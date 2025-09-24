Thị trường Cập nhật thị trường, giá cả chiều nay 24/9/2025 Tin thị trường chiều nay 24/9 lúc 17h00: Giá vàng bạc trong nước tăng nhẹ; giá vàng thế giới và giá USD giảm nhẹ; tiêu và cà phê tăng giảm trái chiều trong nước và thế giới

Giá vàng thế giới hôm nay giảm nhẹ

Tính đến 17h30 chiều nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đã chạm mốc 3770,13 USD/ounce, giảm 0,11% tương đương giảm 3,99 USD/Ounce so với hôm qua.

Dựa trên tỷ giá USD/VND hôm nay tại ngân hàng Vietcombank (26,445 VND/USD), giá vàng thế giới hôm nay quy đổi tương đương 120,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước chiều nay 24/9/2025

Tính đến 17h00 chiều nay 24/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 133,1 - 135,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC và vàng miếng PNJ niêm yết ở ngưỡng 133,1 - 135,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 134,1 - 135,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133,1 - 135,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,6 - 135,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tính đến 17h30 ngày 24/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết tăng 300 nghìn đồng/lượng so với hôm qua ở cả hai chiều mua - bán ở ngưỡng 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn không thay đổi so với hôm qua ở ngưỡng 129,3 - 132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng chiều nay 24/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 24/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

133,1 135,1

+100 +100 Tập đoàn DOJI

133,1 135,1

+100 +100 Mi Hồng

134,1 135,1

+100 +100 PNJ

133,1

135,1

+100 +100 Bảo Tín Minh Châu

133,1

135,1

+100 +100

Phú Quý 132,6 135,1

+100 +100

1. DOJI - Cập nhật: 24/9/2025 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 133,100 ▲100K 135,100 ▲100K AVPL/SJC HCM 133,100 ▲100K 135,100 ▲100K AVPL/SJC ĐN 133,100 ▲100K 135,100 ▲100K Nguyên liệu 9999 - HN 120,300 ▼1200K 122,300 ▼1200K Nguyên liệu 999 - HN 119,800 ▼1200K 121,800 ▼1200K

2. PNJ - Cập nhật: 24/9/2025 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 133,100 ▲100K 135,100 ▲100K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 128,800 131,800 Vàng Kim Bảo 999.9 128,800 131,800 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 128,800 131,800 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 128,800 131,800 Vàng nữ trang 999.9 126,500 129,000 Vàng nữ trang 999 126,370 128,870 Vàng nữ trang 9920 125,570 128,070 Vàng nữ trang 99 125,310 127,810 Vàng 916 (22K) 115,760 118,260 Vàng 750 (18K) 89,400 96,900 Vàng 680 (16.3K) 80,370 87,870 Vàng 650 (15.6K) 76,500 84,000 Vàng 610 (14.6K) 71,340 78,840 Vàng 585 (14K) 68,120 75,620 Vàng 416 (10K) 46,310 53,810 Vàng 375 (9K) 41,030 48,530 Vàng 333 (8K) 35,220 42,720

3. SJC - Cập nhật: 24/9/2025 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 133,100 ▲100K 135,100 ▲100K Vàng SJC 5 chỉ 133,100 ▲100K 135,120 ▲100K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 133,100 ▲100K 135,130 ▲100K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 128,800 131,500 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 128,800 131,600 Nữ trang 99,99% 126,000 129,000 Nữ trang 99% 122,722 127,722 Nữ trang 68% 80,378 87,878 Nữ trang 41,7% 46,448 53,948

Giá bạc chiều nay 24/9: Tiếp tục tăng

Tính đến 17h30 chiều ngày 24/9, giá bạc trong nước ghi nhận mức tăng rõ rệt. Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc tăng thêm 19000 đồng/lượng so với phiên trước, lên mức 1.693.000 đồng/lượng ở chiều mua và 1.745.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Tại Hà Nội, giá bạc cũng tăng thêm 5000 đồng/lượng, hiện dao động từ 1.416.000 - 1.450.000 đồng/lượng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, diễn biến tương tự cũng diễn ra khi giá bạc tăng thêm 5000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 1.417.000 - 1.455.000 đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay sáng 24/9 đạt 44,35 USD/ounce, tăng 0,15 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi sang tiền Việt, giá bạc thế giới dao động khoảng 1.166.000 - 1.172.000 đồng/ounce, tăng thêm khoảng 4000 - 5000 đồng/ounce. Diễn biến này góp phần tạo lực đẩy cho giá bạc trong nước tiếp tục đi lên.

Tỷ giá USD chiều ngày 24/9: Giảm nhẹ

Tỷ giá USD chiều ngày 24/9, Tỷ giá trung tâm đồng USD và Việt Nam Đồng do Ngân hàng Nhà nước công bố được điều chỉnh giảm nhẹ 3 đồng, xuống mức 25.186 VND/USD.

Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần được xác định ở mức 26.445 VND/USD và tỷ giá sàn là 23.927 VND/USD.

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tham khảo giữ nguyên ở mức 23.980 VND/USD cho chiều mua và 26.398 VND/USD cho chiều bán.

Tại các ngân hàng, giá bán ra đồng USD phổ biến ở ngưỡng kịch trần 26.448 VND/USD, trong khi giá mua vào được điều chỉnh tăng từ 10 đến 30 đồng tại nhiều nhà băng so với phiên trước, dao động quanh mức 26.198 - 26.233 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giữ nguyên so với hôm qua, giao dịch quanh mức 26.484 VND/USD (mua vào) và 26.584 VND/USD (bán ra).

Ở khối ngân hàng thương mại, tỷ giá có biến động nhẹ. Vietcombank niêm yết USD ở mức 26.225 VND/USD (mua vào) và 26.445 VND/USD (bán ra), giảm 3 đồng so với hôm qua.

Tại BIDV, giá mua tăng thêm 7 đồng trong khi giá bán giảm 3 đồng, xuống mức 26.235 VND/USD và 26.445 VND/USD.

Một số ngân hàng khác như Techcombank, Eximbank hay Sacombank cũng điều chỉnh giảm nhẹ ở chiều bán ra.

*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt

Ngày

Phiên sáng 24/9/2025

Thay đổi so với phiên sáng qua

Tỷ giá trung tâm (VND/USD)

25.186

-3

Biên độ giao dịch (+/-5%)

23.927

26.445

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Sở Giao dịch NHNN

23.977

26.395

-3

-3

Vietcombank

26.235

26.445

37

-3

VietinBank

26.237

26.445

4

-3

BIDV

26.235

26.445

7

-3

Techcombank

26.220

26.445

0

-3

Eximbank

26.190

26.445

-20

-3

Sacombank

26.200

26.445

0

-3

Tỷ giá chợ đen

26.470

26.570

0

0



Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ ngoại tệ chủ chốt ở mức 97,22 điểm, giảm 0,13%. Nguyên nhân đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể tiếp tục hạ lãi suất trong tháng 10 tới.

Giá tiêu hôm nay 24/9/2025: Tăng rải rác

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm tăng rải rác so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 148,000 đồng/kg đến 150,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai tăng 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 149,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 150,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 150,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Bình Phước cũ tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 24/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,027 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 9957 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil giảm nhẹ so với hôm qua ở mức 6,500 USD/tấn (giảm 1,54%).

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,800 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,250 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 24/9/2025: Giảm rất mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay 24/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên giảm rất mạnh so với hôm qua, dao động trong khoảng 110,500 - 111,500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 111,500 đồng/kg, giảm mạnh 3000 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 111,500 đồng/kg, giảm 3000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 2800 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 111,200 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 3000 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 110,500 đồng/kg.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đạt 4181 USD/tấn, tăng 1,53% (63 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 1,37% (56 USD/tấn), lên mức 4135 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 1,39% (4,85 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 355 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 1,19% (4 US cent/pound), đạt 339,05 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 0,63% (2,65 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 426,5 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,48% (2 US cent/pound), đạt 422,85 US cent/pound.

Giá dầu hôm nay 24/9/2025: Tăng nhẹ trở lại

Giá dầu thế giới tăng nhẹ sau khi báo cáo từ Viện Dầu mỏ Mỹ cho thấy lượng dự trữ dầu thô của Mỹ giảm trong tuần qua. Diễn biến này giúp thị trường có thêm cơ sở cho dự báo nguồn cung toàn cầu đang dần thắt chặt.

Chiều 24/9, hợp đồng dầu Brent tăng 26 cent, lên 67,89 USD/thùng. Dầu thô Mỹ WTI cũng tăng 26 cent, đạt 63,67 USD/thùng.

Trước đó, cả hai loại dầu đã bật tăng hơn 1 USD/thùng do thỏa thuận nối lại xuất khẩu từ khu vực Kurdistan (Iraq) bị đình trệ, khiến đường ống vận chuyển khoảng 230.000 thùng/ngày sang Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục ngừng hoạt động từ tháng 3/2023.

Bộ Công Thương công bố giá bán lẻ xăng dầu mới áp dụng từ 15h ngày 18/9. Cụ thể như sau:

- Giá xăng E5 RON92 tăng thêm 230 đồng, lên mức tối đa 19.986 đồng/lít.

- Giá xăng RON95 tăng 208 đồng, đạt mức 20.608 đồng/lít.

- Giá xăng E10 RON 95-III tăng mạnh 560 đồng, đạt mức 20.600 đồng/lít.

- Dầu diesel tăng 62 đồng lên 18.705 đồng/lít.

- Giá dầu hỏa tăng 176 đồng lên 18.544 đồng/lít.

- Giá dầu mazut tăng 40 đồng, lên 15.130 đồng/kg.

Trong kỳ này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá.