Câu chuyện về Tổng phụ trách Đội duy nhất của Nghệ An nhận giải 'Cánh én hồng năm 2022'

(Baonghean.vn) - Đây là phần thưởng cao quý của Hội đồng Đội Trung ương nhằm tuyên dương, khen thưởng những giáo viên - Tổng phụ trách Đội có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác Đội trên khắp cả nước.

Năm nay, trong số 20 Tổng phụ trách Đội của cả nước được vinh danh có 1 giáo viên của Nghệ An. Đó chính là cô Lê Thị Thu Hòa - giáo viên bộ môn Tiếng Anh và là Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 (Thành phố Vinh, Nghệ An).

Cô giáo mang khăn quàng đỏ

Năm học vừa qua, nhiều niềm vui liên tiếp đã đến với Liên đội Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 khi các em học sinh đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Trong đó, nổi bật với giải Nhất Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An năm 2021 - 2022, 1 giải Nhì và 4 giải Ba Trạng nguyên Tiếng Anh toàn quốc và giải Nhất “Trạng nguyên nhỏ tuổi - nét chữ, nết người” do Trung ương Đoàn tổ chức. Ngoài ra, Liên đội của trường cũng đã nhận được Giấy khen Liên đội đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022, do Hội đồng Đội thành phố Vinh khen tặng.

Đứng sau những thành quả đó, cô giáo Lê Thị Thu Hòa - giáo viên bộ môn Tiếng Anh và là Tổng phụ trách Đội của Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 được xem là người “giữ lửa” cho những hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi của trường ngày càng nâng cao chất lượng.

Cô Hòa chia sẻ, cô đã có 16 năm gắn liền với vai trò Tổng phụ trách Đội qua 3 ngôi trường mà mình công tác. Trong đó, từ năm 2006 đến năm 2011, cô dạy Tiếng Anh và đảm nhận vai trò Tổng phụ trách Đội tại Trường Tiểu học Nghi Kim (thành phố Vinh). Nói về những ngày đầu chập chững vào nghề và đảm nhận vai trò Tổng phụ trách Đội, cô cho biết đã phải đối mặt với nhiều bỡ ngỡ. Bởi đây là công việc khá đặc thù, lại không có nhiều tài liệu và thực tế là vào thời điểm đó, nhiều người vẫn còn mơ hồ về công tác Đội. Đa phần vẫn quan niệm, công tác Đội chỉ có múa hát và một bộ phận không nhỏ phụ huynh cho rằng, các con chỉ cần tập trung vào việc học, không cần tham gia các hoạt động ngoài lề. Đó cũng là lý do khiến phong trào tại trường chưa thật sự được các em hưởng ứng tham gia.

Nắm bắt được tâm lý đó, cô đã chủ động giải thích với phụ huynh, đồng thời, phối hợp với giáo viên bộ môn sắp xếp cho học sinh thời gian học và tham gia phong trào một cách hợp lý. Dưới sự động viên của Ban Giám hiệu nhà trường, cô đã mạnh dạn thử sức để tổ chức nhiều hoạt động và các cuộc thi bổ trợ kiến thức khoa học để giúp cho các em học sinh trang bị kỹ năng sống, nâng cao hiểu biết xã hội, nhằm tự tin hơn, chủ động hơn trong học tập và rèn luyện.

Thậm chí, cô đã cùng đại diện nhà trường trực tiếp đặt vấn đề với Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An - đơn vị kết nghĩa của trường để hỗ trợ, giúp đỡ tu sửa lại phòng sinh hoạt Đội, nhằm tạo không gian tập luyện cho các em.

Nhờ vậy, trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2011, Liên đội Trường Tiểu học Nghi Kim dù mới sáp nhập vào thành phố Vinh nhưng đã nhiều lần đạt danh hiệu Liên đội xuất sắc của thành phố. Cô và trò đã cùng nhau tạo nên một không khí học tập, vui chơi đầy sôi động, đúng với câu nói: “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Tới năm học 2011-2012, cô chuyển công tác về Trường Tiểu học Nghi Đức và sau 10 năm công tác tại đây, vào năm học 2019 - 2020, cô tiếp tục được Ủy ban nhân dân thành phố Vinh quyết định về làm giáo viên Tổng phụ trách Đội tại Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2. Dưới sự dẫn dắt của cô, Liên đội của 2 trường nhiều năm liền được công nhận danh hiệu Liên đội Xuất sắc, được cấp Trung ương, cấp tỉnh và thành phố trao tặng Bằng khen, Giấy khen.

Đổi thay từ những tiết chào cờ

Có thể nói, những thế hệ học sinh sau này đã có nhiều đổi khác. Các em có điều kiện tiếp xúc với thông tin đại chúng nên tự tin hơn, cá tính hơn và có mong muốn khẳng định cái tôi của mình hơn những thế hệ học trò trước kia. Điều này đòi hỏi cần phải nâng cao việc giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, giáo dục lịch sử, gương anh hùng, những chiến tích vẻ vang của dân tộc và những giá trị tốt đẹp của con người.

Từ mục đích đó, cô Hòa đã triển khai nhiều sáng kiến kinh nghiệm có hiệu quả, trong đó, sáng kiến "Một số biện pháp đổi mới giờ chào cờ với mô hình “Mỗi tuần một hoạt động” ở Liên đội trường tiểu học. Sáng kiến đã được áp dụng có hiệu quả tại thành phố Vinh và được công nhận tại Quyết định số 4818 /QĐ-UBND.TĐKT, ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND thành phố.

Nếu như trước đây, tiết chào cờ vào những sáng thứ Hai đầu tuần chỉ đơn thuần là nghi lễ được tổ chức theo quy định, thì giờ đây các em học sinh đã trở thành chủ thể và trực tiếp tham gia các hoạt động phù hợp với các chủ đề, chủ điểm như kể chuyện về Bác, tái hiện bằng phương pháp sân khấu hóa những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Hoặc thuyết trình về sách và các nhân vật lịch sử của đất nước nói chung, Nghệ An nói riêng. Nhờ vậy, đã tạo bước chuyển cho các em về suy nghĩ và nhận thức.

Đồng thời, trong các tiết chào cờ, các em học sinh có thể thể hiện năng khiếu của mình thông qua các tiết mục văn nghệ… Cũng từ đây nhà trường đã phát hiện ra nhiều tài năng nhí để có điều kiện hướng các em phát triển một cách phù hợp nhất.

Trong hành trình 16 năm phụ trách công tác Đội của trường, cô đã triển khai hơn 10 mô hình, sáng kiến hiệu quả mới và đã được công nhận cấp tỉnh, thành phố. Cùng với thế mạnh là Tiếng Anh và hội họa, cô đã đồng hành, hỗ trợ các học sinh của mình đạt các giải cao tại cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Anh toàn quốc, cuộc thi quốc gia TOEFL Primary và các cuộc thi vẽ tranh do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức.

Bước sang tuổi 44, một độ tuổi không còn trẻ, nhưng cô Hòa vẫn dành trọn sự nhiệt huyết với những vai trò mình đảm nhận. Hầu như năm nào cô cũng đạt danh hiệu giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh và thành phố, là đảng viên trẻ xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cùng rất nhiều Bằng khen, Giấy khen các cấp.

Đặc biệt, năm 2022, cô trở thành đại diện duy nhất của Nghệ An vinh dự nhận giải thưởng “Cánh én hồng”. Có thể nói, niềm đam mê công tác Đội cùng tình yêu thương học trò đã giúp cô giáo Lê Thị Thu Hòa luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết với nghề, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của những ngôi trường mình công tác. Từ đó trở thành tấm gương sáng trong công tác Đội của ngành Giáo dục tỉnh nhà./.