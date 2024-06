Thể thao Cậu bé vùng cao quyết tâm gia nhập lò Sông Lam Nghệ An để thỏa chí đam mê Lữ Anh Khôi - cậu bé vùng cao đến từ Đội Thiếu niên Quỳ Châu vừa tham gia Cúp Báo Nghệ An đặt quyết tâm gia nhập lò Sông Lam Nghệ An để thỏa chí đam mê.

Cậu bé vùng cao và niềm đam mê với trái bóng

Đội trưởng Lữ Anh Khôi trong màu áo Thiếu niên Quỳ Châu tham gia Cúp Báo Nghệ An năm 2024. Ảnh: Đức Anh

Trong số 30 cầu thủ tham gia Cúp Báo Nghệ An lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên Sông Lam Nghệ An đáng chú ý có cầu thủ Lữ Anh Khôi đến từ Đội Thiếu niên Quỳ Châu. Đây là trường hợp được xem như “vô tiền khoáng hậu” đối với một đội bóng đến từ vùng núi cao Nghệ An. Bởi qua 26 lần Giải Cúp Báo Nghệ An tổ chức chưa một lần nào đại diện đến từ vùng Phủ Quỳ sở hữu cầu thủ gây ấn tượng mạnh trong mắt khán giả, các nhà làm chuyên môn nhiều đến thế.

Khôi sinh ra trong một gia đình trí thức, nên nhiều năm qua, luôn là học sinh ưu tú của lớp, của trường. Dẫu vậy, ngoài chăm chỉ rèn cái chữ, luyện con số thì cậu bé sinh năm 2012, còn xem thể thao như một món ăn tinh thần không thể thiếu sau mỗi giờ học.

Chị Bích Hợp - mẹ của Lữ Anh Khôi trò chuyện: “Từ nhỏ Khôi đã rất thích thể thao. Cháu chơi rất nhiều môn như, cầu lông, bóng bàn, bơi lội.... Tuy nhiên, bóng đá mới là môn Khôi đam mê nhất. Năm cháu học lớp 5 vào dịp nghỉ Hè, nhằm tạo điều kiện cho con được thỏa niềm yêu thích, tôi quyết định đưa cháu xuống Vinh để có cơ hội theo học các lớp bóng đá cộng đồng, đó là bước khởi đầu giúp Khôi phát triển năng khiếu chơi bóng, Không chỉ tập các kỹ năng trên sân, Khôi còn thường mở các trang mạng xã hội xem các chuyên gia hướng dẫn cách xử lý bóng”.

Lữ Anh Khôi tập chơi bóng ở lớp bóng đá cộng đồng tại thành phố Vinh. Ảnh: NVCC

Với năng khiếu, cùng niềm say mê học hỏi, Lữ Anh Khôi nhanh chóng được huấn luyện viên Lê Viết Khoa chọn vào Đội Nhi đồng Quỳ Châu để tham gia Cúp Báo Nghệ An. Mùa giải năm 2023, Nhi đồng Quỳ Châu không thể vượt qua vòng bảng, nhưng Khôi là cầu thủ duy nhất trong đội lọt vào tầm ngắm của các tuyển trạch viên Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, gia đình Khôi không muốn con mình xa nhà khi còn quá nhỏ. Vì vậy, năm đó Khôi đã lỡ hẹn với lò đào tạo bóng đá trẻ xứ Nghệ.

Xuống núi để thỏa chí đam mê

Bước đến Cúp Báo Nghệ An năm 2024, Lữ Anh Khôi tiếp tục được kỳ vọng là đầu tàu giúp Thiếu niên Quỳ Châu vượt qua dớp lót đường như ở các mùa giải trước. Ở mùa giải năm nay đội bóng đến từ Phủ Quỳ nằm chung bảng với các đội khá mạnh như, Thiếu niên TP. Vinh, Thiếu niên Nghi Lộc và Thiếu niên Tương Dương.

Trong trận đầu ra quân sớm chạm trán với nhà đương kim Á quân của giải, Thiếu niên Quỳ Châu gặp đôi chút bỡ ngỡ, vì thế, đã phải ngậm trái đắng. Tuy nhiên, đến lượt trận thứ 2, tài năng của Lữ Anh Khôi mới bắt đầu được thức tỉnh. Tiền vệ này đã thể hiện được vai trò thủ lĩnh khi làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến. Những pha qua người mềm mại, với những đường chuyền dọn cỗ, Anh Khôi đã mở ra nhiều cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Sự xuất sắc của Khôi cùng toàn thể đội bóng đã giúp Thiếu niên Quỳ Châu có chiến thắng vô cùng quan trọng trước Thiếu niên Tương Dương.

Những cú sút, vẩy má ngoài đầy kỹ thuật của Lữ Anh Khôi khi tham gia Cúp Báo Nghệ An năm 2024. Ảnh: Đức Anh

Ở lượt đấu cuối cùng có tính chất quyết định đến chiếc vé đi tiếp vào vòng tứ kết cho Thiếu niên Quỳ Châu, một lần nữa tài năng của Lữ Anh Khôi lại được lên tiếng. Hầu như các đường lên bóng của đại diện đến từ miền "đá đỏ" đều qua đôi chân Anh Khôi. Những cú vặn sườn đối thủ, những pha vẩy bóng điệu nghệ của Khôi đã khiến hàng thủ Thiếu niên Nghi Lộc luôn rơi vào tình trạng báo động. Đặc biệt, bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-1 của Lữ Anh Khôi như là điểm nhấn của trận đấu này.

Lữ Anh Khôi tham gia kỳ thi tuyển chọn tại Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Dù Thiếu niên Quỳ Châu đã phải dừng bước trước nhà đương kim vô địch Quỳnh Lưu tại vòng tứ kết, nhưng không thể phủ nhận những đóng góp của Lữ Anh Khôi cho đội nhà. Có thể nói, tiền vệ miền “đá đỏ” đã thể hiện được dấu ấn đậm nét tại giải Cúp Báo Nghệ An năm 2024. Và với màn trình diễn chói sáng đó, Lữ Anh Khôi đã lọt vào tầm ngắm của các tuyển trạch viên Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An.

Hiện Lữ Anh Khôi cùng 29 cầu thủ U12 xuất sắc tại Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2024 đang được Câu lạc bộ xứ Nghệ triệu tập cho cuộc tuyển chọn bổ sung vào Đội U12 Sông Lam Nghệ An.

Trong buổi tập đầu tiên tại lò đào tạo trẻ xứ Nghệ, Lữ Anh Khôi đã nhiều lần nhận được những lời khen từ các huấn luyện viên tại trung tâm này.

Sau buổi sát hạch tại Sông Lam Nghệ An, huấn luyện viên giàu kinh nghiệm Lê Kỳ Phương đã có những lời nhận xét: “Khôi là cầu thủ có tư duy, kỹ thuật cá nhân, thể hình, tốc độ tương đối tốt. Tuy nhiên, nếu muốn đứng vào hàng ngũ của U12 Sông Lam Nghệ An, cháu vẫn cần phải được chỉ dạy nhiều hơn nữa mới có thể đáp ứng yêu cầu về chuyên môn”.

Đợt tuyển chọn này có 30 cầu thủ thiếu niên Cúp Báo Nghệ An tham gia sát hạch, nhưng Sông Lam Nghệ An chỉ lấy 10 cầu thủ. Sự cạnh tranh khá lớn, khi giải năm nay sở hữu nhiều gương mặt nổi trội. Dẫu vậy, vẫn hy vọng Lữ Anh Khôi sẽ thể hiện tốt trong kỳ tuyển chọn để được Sông Lam Nghệ An ký hợp đồng. Đây cũng sẽ là dấu mốc quan trọng giúp tiền vệ vùng Phủ Quỳ có thể sống trọn với niềm đam mê chơi bóng chuyên nghiệp.