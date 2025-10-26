Cầu Đạm Giang: Giải mã kỹ thuật sau cây cầu bất đối xứng dài nhất thế giới Với thiết kế một trụ tháp độc đáo và khả năng chống động đất cấp 7, cầu Đạm Giang không chỉ là một công trình giao thông mà còn là biểu tượng kỹ thuật của Đài Loan.

Công trình biểu tượng hoàn thành kết cấu chính

Các kỹ sư tại Đài Loan vừa hoàn tất việc lắp đặt đoạn dầm cuối cùng của cầu Đạm Giang, chính thức hoàn thành kết cấu chính cho cây cầu dây văng bất đối xứng trên cạn dài nhất thế giới. Công trình này không chỉ là một giải pháp giao thông trọng điểm mà còn là một cột mốc về kiến trúc và kỹ thuật, thể hiện năng lực xây dựng hạ tầng bền vững.

Được thiết kế bởi công ty kiến trúc danh tiếng Zaha Hadid Architects, cầu Đạm Giang bắc qua cửa sông Đạm Thủy, kết nối hai quận Đạm Thủy và Bát Lý ở phía bắc Đài Bắc. Khi đi vào hoạt động, cây cầu dự kiến sẽ giảm thời gian di chuyển giữa hai quận tới 25 phút, giải quyết tình trạng tắc nghẽn thường xuyên trên cầu Quan Độ (Guangdu).

Vì sao thiết kế bất đối xứng là một thách thức kỹ thuật?

Điểm nhấn kỹ thuật của cầu Đạm Giang nằm ở kết cấu bất đối xứng độc đáo. Cây cầu có tổng chiều dài 920 mét, nhưng chỉ sử dụng một trụ tháp duy nhất cao 200 mét. Trụ tháp này không nằm ở giữa mà được đặt lệch, tạo ra hai nhịp chính có chiều dài chênh lệch lớn: một nhịp dài 450 mét và một nhịp dài 175 mét. Đây chính là yếu tố tạo nên kỷ lục thế giới cho công trình.

Thiết kế này đòi hỏi các kỹ sư phải tính toán cực kỳ chính xác về sự cân bằng lực căng của hệ thống dây văng và trọng lượng của mặt cầu. Toàn bộ tải trọng được dồn vào một trụ tháp duy nhất, yêu cầu nền móng và kết cấu trụ phải có khả năng chịu lực vượt trội, đặc biệt là trong một khu vực có hoạt động địa chấn mạnh như Đài Loan.

Những giải pháp kỹ thuật đột phá của cầu Đạm Giang

Để biến một thiết kế phức tạp thành hiện thực, nhiều công nghệ và giải pháp kỹ thuật tiên tiến đã được áp dụng.

Thiết kế một trụ tháp giảm thiểu tác động môi trường

Việc chỉ sử dụng một trụ tháp duy nhất không chỉ là một quyết định về mặt thẩm mỹ mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về môi trường. Vị trí đặt trụ tháp đã được lựa chọn cẩn thận sau quá trình lập mô hình 3D và khảo sát chi tiết cửa sông. Giải pháp này giúp giảm thiểu tối đa sự can thiệp vào lòng sông, bảo vệ luồng di chuyển của tàu thuyền và hệ sinh thái đất ngập nước quý giá tại khu vực.

Khả năng chống chịu động đất vượt trội

Nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương, các công trình tại Đài Loan luôn phải đối mặt với nguy cơ động đất. Cầu Đạm Giang được trang bị hệ thống giảm chấn tiên tiến, được thiết kế để có thể chịu được các trận động đất có cường độ lên tới 7 độ Richter. Đây là một yêu cầu kỹ thuật bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn và tuổi thọ cho công trình thế kỷ này.

Hài hòa với cảnh quan tự nhiên

Theo Zaha Hadid Architects, vị trí và hình dáng của cây cầu được tối ưu hóa để không phá vỡ cảnh quan hoàng hôn nổi tiếng của sông Đạm Thủy. Chiều cao của mặt cầu và trụ tháp được tính toán kỹ lưỡng để mang lại tầm nhìn toàn cảnh cho người dân và du khách từ các điểm quan sát lân cận, tạo ra sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và vẻ đẹp tự nhiên.

Hành trình xây dựng và triển vọng tương lai

Dự án xây dựng cầu Đạm Giang được khởi công vào năm 2019 với tổng vốn đầu tư 766 triệu USD. Quá trình thi công đã đối mặt với không ít thách thức, bao gồm sự phức tạp của bản vẽ thiết kế và những gián đoạn do đại dịch COVID-19 gây ra. Tuy nhiên, việc hoàn thành kết cấu chính đã khẳng định trình độ kỹ thuật và năng lực quản lý dự án của Đài Loan.

Mặc dù kết cấu chính đã hoàn thành, cây cầu vẫn cần trải qua các giai đoạn hoàn thiện cuối cùng như lát mặt cầu, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, kiểm tra lại toàn bộ hệ thống dây cáp và các bài kiểm tra chịu tải nghiêm ngặt. Dự kiến, cầu Đạm Giang sẽ chính thức thông xe và mở cửa cho công chúng vào ngày 12 tháng 5 năm 2026, hứa hẹn trở thành một điểm đến thu hút khoảng 25.000 du khách vào các dịp lễ.