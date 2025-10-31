Cáo buộc nhập tịch Malaysia, Việt Nam có thể hưởng lợi FIFA, AFC điều tra cáo buộc Malaysia làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch; nguy cơ bị xử thua 0-3 các trận với Nepal và Việt Nam, giúp Việt Nam lợi thế đua ngôi đầu bảng F.

FIFA và AFC đang xem xét cáo buộc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) làm giả hồ sơ cho 7 cầu thủ nhập tịch. Theo New Straits Times, nếu kháng cáo của FAM không được chấp thuận, Malaysia nhiều khả năng bị xử thua 0-3 ở hai trận thắng 2-0 trước Nepal và 4-0 trước Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. Kịch bản này mở ra lợi thế rõ rệt cho đội tuyển Việt Nam, hiện đứng thứ hai bảng F với 9 điểm.

Khả năng kháng cáo thành công của Malaysia là rất khó.

Từ phòng họp kỷ luật đến tác động trên bảng F

Ông Datuk Seri Windsor Paul John, Tổng thư ký AFC, cho biết cơ quan này theo dõi sát sao vụ việc nhưng bị động về thời gian, do còn chờ tiến trình kháng cáo của FAM. Mục tiêu là xử lý xong trước ngày 31/3 năm sau để không làm gián đoạn công tác bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027.

Nếu kháng cáo bị bác bỏ, khả năng Malaysia bị xử thua 0-3 trong hai trận nêu trên được đánh giá là rất cao. Khi đó, Việt Nam không chỉ được hưởng lợi về điểm số mà còn có cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng F và tiệm cận tấm vé dự VCK, theo ghi nhận từ New Straits Times.

Hai trận đấu mấu chốt: Nepal và Việt Nam

Điểm nhấn của hồ sơ đến từ việc 7 cầu thủ nhập tịch bị cáo buộc sử dụng giấy tờ không hợp lệ đã góp mặt trong hai chiến thắng quan trọng của Malaysia: 2-0 trước Nepal và 4-0 trước Việt Nam. Theo thông lệ xử lý vi phạm đăng ký cầu thủ, New Straits Times cho biết kịch bản bị xử thua 0-3 cho cả hai trận là gần như chắc chắn nếu FAM thất bại trong kháng cáo.

Áp lực thời gian và nguy cơ kéo dài lên CAS

Trong trường hợp FAM tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), tiến trình có thể kéo dài, khiến AFC khó ấn định mốc công bố kết quả bảng đấu. Điều đó tạo ra khoảng trống bất định cho các đội, trong đó có Việt Nam, khi chuẩn bị cho chặng đường quyết định vào tháng 3.

Quan điểm từ Malaysia: "Phải đối mặt với thực tế"

Không ít tiếng nói trong nội bộ bóng đá Malaysia cho rằng cơ hội kháng cáo thành công là rất thấp. Nhà phê bình thể thao Datuk Pekan Ramli nhận định: “FAM phải đối mặt với thực tế và chấp nhận sai lầm. Kéo dài vụ việc chỉ khiến bóng đá Malaysia tổn hại thêm.”

Việt Nam được gì từ biến số kỷ luật?

Với 9 điểm và vị trí nhì bảng F, Việt Nam đứng trước cơ hội mở toang cánh cửa dự VCK nếu các án kỷ luật được xác nhận theo hướng bất lợi cho FAM. Ngoài lợi thế điểm số, yếu tố tâm lý cũng có thể nghiêng về thầy trò HLV Kim Sang Sik trước trận tái đấu Malaysia vào tháng 3 tới.

Những mốc đáng chú ý

7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị cáo buộc dùng hồ sơ không hợp lệ.

Hai trận có liên quan: Malaysia 2-0 Nepal; Malaysia 4-0 Việt Nam.

Kịch bản nếu kháng cáo bị bác: có thể bị xử thua 0-3 ở cả hai trận.

Việt Nam hiện xếp thứ hai bảng F với 9 điểm.

AFC kỳ vọng khép lại vụ việc trước ngày 31/3 để kịp bốc thăm VCK.

Bức tranh lớn hơn

Vụ việc không chỉ là câu chuyện kỷ luật. Nó tác động trực tiếp đến cục diện vòng loại, lịch thi đấu, công tác chuẩn bị của các đội và uy tín quản trị của bóng đá Malaysia. Trong bối cảnh ấy, mỗi ngày trôi qua mà chưa có phán quyết cuối cùng đều kéo dài sự bất định với toàn bộ bảng F.

Từ đây đến hạn chót mà AFC đặt ra, mọi con mắt sẽ dõi theo quyết định đối với FAM. Với Việt Nam, điều quan trọng là duy trì sự chủ động về chuyên môn, sẵn sàng cho kịch bản tốt nhất nhưng cũng chuẩn bị cho khả năng vụ việc kéo dài sang CAS.