Cảnh vắng lặng chưa từng có tại tâm dịch huyện Tân Kỳ

Sau khi khảo sát, lãnh đạo Sở Y tế, CDC Nghệ An thống nhất phương án sử dụng Trường Mầm non xã Nghĩa Đồng để thành lập trạm y tế lưu động điều trị bệnh nhân Covid-19. Hiện trạm y tế đã đi vào hoạt động. Do đây là khu vực nguy hiểm nên chỉ có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, người dân không phận sự tuyệt đối không đến gần khu vực này. Ảnh: Quang An