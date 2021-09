Cảnh ùn ứ tại các cửa ngõ ra vào TP. Vinh ngày đầu thực hiện Chỉ thị 15

Ngay từ sáng sớm người dân các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương... đã ùn ùn đổ về TP. Vinh qua chốt kiểm soát trên Quốc lộ 46 tại xã Hưng Chính. Tuy nhiên, nhiều người ngỡ ngàng khi buộc phải xuất trình các loại giấy tờ và phải có Giấy kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 mới được vào. Ảnh: Quang An

Được biết, nguyên nhân dẫn đến ùn tắc là do người dân nghĩ rằng khi TP.Vinh chuyển sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 thì họ sẽ được đi lại bình thường. Do nhiều người không có các giấy tờ cần thiết nên đã buộc phải quay lại. Ảnh: Quang An