Cặp nhung hươu 'đột biến', khách trả gần 60 triệu đồng

Ông N.C.C., trú thôn Phượng Hoàng, xã Sơn Hàm (Hương Sơn, Hà Tĩnh) - chủ nhân của con hươu có cặp nhung khủng, nặng khoảng 4kg.



Ông C. kể, 6 năm về trước, ông mua con hươu này của một người dân đưa về nhà chăm sóc. Hai năm đầu, cặp nhung trên đầu con hươu có trọng lượng vừa phải, nhưng mấy năm gần đây cân nặng tăng dần, từ 3kg đến 3,8kg. Riêng năm này, con hươu quý của gia đình ông cho ra cặp nhung khủng nặng khoảng 4kg.

Con hươu có cặp nhung lạ mắt của gia đình ông C.

“Tôi có gần 20 năm làm nghề nuôi hươu nhưng chưa có con hươu nào có cặp nhung vừa lạ, vừa to như thế này. Thông thường, cặp nhung hươu sẽ tròn mọc thẳng và chìa ra vài nhánh nhỏ. Nhưng con hươu này cho ra cặp nhung to, càng lớn càng chìa ra giống như những bông hoa loa kèn rất bắt mắt. Bây giờ trọng lượng ước đạt khoảng 4kg”, ông C. tâm sự.

Thấy gia đình ông có con hươu cho ra cặp nhung lạ mắt, nhiều người hiếu kỳ đến nhà chiêm ngưỡng.

“Nhiều khách đến trả giá nhưng tôi đã đồng ý bán nhung cho một người ở thị trấn Phố Châu. Họ mua với giá 14 triệu đồng/kg, giá cao hơn so với bình thường. Dự kiến, khoảng 10 ngày tới, tôi sẽ cắt cặp nhung này bàn giao cho khách. Nếu cặp nhung đạt trên 4 kg, tôi sẽ thu về gần 60 triệu đồng”, ông C. nói thêm.

Con hươu này được anh C. mua về nuôi cách đây 6 năm.

Cặp nhung lạ và bắt mắt.

Thức ăn của hươu là lá rừng, cỏ...