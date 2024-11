Cập nhật kết quả bầu cử Mỹ: Ông Trump thắng 120 phiếu đại cử tri, bà Harris có 99 phiếu

Donald Trump thắng ở South Dakota

Cựu Tổng thống Donald Trump đã giành chiến thắng tại South Dakota, nhận được ba phiếu đại cử tri vào ngày thứ Ba.

Ứng viên Cộng hòa được dự đoán sẽ chiến thắng dễ dàng ở bang này, nơi số lượng cử tri Đảng Cộng hòa gấp hơn 2 lần so với Đảng Dân chủ.

Không có ứng viên Tổng thống Dân chủ nào thắng ở South Dakota kể từ khi Tổng thống Lyndon Johnson giành chiến thắng vào năm 1964.

Trump đã nhận được gần 62% số phiếu trong mỗi lần tranh cử trước, và cả hai lần ông đều giành chiến thắng với khoảng cách hơn 26 điểm phần trăm.

Gần 51% trong số 616.000 cử tri đã đăng ký của bang là Đảng Cộng hòa, trong khi chỉ dưới 24% là Đảng Dân chủ. Associated Press đã công nhận Trump là người chiến thắng lúc 9:00 tối theo giờ Đông Mỹ.

Donald Trump thắng ở North Dakota

Cựu Tổng thống Donald Trump đã giành chiến thắng tại North Dakota, nhận được ba phiếu đại cử tri vào ngày thứ Ba.

Chiến thắng của ông tiếp tục chuỗi thắng lợi của Đảng Cộng hòa tại bang bảo thủ này, vốn nổi tiếng với ngành nông nghiệp và sản xuất năng lượng.

Ứng viên Tổng thống Dân chủ cuối cùng giành chiến thắng ở bang này là Tổng thống Lyndon B. Johnson vào năm 1964. North Dakota có khoảng 784.000 cư dân.

Associated Press đã công nhận Trump là người chiến thắng lúc 9:00 tối theo giờ Đông Mỹ.

Kamala Harris thắng ở New York

Phó Tổng thống Kamala Harris đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống tại New York vào ngày thứ Ba, mang về 28 phiếu đại cử tri cho Đảng Dân chủ.

New York đã bầu chọn ứng viên Dân chủ trong mọi cuộc bầu cử Tổng thống kể từ khi ủng hộ Ronald Reagan trong cuộc bầu cử 1984 với chiến thắng áp đảo.

Cựu Tổng thống Donald Trump đã gặp khó khăn trong việc giành sự ủng hộ tại bang quê hương của mình, thua ở New York trong cả ba lần tranh cử Tổng thống.

New York hiện đứng thứ tư về số phiếu đại cử tri, sau California, Texas và Florida, nhưng có một phiếu ít hơn so với bốn năm trước do sự thay đổi dân số.

Associated Press đã công nhận Harris là người chiến thắng lúc 9:00 tối theo giờ Đông Mỹ.

Donald Trump thắng cuộc bầu cử toàn bang ở Nebraska và giành 2 phiếu đại cử tri

Cựu Tổng thống Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử phổ thông tại Nebraska lần thứ ba liên tiếp vào ngày thứ Ba, nhận được hai phiếu đại cử tri.

Nebraska là một trong hai bang chia phiếu đại cử tri, với hai phiếu được trao cho người chiến thắng toàn bang và một phiếu cho người thắng mỗi khu vực bầu cử.

Trump đã thắng Nebraska với cách biệt 25 điểm phần trăm vào năm 2016 và 19 điểm vào bốn năm sau.

Ứng viên Tổng thống Dân chủ cuối cùng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử phổ thông toàn bang tại Nebraska là Lyndon B. Johnson vào năm 1964.

Associated Press đã công nhận Trump là người chiến thắng lúc 9:00 tối theo giờ Đông Mỹ.

Kết quả bầu cử ở Delaware có thể gây cảm giác nuối tiếc cho ông Biden

Đối với ông Joe Biden, việc chứng kiến Phó Tổng thống Kamala Harris giành chiến thắng tại bang quê hương Delaware có thể là một cảm xúc lẫn lộn.

Chỉ bốn tháng trước, ông Biden dự định sẽ có bài phát biểu vào đêm bầu cử từ thành phố Wilmington, nơi ông sinh sống. Tuy nhiên, ông đã bỏ cuộc vào tháng 7 và ủng hộ bà Harris thay thế mình trong cuộc đua.

Ông Biden lần đầu tiên giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử toàn bang tại Delaware vào năm 1972 — 54 năm trước — khi ông 29 tuổi và tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ.

Sau đó, ông đã được bầu lại thêm 5 lần. Cộng thêm 2 cuộc bầu cử vào vị trí Phó Tổng thống cùng Barack Obama, và chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2020, ông Biden đã trở thành một tên tuổi quen thuộc trên các lá phiếu ở Delaware suốt nửa thế kỷ.

"Không có mối đe dọa đáng tin cậy' tại Pennsylvania

Thống đốc Pennsylvania, Josh Shapiro, cho biết đã có nhiều cuộc gọi đe dọa bom tại các điểm bỏ phiếu trên toàn bang, nhưng ông khẳng định hiện tại không có "mối đe dọa đáng tin cậy" đối với công chúng.

Ông Shapiro, thành viên Đảng Dân chủ, đã phát biểu tại một cuộc họp báo. Trong một tuyên bố, Cảnh sát bang Pennsylvania cho biết họ đang làm việc với các đối tác địa phương để phản ứng nếu cần thiết.

Cả ông Shapiro và cảnh sát đều không cung cấp thêm chi tiết về những người có thể đứng sau các cuộc đe dọa bom hoặc lý do tại sao ông Shapiro tin rằng không có mối đe dọa đối với công chúng.

Các điểm bỏ phiếu ở bang chiến trường này đã đóng cửa lúc 8 giờ tối theo giờ Đông Mỹ, ngoại trừ hai khu vực nơi các thẩm phán đã đồng ý gia hạn thời gian bỏ phiếu.

D anh sách các bang mà điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào 9 giờ tối theo giờ Đông Mỹ:

- Arizona

- Colorado

- Iowa

- Kansas

- Louisiana

- Michigan

- Minnesota

- Nebraska

- New Mexico

- New York

- North Dakota

- South Dakota

- Texas

- Wisconsin

- Wyoming

Một chú chó Corgi chờ chủ bỏ phiếu bầu cử tổng thống Mỹ tại Cincinnati hôm 5/11. Ảnh: AP

Kamala Harris thắng ở Illinois

Phó Tổng thống Kamala Harris đã giành chiến thắng tại Illinois vào ngày thứ Ba, mang về 19 phiếu đại cử tri cho Đảng Dân chủ.

Illinois, bang truyền thống ủng hộ Đảng Dân chủ và là quê hương của cựu Tổng thống Barack Obama, đã bầu chọn ứng viên Tổng thống Dân chủ từ năm 1992.

Bà Harris thắng lớn tại Delaware

Phó Tổng thống Kamala Harris đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống tại bang Delaware, dễ dàng đánh bại đối thủ Cộng hòa Donald Trump. Chiến thắng của bà ở Delaware, một bang truyền thống ủng hộ Đảng Dân chủ, gần như đã được dự đoán từ trước, vì Đảng Dân chủ đã nắm giữ ba phiếu đại cử tri của bang này trong suốt nhiều thập kỷ.

Ứng viên Tổng thống Cộng hòa cuối cùng giành chiến thắng ở Delaware là George H.W. Bush vào năm 1988, và đó cũng là năm cuối cùng cử tri Delaware bầu chọn một thống đốc Cộng hòa. Đại biểu Quốc hội của Delaware trong nhiều năm qua đều là những người Dân chủ, và Đảng Dân chủ cũng kiểm soát cả hai viện của cơ quan lập pháp bang. Associated Press đã công nhận Harris là người chiến thắng lúc 8:34 tối theo giờ Đông Mỹ.

Kamala Harris thắng ở New Jersey

Phó Tổng thống Kamala Harris đã giành chiến thắng tại New Jersey và nhận được 14 phiếu đại cử tri vào ngày thứ Ba. Chiến thắng của bà trước ứng viên Cộng hòa Donald Trump tiếp tục duy trì sự thống trị của Đảng Dân chủ tại bang này, nơi đã bầu chọn ứng viên Dân chủ làm Tổng thống trong mọi cuộc bầu cử kể từ năm 1988.

Đảng Dân chủ tại New Jersey có gần 1 triệu cử tri đã đăng ký nhiều hơn so với Đảng Cộng hòa. Trump có mối liên hệ với New Jersey, bao gồm các câu lạc bộ golf trải dài khắp bang và các sòng bạc mà ông điều hành tại khu nghỉ dưỡng biển Atlantic City, nhưng các sòng bạc này đã bị phá sản. Associated Press đã công nhận Harris là người chiến thắng lúc 8:30 tối theo giờ Đông Mỹ.

Bà Harris thắng ở Massachusetts, Maryland, Connecticut, Rhode Island

Phó Tổng thống Harris đã giành chiến thắng tại các bang Maryland, Massachusetts, Connecticut và Rhode Island. Cụ thể, bà nhận được 10 phiếu đại cử tri từ Maryland, 11 phiếu từ Massachusetts, 7 phiếu từ Connecticut và 4 phiếu từ Rhode Island.Trump thắng liên tiếp ở Florida, Tennessee, Oklahoma, Nam Carolina, Missouri.

Biển quảng cáo chiến dịch của cựu Tổng thống Donald Trump tại Pennsylvania. Ảnh: Getty Images

Ông Trump dẫn trước ở bang chiến trường Georgia

Ông Trump hiện đang dẫn trước bà Harris tại bang chiến trường Georgia, với tỷ lệ ủng hộ 55,7% so với 43,8%. Hiện còn 35% phiếu bầu vẫn chưa được kiểm.

Trump thắng liên tiếp ở Florida, Tennessee, Oklahoma, Nam Carolina, Missouri

Ông Trump đã giành chiến thắng ở bang nhà Florida, mang về 30 phiếu đại cử tri. Ngoài ra, ông cũng thắng ở Tennessee, Oklahoma, Nam Carolina và Missouri, lần lượt nhận thêm 11, 7, 9 và 10 phiếu đại cử tri.

Trump thắng ở Mississippi, Alabama

Ông Trump đã giành chiến thắng ở Alabama, mang về thêm 9 phiếu đại cử tri, và tại Mississippi, ông nhận thêm 6 phiếu đại cử tri.

Cuộc đua căng thẳng ở Bắc Carolina

Các điểm bỏ phiếu tại bang chiến trường Bắc Carolina đã đóng cửa lúc 19h30, nhưng theo NBC News, kết quả vẫn quá sít sao để xác định người thắng cuộc.



Ông Trump đã thắng tại bang này trong các cuộc bầu cử năm 2016 và 2020, nhưng bà Harris xem Bắc Carolina là bang chiến trường mà bà có thể giành chiến thắng.

Chiến dịch của Trump tỏ ra lạc quan

Các cố vấn của ông Trump cho biết chiến dịch của ông đang rất lạc quan và tập trung vào các bang Virginia, New Jersey, New Hampshire và New Mexico. Họ tin rằng nếu Trump thắng ở một trong các bang này hoặc giữ được tỷ lệ sít sao, kết quả có thể nghiêng về ông, gây khó khăn cho bà Harris.



Nhóm cũng cho rằng cựu tổng thống có thể đạt số lượng cử tri đi bầu cao kỷ lục, nhưng họ vẫn đang theo dõi tình hình một cách thận trọng.

Ông Trump thắng ở Tây Virginia

Cựu Tổng thống Trump đã giành chiến thắng lần thứ ba tại Tây Virginia, mang về thêm 4 phiếu đại cử tri, theo AP.

Người ủng hộ Trump tập trung ở Trung tâm Hội nghị hạt Palm Beach

Chiến dịch của ông Trump vào tối 5/11 đã tổ chức theo dõi kết quả bầu cử tại Trung tâm Hội nghị hạt Palm Beach, nơi người ủng hộ ông tập trung rất đông. Cựu Tổng thống Trump vẫn đang theo dõi kết quả từ dinh thự Mar-a-Lago cùng các thành viên gia đình và những người thân cận. Tuy nhiên, chưa rõ khi nào ông sẽ đến Trung tâm Hội nghị hạt Palm Beach.