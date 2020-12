Cập nhật khuyến cáo mới trong điều trị bệnh lý tim mạch cho các bác sĩ chuyên ngành tại Nghệ An

Tham dự Hội thảo có: PGS. TS BS. Phạm Mạnh Hùng - Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, Chủ nhiệm và Giảng viên cao cấp Bộ môn Tim mạch Đại học Y Hà Nội; TS. BS. Phan Đình Phong- Viện Tim mạch Việt Nam; TS.Bs Phạm Hồng Phương- PGĐ Bệnh viện, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cùng các bác sĩ chuyên ngành Tim mạch, Nội khoa; các dược sĩ trên địa bàn Nghệ An.

Các chuyên gia đầu ngành Tim mạch cùng các bác sĩ chuyên ngành tim mạch, nội khoa; dược sĩ trên địa bàn Nghệ An tham gia hội thảo. Ảnh: PV Phát biểu khai mạc hội thảo, DS.CKII Nguyễn Thừa Tiến – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh nhấn mạnh: “Tim mạch là bệnh lý xuất hiện âm thầm nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Trong những năm gần đây, tỷ lệ tử vong do các bệnh lý tim mạch ngày một tăng ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Hiện nay, trung bình cứ 4 người lớn ở Việt Nam, có ít nhất 1 - 2 người đã có nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Trước thực trạng đó, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh tổ chức hội thảo nhằm cập nhật kiến thức chuyên môn về bệnh lý tim mạch, nâng cao trình độ chuyên môn và quản lý bệnh nhân cho các bác sĩ, dược sĩ trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.