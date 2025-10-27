Carlos Baleba bị chỉ trích sau trận Brighton thua MU Tiền vệ Brighton gây tranh cãi với bài đăng "Coming to Old Trafford" trước trận rồi xóa, và tiếp tục bị soi khi vui vẻ chụp ảnh cùng CĐV sau thất bại; anh nhận thẻ vàng phút 41 và bị thay đầu hiệp hai.

Một dòng trạng thái ngắn trước giờ bóng lăn và nụ cười sau trận đã đẩy Carlos Baleba vào tâm bão chỉ trích, trong ngày Brighton thất bại trước Manchester United tại Old Trafford. Tiền vệ 21 tuổi đăng “Coming to Old Trafford” kèm biểu tượng mặt cười rồi xóa ít giờ sau, để lại tranh cãi chưa kịp lắng thì lại bị soi vì thoải mái chụp ảnh với CĐV ngay ngoài sân khi trận đấu vừa kết thúc.

Diễn biến chính: từ bài đăng gây bão đến tranh cãi sau trận

Trước trận đấu tại Old Trafford, Baleba đăng hình với chú thích “Coming to Old Trafford” kèm biểu tượng mặt cười. Trong bối cảnh từng được đồn đoán sẽ gia nhập Manchester United hồi hè, động thái này bị xem là “thiếu tinh tế”. Anh xóa bài và đăng lại nội dung khác, nhưng dư luận đã leo thang.

Sau trận, cầu thủ người Cameroon tiếp tục bị chỉ trích vì nở nụ cười tươi và chụp ảnh với CĐV phía ngoài sân. “Anh ta có vẻ vui vì thua nhỉ?” và “Chắc nghĩ về bến đỗ tương lai thì đúng hơn” là hai bình luận tiêu biểu phản ánh làn sóng mỉa mai trên mạng xã hội.

Carlos Baleba tiếp tục bị chỉ trích sau vụ đăng ảnh "thiếu tinh tế".

Góc chuyên môn: thẻ vàng phút 41 và quyết định thay người

Về mặt chuyên môn, Baleba có một ngày thi đấu nhạt nhòa. Anh nhận thẻ vàng ở phút 41 và rời sân ngay đầu hiệp hai. Tấm thẻ sớm buộc tiền vệ này phải hạn chế va chạm và các pha tranh chấp quyết liệt trong trung tuyến, qua đó ảnh hưởng đến độ chủ động khi Brighton cố gắng cân bằng thế trận. Quyết định thay người sớm cho thấy ban huấn luyện cần sự điều chỉnh ở khu vực giữa sân trong bối cảnh đội bóng đang bất lợi.

Sự kết hợp giữa tác động của thẻ phạt và hiệu suất mờ nhạt khiến Baleba không để lại dấu ấn. Đây cũng là lý do phần thể hiện của anh dễ bị đặt cạnh câu chuyện ngoài sân, làm dày thêm những chỉ trích về thái độ ở thời điểm nhạy cảm.

Phản ứng và dư luận: ranh giới mong manh giữa thông điệp và hiểu nhầm

Hai khoảnh khắc – bài đăng trước trận và nụ cười sau trận – đẩy Baleba vào vùng tranh cãi. Trong môi trường đỉnh cao, những thông điệp mơ hồ dễ bị diễn giải theo chiều hướng bất lợi, đặc biệt khi kết quả trên sân không thuận lợi. Chỉ ít giờ sau khi đăng, Baleba buộc phải gỡ bài và thay bằng nội dung khác, nhưng dư âm đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

Bối cảnh chuyển nhượng và hệ quả

Baleba từng “lọt vào tầm ngắm” của Manchester United, vì thế mọi động thái liên quan đến Old Trafford dễ bị đặt dưới ống kính soi xét. Về tương lai, Brighton vẫn nắm thế chủ động khi hợp đồng của cầu thủ này còn thời hạn đến năm 2028, kèm tùy chọn gia hạn. Trong bối cảnh đó, áp lực thuyết phục bằng màn trình diễn trên sân – thay vì những ẩn ý ngoài sân – sẽ tăng lên với tiền vệ 21 tuổi.

Các mốc đáng chú ý

Trước trận: đăng “Coming to Old Trafford” kèm biểu tượng mặt cười; xóa ít giờ sau và đăng lại nội dung khác.

Phút 41: nhận thẻ vàng.

Đầu hiệp hai: rời sân.

Sau trận: cười và chụp ảnh với CĐV bên ngoài Old Trafford, tiếp tục bị chỉ trích.

Tổng kết

Ở Old Trafford, kết quả bất lợi của Brighton đặt mọi chi tiết dưới lăng kính khắt khe hơn. Với Baleba, một ngày thi đấu không nổi bật, kèm thẻ vàng và quyết định rút ra sớm, cộng hưởng với loạt tín hiệu ngoài sân đã tạo nên cơn bão dư luận. Từ đây, mỗi bước đi của anh – trong và ngoài sân – nhiều khả năng sẽ tiếp tục được quan sát kỹ lưỡng.