Cặp đôi anh em họ ở Thanh Chương cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia

Cuối tháng 10/2020, qua công tác điều tra cơ bản, Công an TP. Vinh phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy được vận chuyển từ Lào về TP. Vinh tiêu thụ. Chuyên án được xác lập để đấu tranh.

Hai đối tượng Tuấn và Phượng. Ảnh: M.T

Khoảng 21 giờ ngày 19/12, tại khu vực Quốc lộ 46C (thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An), Công an thành phố Vinh chủ trì phối hợp cùng Công an huyện Thanh Chương và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Tuấn (SN 1978), trú tại xóm Long Tiến, xã Thanh Long huyện Thanh Chương khi đối tượng đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ bằng xe máy.