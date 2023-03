Câu chuyện về người lính tham mưu trên trận tuyến chống 'giặc lửa'

(Baonghean.vn) - Theo Cục Thống kê Nghệ An, chỉ số giá tiêu dùng tháng 2/2023 tăng 0,36% so với tháng trước, tăng 3,15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 5 nhóm hàng hóa chỉ số tăng, 5 nhóm hàng hóa chỉ số giảm so với tháng trước, 1 nhóm giữ nguyên.