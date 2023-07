Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An lên tiếng về 'nghi vấn gian lận tuổi của cầu thủ trẻ'

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ngày 30/7, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An phát đi văn bản đề nghị các cơ quan liên quan xác minh, làm rõ thông tin về vụ "Nghi vấn gian lận tuổi của cầu thủ nhí Nghệ An" để trấn an dư luận, tránh ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh của câu lạc bộ.