Pháp luật Cầu hư hỏng, đã đặt biển cấm nhưng ô tô vẫn bất chấp lưu thông Sau hơn 30 năm đưa vào sử dụng, cầu Biên Hòa (còn gọi là cầu Phú Lâm) bắc qua sông Bùng nối thôn Phú Lâm, xã Minh Châu với xã Yên Thành hiện đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Cầu Biên Hòa xuống cấp nghiêm trọng. Clip: Tiến Đông

Oằn mình gánh tải

Được xây dựng từ năm 1992, cầu Biên Hòa có chiều dài hơn 40 mét, kết cấu bằng bê tông cốt thép, bắc qua dòng sông Bùng - tuyến thủy lợi quan trọng chảy qua vùng ranh giới giữa huyện Diễn Châu và huyện Yên Thành (cũ). Thời điểm mới xây, cây cầu là niềm hy vọng của người dân hai bên bờ sông, bởi nó giúp rút ngắn đáng kể quãng đường đi lại, thuận tiện cho sản xuất nông nghiệp, vận chuyển hàng hóa và giao lưu dân cư.

Cầu Biên Hòa bắc qua sông Bùng. Ảnh: Tiến Đông

Tuy nhiên, sau hơn 3 thập kỷ, cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng. Dưới tác động của thời gian, lưu lượng phương tiện tăng mạnh, cộng với thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là mưa lũ hàng năm, nhiều hạng mục trên cầu đã bị hư hỏng nặng.

Sáng 29/7, có mặt tại đây, chúng tôi được ông Cao Đình Hà - Trưởng thôn Phú Lâm chỉ cho xem các đoạn nứt gãy của dầm cầu. Nhìn xuống phía dưới, nhiều chỗ dầm cầu đã bị hở hoác, để lộ cốt thép hoen rỉ. Quan sát bằng mắt thường cũng thấy rõ cây cầu này bắc qua đoạn sông có khẩu độ khá rộng. Mặt cầu có nhiều đoạn bong tróc. Riêng lan can cầu - yếu tố tối thiểu bảo đảm an toàn cho người và phương tiện thì lại trong tình trạng “vá víu”, nhiều đoạn đã bị hỏng được chắp vá bằng các thanh sắt. Hiện tại, có một đoạn lan can cũng đã rơi vào tình trạng như... "răng rụng".

Ông Cao Đình Hà - Trưởng thôn Phú Lâm bên lan can cầu đã bị gãy. Ảnh: Tiến Đông

Ngay đoạn lan can bị hư hỏng đó, ông Hà bảo có người chở xe kéo đi qua không may húc phải và rơi xuống sông, rất may là biết bơi chứ không cũng nguy hiểm đến tính mạng.

Điều đáng nói là, dù 2 đầu cầu đã cắm biển cấm xe ô tô, nhưng thực tế, tại thời điểm chúng tôi có mặt, vẫn có nhiều ô tô liều lĩnh chạy qua cầu. Hầu hết tài xế đều biết rõ tình trạng cầu yếu, nhưng vẫn bất chấp, họ trả lời rằng, do không có đường nào khác thì đành liều vậy.

Đoạn lan can đã bị hư hỏng nặng. Ảnh: Tiến Đông

Ông Hà cho biết: “Tôi không biết cây cầu còn trụ được bao lâu nữa. Mỗi lần thấy ô tô đi qua là tôi lại lo. Nói thì ai cũng biết nguy hiểm, nhưng người dân ở đây không có sự lựa chọn. Đi vòng xuống xã Diễn Nguyên (cũ) thì xa gần 10 cây số, còn đi ngược lên xã Hợp Minh (thuộc huyện Yên Thành cũ), thì còn xa hơn. Nên dù biết là liều, họ vẫn đi”.

“ Vào mùa mưa lũ, khi nước sông dâng cao và chảy xiết, nguy cơ cầu bị cuốn trôi là rất rõ ràng. Nếu có 1 xe nặng làm sập 1 nhịp cầu, hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Không chỉ mất mát về tài sản mà còn có thể nguy hiểm đến tính mạng người dân... Ông Cao Đình Hà - Trưởng thôn Phú Lâm, xã Minh Châu

Thực tế, mỗi ngày chiếc cầu này vẫn gồng mình gánh tải trọng của hàng trăm lượt phương tiện qua đây, bất chấp nguy cơ tai nạn rình rập. Trong khi đó, nhu cầu đi lại, giao thương giữa 2 bờ sông ngày càng tăng cao.

Điều đáng nói là hiện nay, có đến hơn 60 ha đất nông nghiệp của người dân xã Minh Châu nằm phía bên kia sông Bùng. Chính vì vậy mà hàng ngày nhiều người dân phải đi qua cây cầu này để sản xuất nông nghiệp.

Chị Hương - một người dân thôn Phú Lâm cho biết: Ngày nào tôi cũng phải đi qua cây cầu này. Mỗi lần đi qua đoạn lan can bị hỏng lại lo sợ. Nhất là vào mùa thu hoạch, phải dùng xe kéo chở lúa về khi đi qua cầu rất nguy hiểm. Nhưng nếu không đi qua đây thì không còn con đường nào khác.

Ông Hà chỉ cho phóng viên đoạn dầm cầu bị gãy. Ảnh: Tiến Đông

Cần sớm được nâng cấp

Không chỉ dừng lại ở nguy cơ mất an toàn, tình trạng xuống cấp của cầu Biên Hòa còn là rào cản lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Những năm gần đây, xã Minh Châu đã có nhiều chuyển biến tích cực về hạ tầng và du lịch văn hóa. Đặc biệt, chùa Cổ Am, một ngôi chùa lâu đời, linh thiêng, mang đậm giá trị văn hóa, sau khi được trùng tu, tôn tạo khang trang, đã thu hút đông đảo du khách và phật tử thập phương về tham quan, chiêm bái.

Hàng ngày vẫn có rất nhiều người dân qua lại thường xuyên trên cây cầu này. Ảnh: Tiến Đông

Mỗi dịp đầu năm hay các ngày Rằm, mồng Một, lượng người đổ về chùa Cổ Am rất lớn, trong đó, không ít du khách đi từ phía xã Yên Thành hoặc các xã vùng trên. Tuy nhiên, do cầu Biên Hòa đã xuống cấp, việc đi lại giữa hai bên sông trở nên bất tiện và nguy hiểm, làm giảm đáng kể tiềm năng kết nối và phát triển dịch vụ du lịch địa phương.

Ngoài ra, cây cầu này còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kết nối giao thương giữa 2 vùng đất có truyền thống sản xuất nông nghiệp. Nếu giao thông thuận lợi, việc vận chuyển, tiêu thụ hàng hóa sẽ dễ dàng hơn, nâng cao thu nhập cho người dân, tạo ra chuỗi liên kết kinh tế hiệu quả.

Bất chấp việc đã có biển cấm, vẫn có xe ô tô liều lĩnh đi qua cây cầu này. Ảnh: Tiến Đông

Ông Lê Mạnh Hiên - Chủ tịch UBND xã Minh Châu cho biết: “Tình trạng xuống cấp của cầu Biên Hòa đã kéo dài nhiều năm nay, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là vào mùa mưa lũ. Cử tri đã nhiều lần kiến nghị trong các cuộc tiếp xúc với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, do ngân sách địa phương có hạn, chưa thể bố trí được nguồn lực sửa chữa hay xây cầu mới".

Ông Hiên cho biết thêm, theo đánh giá sơ bộ, nếu xây cầu mới với kết cấu hiện đại, chiều rộng đủ cho xe ô tô qua lại an toàn, cần nguồn vốn tương đối lớn. Đây là khoản vượt khả năng của xã, nên rất cần sự quan tâm, hỗ trợ từ cấp trên.

Từ thực trạng xuống cấp của cầu Biên Hòa, có thể thấy rằng, việc đầu tư nâng cấp để đảm bảo an toàn giao thông, nhất là khi mùa mưa lũ đang đến gần là điều hết sức quan trọng. Không chỉ đảm bảo an toàn giao thông mà còn góp phần quan trọng để khai mở tiềm năng phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch của cả khu vực này.