Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 6 liệt sĩ trong vụ trụ sở xã ở Đắk Lắk bị tấn công

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 6 liệt sĩ hy sinh ngày 11/6 trong vụ nhóm đối tượng tấn công trụ sở hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Việc ký quyết định nói trên diễn ra hôm 12/6. Trong số 6 liệt sĩ hy sinh có 4 liệt sĩ là công an gồm: Thiếu tá Hoàng Trung, cán bộ Công an xã Ea Ktur; Đại úy Nguyễn Đăng Nhân, cán bộ Công an xã Ea Ktur; Thiếu tá Trần Quốc Thắng, cán bộ Công an xã Ea Tiêu; Đại úy Hà Tuấn Anh, cán bộ Công an xã Ea Tiêu.

Hai liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk gồm: Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu và ông Nguyễn Văn Kiên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Ktur.

Liên quan đến vụ việc này, đến nay các lực lượng chức năng đã bắt giữ 27 đối tượng, thu một số vũ khí quân dụng.

Trước đó, rạng sáng 11/6, tại huyện Cư Kuin đã xảy ra vụ một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur làm một số chiến sĩ công an xã, cán bộ xã và người dân tử vong và bị thương...

Ngay sau sự việc, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên.

Ngay chiều 11/6, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với bốn cán bộ, chiến sĩ công an xã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại huyện Cư Kuin.

Đồng thời, Bộ trưởng Tô Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an Nhân dân cũng ký quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng/gia đình đối với gia đình bốn cán bộ chiến sĩ thuộc Công an huyện Cư Kuin đã hy sinh; hỗ trợ 50 triệu đồng/người đối với hai cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Cư Kuin bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ.