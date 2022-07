Câu chuyện xúc động về thí sinh Nghệ An bị gãy chân được hỗ trợ trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT

(Baonghean.vn) - Hiện đang rộ mùa thu hoạch chanh quả, thị trường hồi phục, cộng với thời tiết nắng nóng nên chanh tiêu thụ nhanh, giá bán cao gấp 3 so với năm ngoái, song người dân các vùng trồng vẫn kém vui vì chanh mất mùa, nhiều vườn chanh bị chết héo…

(Baonghean.vn) - Tại cuộc làm việc mới nhất với UBND tỉnh Nghệ An về giải phóng mặt bằng cho cao tốc Bắc - Nam gần đây, trước những hạng mục phát sinh từ thực tế thi công, các địa phương đã đưa ra một số kiến nghị nhằm đảm bảo an toàn giao thông, môi trường và công năng sử dụng các công trình sau khi cao tốc đi vào vận hành.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo từ trần là tổn thất rất lớn không chỉ đối với đất nước Nhật Bản mà còn đối với Việt Nam cũng đã mất đi người bạn vô cùng thân thiết, gần gũi, người đã có rất nhiều đóng góp to lớn trong việc phát triển quan hệ mạnh mẽ giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian vừa qua.

(Baonghean.vn) - Bố Cái Đại vương Phùng Hưng là nhân vật lịch sử uy vũ, linh thiêng trong tâm thức người dân. Trên mảnh đất địa đầu xứ Nghệ, dấu ấn của ông vẫn in đậm trong đời sống tâm linh, với nhiều truyền thuyết ly kỳ.

(Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo Số 13239 ngày 8-7-2022

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tri ân sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, sông Thạch Hãn, 'đất thép' Vĩnh Linh; UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn các công trình thuỷ lợi; Hoàn thành môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022… là những thông tin đáng chú ý trên trong ngày 8/7.