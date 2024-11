Thể thao Câu lạc bộ Quảng Ninh lên hạng sớm; Dàn sao MU háo hức chờ tân thuyền trưởng Ruben Amorim CLB Quảng Ninh lên hạng sớm; Dàn sao MU háo hức chờ tân thuyền trưởng Ruben Amorim; Trận Việt Nam - Indonesia khó tổ chức tại sân Mỹ Đình... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

CLB Quảng Ninh lên hạng sớm

Chiều 8/11, CLB Quảng Ninh giành chiến thắng 1-0 trước Zantino Vĩnh Phúc tại vòng 6 giải hạng Ba Quốc gia 2024, qua đó giành quyền thăng hạng Nhì sớm 1 vòng đấu.

Trước trận đấu với Zantino Vĩnh Phúc, Quảng Ninh đứng đầu bảng A với 13 điểm (1 hòa, 4 thắng), hơn đội xếp nhì (Hoài Đức) 2 điểm. Chỉ cần thêm 3 điểm, Quảng Ninh chắc chắn lên hạng.

Quảng Ninh giành quyền lên hạng với thành tích đứng nhất bảng A, chưa thua trận nào. Ảnh: CLB Quảng Ninh.

Phút 49, Vũ Thế Vương ghi bàn thắng mở tỷ số cho Quảng Ninh. Đây cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu, ấn định chiến thắng 1-0 cho đội bóng đất mỏ.

Với kết quả này, Quảng Ninh giành quyền lên chơi ở giải hạng Nhì 2025 sớm 1 vòng đấu. Đoàn quân huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn hiện có 16 điểm, dẫn đầu bảng A. Trận cuối với Hoài Đức, đội hiện có 14 điểm, chỉ còn mang ý nghĩa tranh ngôi đầu bảng.

Ngoài Quảng Ninh đã chính thức được lên hạng, một số đội bóng khác cũng nhiều khả năng giành quyền lên chơi ở giải hạng Nhì mùa sau là Hoài Đức FC, Gia Định, Tây Ninh.

Dàn sao MU háo hức chờ tân thuyền trưởng Ruben Amorim

Dàn sao MU được loan báo háo hức chờ sự ra mắt của tân thuyền trưởng Ruben Amorim, bởi ấn tượng với thành tích của ông ở Sporting.

Ruben Amorim sẽ chính thức bắt tay vào công việc tại Old Trafford vào 11/11, sau khi hoàn tất trận cuối cùng cho Sporting Lisbon.

MU công bố Ruben Amorim là huấn luyện viên trưởng mới của đội vào đầu tháng 11, thay Erik ten Hag bị sa thải trước đó vì kết quả bết bát, với hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi.

Dàn sao MU háo hức chờ sự xuất hiện của tân thuyền trưởng Ruben Amorim. Ảnh: Sky Sports

Amorim trở thành huấn luyện viên trẻ nhất (39 tuổi) dẫn dắt MU. Dù vậy, thành tích của ông không phải dạng vừa, với 2 chức vô địch Ngoại hạng Bồ Đào Nha cho Sporting, 2 Cúp quốc gia và 1 siêu Cúp Bồ Đào Nha, kể từ khi nắm đội vào năm 2020.

Ở chiến dịch hiện tại, Ruben Amorim cùng học trò toàn thắng từ đầu mùa Primeira Liga, với 30 điểm sau 10 trận.

Mới đây, Amorim dẫn dắt Sporting đả bại Man City 4-1 ở đấu trường Champion League, khiến sự phấn khích của fan MU dành cho vị tân thuyền trưởng càng lên cao.

Không chỉ vậy, theo tờ M.E.N, phòng thay đồ MU cũng rất háo hức chờ ông thầy mới. Nguồn tin cho biết, dàn sao Quỷ đỏ ấn tượng với những gì Ruben Amorim làm được ở Sporting.

Thông tin cung cấp thêm, các cầu thủ MU “lạc quan về một mùa giải thành công” với sự xuất hiện của vị thuyền trưởng người Bồ.

Trận Việt Nam - Indonesia khó tổ chức tại sân Mỹ Đình

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) gửi công văn xin đổi sân tổ chức trận tuyển nhà gặp Indonesia về Việt Trì (Phú Thọ) do sân Mỹ Đình đã có lịch tổ chức concert "Anh Trai Say Hi".

Do concert "Anh Trai Say Hi" diễn ra vào 7/12 tại sân Mỹ Đình, gần lịch tuyển Việt Nam đá AFF (ASEAN) Cup 2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã lên kế hoạch tổ chức các trận đấu vòng bảng của tuyển Việt Nam trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

Tuyển Việt Nam nhiều khả năng không thi đấu tại sân Mỹ Đình do lịch của concert "Anh Trai Say Hi".

Trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024 trên sân nhà gặp Indonesia diễn ra vào 15/12, tức 8 ngày sau khi concert kết thúc. Lo ngại mặt cỏ sẽ bị ảnh hưởng, chất lượng sân bãi đi xuống hậu concert, VFF muốn đổi sân đấu cho các trận vòng bảng, tránh ảnh hưởng đến lối chơi của cầu thủ.

Khu Liên hợp Quốc gia Mỹ Đình cũng đã gửi văn bản báo cáo lên Cục Thể dục, Thể thao và VFF để đánh giá lại mặt sân trước khi bước vào giải AFF Cup 2024.

Nếu phương án đổi sân được Cục TDTT và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) chấp thuận, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận sân gặp Indonesia vào ngày 15/12 và Myanmar vào ngày 21/12 tại sân Việt Trì (Phú Thọ).

Kylian Mbappe vắng mặt trong danh sách Đội tuyển Pháp

Danh sách Đội tuyển Pháp trong tháng 11 này đã có bất ngờ lớn. Kylian Mbappe, vốn vắng mặt trong đợt tập trung tháng 10, tiếp tục không được triệu tập cho các trận đấu ở Nations League gặp Israel và Ý.

Trong các trận đấu gần đây, Mbappe đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, đặc biệt, ở các trận thua trước Barca và AC Milan. Sự xuất hiện của Mbappe dường như không giúp Real Madrid cải thiện đáng kể. Hiện tại, đội đang đứng thứ 2 tại La Liga, kém Barcelona 9 điểm và chỉ đứng thứ 17 ở vòng bảng Champions League sau thất bại trước Milan. Đây là áp lực không nhỏ đối với Mbappe khi anh vẫn chưa đạt phong độ cao nhất trong màu áo mới.

Kylian Mbappe vắng mặt trong danh sách đội tuyển Pháp. Ảnh: Getty Images

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Pháp, lý do vắng mặt của Mbappe là do sự thay đổi trong chiến lược và kế hoạch của ban huấn luyện. Mặc dù vậy, HLV Deschamps vẫn giữ niềm tin vào các cầu thủ khác và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các trận đấu sắp tới.

Việc vắng mặt của Mbappé sẽ mở ra cơ hội cho những cái tên khác tỏa sáng trong đội hình của tuyển Pháp. Điều này tiếp tục làm dấy lên các câu hỏi về tầm ảnh hưởng của Mbappé trong đội tuyển và động lực thi đấu cho các trận không thuộc giải đấu lớn.