Cảnh sát vây bắt nhóm trộm dầu trên sông

Rạng sáng 2/5, Tha cùng 2 đồng phạm chạy xuồng máy, mang theo dụng cụ, áp sát các tàu hàng đậu trên khu vực sông Chợ Đệm (quận 8) để đục, hút trộm gần 1.000 lít dầu DO.

Trên đường tuần tra , tổ công tác Trạm Cảnh sát đường thủy Rạch Cát Công an TP HCM phát hiện Tha và 2 người khác chạy xuồng máy chở nhiều can nhựa đi từ hướng sông Chợ Đệm về cầu Bình Điền. Lực lượng chức năng ra hiệu dừng kiểm tra hành chính, song nhóm này tiếp tục bỏ chạy.

Cảnh sát vây bắt chiếc xuồng máy chở nhiều dầu trộm được. Ảnh: Tường Vân

Bị vao vây, nhóm Tha tấp vào bờ kè, nhảy lên lan can định bỏ trốn nhưng bị bắt đưa về trụ sở. Cảnh sát thu giữ xuồng máy, 26 can nhựa chứa dầu DO, cùng nhiều tang vật (kéo, kềm cộng lực, mỏ lết, búa, ống dây mềm...).



Tha được bàn giao cho Công an quận 8 để mở rộng điều tra. Khai với cảnh sát, thanh niên này thừa nhận do thạo nghề sông nước nên rủ đồng phạm đi trộm dầu từ các tàu hàng bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.