Cao Văn Bình và hành trình đến với 'người gác đền' số 1

(Baonghean.vn) - Từ một thủ môn bị thất sủng ở đội trẻ Sông Lam Nghệ An, với nỗ lực vượt qua chính mình, Cao Văn Bình trở thành “Người gác đền” số 1 ở các cấp độ đội tuyển trẻ Quốc gia Việt Nam.

Ngã rẽ cuộc đời

Về xóm 10, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, nếu hỏi về Cao Văn Bình, thanh niên trong làng đều chung một câu trả lời: “Cậu ấy đá bóng hay lắm, là sát thủ vòng cấm đó”.

Cao Văn Bình từng được biết đến là một tiền đạo khét tiếng khắp làng trên, xóm dưới ở xã biển Diễn Thành. Nhớ lại lúc Bình mới 10 tuổi đã nổi lên là cậu học sinh học giỏi, lại đá bóng hay. Trong 5 năm học ở Trường Tiểu học xã Diễn Thành, thủ môn sinh năm 2005 đều là học sinh giỏi cấp trường. Bên cạnh đó, Bình còn là một tiền đạo sở hữu tố chất săn bàn bẩm sinh. Trong các giải bóng đá do trường tổ chức, Bình luôn là nỗi khiếp sợ cho hàng thủ đối phương. Cậu học sinh tiểu học xã Diễn Thành là đầu tàu đưa đội bóng của mình vô địch các giải đấu do trường, xã tổ chức. Với tiếng tăm đó, Bình đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các huấn luyện viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Diễn Châu. Năm 2016, Bình được gọi vào đội tuyển bóng đá nhi đồng huyện để tham dự Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An.

Tuy nhiên, ít ai biết được ngã rẽ cuộc đời của tuyển thủ quốc gia Cao Văn Bình lại bắt đầu từ đây. Lên tham gia đội bóng nhi đồng Diễn Châu, Bình đóng vai trò là một trung phong, là cây săn bàn chủ lực của đội. Nhưng trong một buổi tập trước giải, thủ môn của Diễn Châu ngày đó không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Huấn luyện viên của Diễn Châu đã quyết định cho Bình thử sức ở vai trò mới này.

Cao Văn Bình nhớ lại: “Bạn thủ môn ngày đó của đội chơi không tốt và để thủng lưới nhiều bàn. Tiếc công mình ghi bàn thắng cho đội lại bị thủng lưới dễ dàng quá, nên em đã xuống thử bắt thay cho bạn ấy. Lúc đó chỉ mới 11 tuổi, nhưng vóc dáng, ngoại hình của em đã nổi trội hơn so với các bạn cùng lứa. Đó cũng là lợi thế giúp em dễ dàng làm chủ được khung thành”.

Bước vào Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2016, trong vai trò mới, Bình đã thể hiện xuất sắc, làm nản lòng rất nhiều chân sút đối phương. Ngoài khả năng bảo vệ an toàn cho khung thành của đội mình, thủ môn sinh năm 2005 còn đóng vai trò chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công đầy hiệu quả cho đội nhà. Nhờ vào tố chất chơi chân điêu luyện, Bình luôn hỗ trợ tốt với đồng đội ở khâu phối hợp, luân chuyển bóng từ dưới sân nhà lên trên, làm xáo trộn hàng thủ đối phương.

Tuy nhiên, kết thúc giải đấu năm đó, đội bóng nhi đồng Diễn Châu do thiếu đi đôi chút may mắn đã phải dừng chân vòng ở tứ kết.

Cao Văn Bình kể lại: “Dù đội không thể đi đến trận đấu cuối cùng, nhưng trong vai trò thủ môn em đã gây được đôi chút ấn tượng cho khán giả. Từ những bước khởi đầu khá thuận lợi, khiến em thấy thêm yêu vị trí mới và dần đam mê với nhiệm vụ làm chủ khung gỗ”.

Với khả năng bắt bóng đĩnh đạc, Cao Văn Bình đã lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên Sông Lam Nghệ An. Niềm khát khao luôn muốn được chơi bóng, đã khiến Bình quyết định thuyết phục bố mẹ để vào Vinh theo nghiệp quần đùi áo số.

Những năm tháng lận đận ở Sông Lam Nghệ An

Vào tập ở các đội trẻ Sông Lam Nghệ An, Bình không được các huấn luyện viên thủ môn giỏi dẫn dắt. Bên cạnh đó, tâm lý sợ khán giả cũng là lý do khiến thủ môn sinh năm 2005 thường xuyên bị thủng lưới những bàn thua không đáng. Vì thế, suốt từ U11 đến U15, Bình chỉ là thủ môn dự bị trong các đội tuyển trẻ của Sông Lam Nghệ An. Đã có lúc Bình mất niềm tin ở bản thân và đã nghĩ tới việc dừng lại niềm đam mê chơi bóng để về quê tiếp tục học tập.

Bình nói: “Em đã suy nghĩ, đắn đo khá nhiều giữa việc trở về quê, hay tiếp tục ở lại phấn đấu. Các thầy cũng đã khá lo lắng cho tương lai của em, bởi nếu cứ chơi như thế thì sẽ rất khó để tiếp tục đứng vững ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng nếu trở về, tương lai của em cũng thật bấp bênh. Em đã không còn duy trì được khả năng học văn hóa như trước, sẽ khó có thể đậu vào các trường đại học. Chính vì vậy, em đã đặt quyết tâm phải vượt qua được những điểm yếu của bản thân, để tiếp tục theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp”.

May mắn mỉm cười với Cao Văn Bình khi U15 Sông Lam Nghệ An tham gia Giải U15 toàn quốc. Lúc đó, thủ môn bắt chính của đội quyết định nghỉ tập ở Sông Lam Nghệ An, để chuyển hướng sang con đường khác. Bình trở thành thủ môn chính của đội U15 Sông Lam Nghệ An. Đây là cơ hội để thủ môn quê Diễn Châu gây được ấn tượng, lấy lại niềm tin với những nhà làm chuyên môn.

Bước ngoặt của sự nghiệp

Những trận đấu đầu tiên của Cao Văn Bình không mang đến nhiều ấn tượng với ban huấn luyện đội bóng. Lý do là Bình vẫn thiếu đi sự tự tin khi phải đối diện với áp lực khán đài và sự nghi ngờ về chuyên môn của các huấn luyện viên.

Chỉ đến khi trận đấu với U15 Viettel, Cao Văn Bình mới thật sự tỏa sáng. May mắn và là bước ngoặt cho người trấn giữ cầu môn của U15 Sông Lam Nghệ An khi có sự chứng kiến của huấn luyện viên đội tuyển U17 Quốc gia - Hoàng Anh Tuấn trên khán đài. Bất ngờ với những pha cản phá, ra, vào xuất sắc của Cao Văn Bình, vị huấn luyện viên này quyết định gọi Bình vào đội tuyển U17 Việt Nam.

Cao Văn Bình chia sẻ: “Trong trận đấu với U17 Viettel, trên các khán đài rất ít khán giả và các thầy động viên tạo tâm lý thoải mái cho em. Chính vì thế em đã có trận đấu xuất thần, cứu được hàng loạt bàn thua trông thấy cho U15 Sông Lam Nghệ An. Đây cũng là lý do khiến huấn luyện viên U17 Việt Nam gọi em vào đội tuyển”.

Cánh cửa mở ra tương lai xán lạn cho thủ môn người Diễn Châu được xuất phát từ đây. Lên đội tuyển, Cao Văn Bình được huấn luyện viên Võ Văn Hạnh, người từng là thủ môn xuất sắc của Sông Lam Nghệ An, trực tiếp chỉ dạy. Mối lương duyên này đã làm cho tình cảm giữa thầy và trò thêm phần gắn kết. Thầy Võ Văn Hạnh là người đã bồi đắp cho Cao Văn Bình rất nhiều kiến thức về chuyên môn, giúp thủ môn sinh năm 2005 có sự trưởng thành vượt bậc cả về chuyên môn, tư duy và tâm lý thi đấu.

Bình giờ đây đã là thủ môn số 1 trong các đội tuyển trẻ Quốc gia Việt Nam. Ở các đội U17, U19, U20, U23 Việt Nam, Cao Văn Bình đều tạo được niềm tin trong mắt ban huấn luyện. Những dấu ấn tạo được ở các cấp độ đội tuyển sẽ là bàn đạp để Cao Văn Bình phát triển hơn nữa trong tương lai.