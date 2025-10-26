Carragher: Haaland là mối đe dọa số một với Arsenal Jamie Carragher nhận định Man City, nhờ phong độ của Erling Haaland (11 bàn Ngoại hạng Anh, 4 ở Champions League), là mối đe dọa lớn nhất với tham vọng vô địch của Arsenal.

Arsenal đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh, nhưng Jamie Carragher cảnh báo đối thủ lớn nhất của họ không còn là Liverpool mà là Manchester City – bởi Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy đang vào phom với 11 bàn ở Ngoại hạng Anh và thêm 4 bàn tại Champions League, trở thành biến số có thể định đoạt cuộc đua.

Erling Haaland đang có phong độ cao.

Arsenal dẫn đầu, Liverpool hụt hơi, Man City giữ “chìa khóa” nhờ Haaland

Dù chịu ảnh hưởng bởi nhiều ca chấn thương từ đầu mùa, đội bóng của Mikel Arteta vẫn duy trì sự ổn định và chiều sâu lực lượng. Trái lại, Liverpool – từng được xem là ứng viên sáng giá – đang có dấu hiệu hụt hơi. Trong bối cảnh đó, Man City của Pep Guardiola nổi lên là thách thức trực diện cho Arsenal nhờ cây làm bàn chủ lực Haaland.

Thông điệp từ Carragher

Trong bài viết trên The Telegraph, cựu trung vệ Liverpool viết: “Arsenal bước vào mùa giải với nỗi lo rằng Liverpool sẽ là chướng ngại lớn nhất trên hành trình chấm dứt 21 năm chờ đợi danh hiệu. Nhưng giờ đây, mối đe dọa lớn nhất có lẽ mang tên Erling Haaland”.

Carragher lý giải thêm về tầm ảnh hưởng của tiền đạo người Na Uy: “Cầu thủ người Na Uy chính là lý do lớn nhất giúp Pep Guardiola cùng Man City vẫn tràn trề cơ hội đòi lại ngai vàng. Nếu không có Haaland, có lẽ mục tiêu thực tế nhất của City mùa này chỉ là top 4. Tôi giữ nguyên quan điểm, Haaland đã là cây săn bàn vĩ đại nhất mà bóng đá Anh từng chứng kiến”.

Ông kết luận: “Thông thường, một đội bóng đua vô địch mà phụ thuộc quá nhiều vào một cầu thủ sẽ là dấu hiệu đáng lo. Nhưng với Guardiola, đó lại là may mắn. Haaland có thể tạo khác biệt bất cứ lúc nào, và cậu ấy là một ‘sát thủ’ đích thực – xứng đáng được so sánh với những huyền thoại vĩ đại nhất”.

Góc chiến thuật: “Sát thủ” trong hệ thống của Guardiola

Nhận định của Carragher nhấn mạnh một nghịch lý chiến thuật: sự phụ thuộc thường là rủi ro, nhưng với một trung phong có thể “tạo khác biệt bất cứ lúc nào”, nó trở thành lợi thế. Trong cấu trúc kiểm soát của Guardiola, một mũi nhọn có khả năng kết liễu như Haaland giúp Man City luôn sở hữu phương án giải quyết bế tắc. Điều này đặt ra bài toán đặc biệt cho Arsenal: duy trì kỷ luật phòng ngự trong mọi pha bóng, bởi chỉ một khoảnh khắc thiếu tập trung cũng đủ để Haaland trừng phạt.

Với tầm ảnh hưởng được mô tả là lớn nhất giải đấu, Haaland buộc đối thủ phải điều chỉnh ưu tiên phòng ngự, qua đó tạo hiệu ứng dây chuyền cho cách vận hành của City. Điều đó lý giải vì sao, theo Carragher, chính tiền đạo người Na Uy là trụ cột giữ Man City ở vị thế thách thức ngôi vương.

Thống kê quan trọng

Chỉ số Giá trị Bàn thắng của Erling Haaland tại Ngoại hạng Anh 11 Bàn thắng của Erling Haaland tại Champions League 4

Tác động tới cuộc đua vô địch

Arsenal vẫn cho thấy sự bền bỉ dù lực lượng sứt mẻ, nhưng theo Carragher, bài kiểm tra lớn nhất còn ở phía trước: đối phó với Man City trong giai đoạn tăng tốc, khi Haaland duy trì hiệu suất làm bàn cao. Ông thậm chí nhấn mạnh, nếu không có Haaland, mục tiêu thực tế nhất của City chỉ là top 4 – một cách để khẳng định vai trò then chốt của tiền đạo này trong cục diện đua vô địch.

Khi Liverpool chưa giải quyết triệt để các vấn đề đã chỉ ra, cán cân quyền lực theo đánh giá của Carragher đang nghiêng về City – đội bóng sở hữu cá nhân có thể bẻ gãy mọi thế trận. Với Arsenal, thách thức không chỉ là giữ nhịp, mà còn là kiểm soát rủi ro trước một “sát thủ” mà sai số nhỏ nhất cũng phải trả giá.

Kết luận của Carragher định hình lại bức tranh: Arsenal vẫn ở vị thế dẫn đầu, nhưng Haaland – và qua đó là Man City – mới là mối đe dọa số một cho giấc mơ chấm dứt 21 năm chờ đợi danh hiệu Ngoại hạng Anh.