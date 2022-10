Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và niềm tự hào của người dân xứ Nghệ

Tình yêu bắt đầu từ tên gọi

Với bề dày lịch sử 40 năm, Sông Lam Nghệ An có vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ xứ Nghệ. Đối với nhiều người, Sông Lam Nghệ An như là một phần của cuộc sống, là món ăn tinh thần không thể thiếu, là miền ký ức của một thời tuổi trẻ. Anh Phan Hữu Hiếu là một trong số đó.

Anh Hiếu hiện là một trong những thành viên năng nổ nhất của Hội cổ động viên Sông Lam Nghệ An tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sinh ra bên bờ sông Lam, anh Hiếu đã dành tất cả tình yêu của mình cho đội bóng từ những thuở ban đầu. Cái tên Sông Lam Nghệ An là một cụm từ linh thiêng đối với anh. Đó luôn là niềm tự hào, kiêu hãnh, khi anh kể về chặng đường đầy những thăng trầm mà đội bóng đã trải qua.

“Tôi đã theo dõi đội bóng từ thời còn có tên Sông Lam Nghệ Tĩnh. Ngày ấy tôi chỉ được nghe qua sóng Radio khi đội thi đấu. Còn đến được sân xem trực tiếp thì đúng là không tưởng đối với đứa trẻ nghèo như tôi. Tôi không biết cầu thủ, cũng chẳng biết tên huấn luyện viên nào cả, chỉ biết mỗi cái tên thân thương Sông Lam Nghệ Tĩnh. Thế mà tôi vẫn yêu. Đi qua những thăng trầm của câu lạc bộ, tôi đã từng hết sức kiêu hãnh khi ai đó nói đến 4 chữ Sông Lam Nghệ An. Hay nhắc đến Hữu Thắng, Quang Trường, Sỹ Hùng… những cầu thủ đã gắn tên tuổi của mình trong chiều dài lịch sử đội bóng. Vì thế tình yêu với Sông Lam Nghệ An vẫn theo tôi đến tận bây giờ”, anh Hiếu nói.

Những năm 1999 đến năm 2005 là giai đoạn hoàng kim của Sông Lam Nghệ An. Ngày đó mỗi khi đội bóng thi đấu trên sân nhà luôn mang đến bầu không khí như lễ hội cho người dân xứ Nghệ. Các trận bóng được diễn ra lúc 15h, nhưng từ sáng sớm hàng ngàn người dân từ các miền quê đã đổ về thành phố Vinh để xem Sông Lam Nghệ An thi đấu. Mỗi người đều mong muốn được vào sân để chứng kiến các cầu thủ chiến đấu vì màu cờ sắc áo đang mang trên mình. Và vì thế Sông Lam Nghệ An luôn là cụm từ mở đầu cho mỗi câu chuyện của người hâm mộ vùng đất mang “đặc sản” gió Lào này. Ai ai cũng một suy nghĩ rằng đội bóng Sông Lam Nghệ An như là tài sản của người dân xứ Nghệ.

Ông Nguyễn Công Chất có địa chỉ tại thành phố Vinh, là cổ động viên của Sông Lam Nghệ An suốt 30 năm nay cho biết: “Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An không phải của riêng ai, mà là tài sản vô giá của nhân dân xứ Nghệ. Là niềm tự hào của mỗi người. Cho nên chúng ta hãy có trách nhiệm đóng góp, xây dựng, xoá bỏ cái xấu, cái sai để câu lạc bộ ngày càng phát triển. Tôi yêu Sông lam Nghệ An. Vì tôi yêu quê hương xứ Nghệ, yêu màu cờ sắc áo đội bóng. Vì vậy tôi vẫn sẽ tiếp tục đến sân xem và cổ vũ cho Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An”.

Đội bóng Sông Lam Nghệ An được thành lập từ những năm 1979, là một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống bậc nhất Việt Nam. Bề dày truyền thống ấy, đã mang đến niềm tự hào với rất nhiều thế hệ người dân xứ Nghệ. Vì vậy, cái tên Sông Lam Nghệ An vẫn luôn chiếm trọn trái tim của mỗi người ở mảnh đất nằm bên dòng Lam này.

Giận thì giận mà thương thì vẫn thương

Bước đến mùa giải năm nay, Sông Lam Nghệ An được người hâm mộ kỳ vọng khá nhiều. Bởi với nhà tài trợ mới đội chủ sân Vinh đã giữ chân được các trụ cột và đặc biệt là mang về 2 “bom tấn” Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng. Trước khi V.League 2022 khởi tranh, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đặt ra mục tiêu lọt vào tốp 3 trên bảng xếp hạng. Kết thúc lượt đi đội bóng đã xếp ở vị trí thứ 2 V.League và chơi khá thuyết phục. Tuy nhiên ở giai đoạn lượt về thành tích của Sông Lam Nghệ An không tốt. Trong 8 trận đội bóng xứ Nghệ chỉ thắng đúng 1 trận và rơi xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Điều này đã mang đến nỗi thất vọng lớn cho người hâm mộ. Nhiều chỉ trích, nghi ngờ của dư luận cũng bắt đầu hướng đến Sông Lam Nghệ An. Trong đó chứng kiến màn “quay xe” của cổ động viên phía Nam, khi kêu gọi khán giả không đến sân Thống Nhất cổ vũ đội bóng xứ Nghệ. Mà đến sân Gò Đậu để tiếp lửa cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Kết thúc vòng 21 V.League 2022, mạng xã hội dấy lên những phản ứng của người hâm mộ về thành tích, về một số phát ngôn trên mạng của cầu thủ xứ Nghệ. Tuy nhiên, sau đó cầu thủ này đã gửi lời xin lỗi đến các cổ động viên.

Cái “giận” ấy của người hâm mộ cũng dễ hiểu, khi họ đã quá yêu mến đội bóng. Xem Sông Lam Nghệ An như là niềm tự hào, vì vậy đã có đôi chút bực bội hướng về đội bóng xứ Nghệ. Tuy nhiên, cũng có nhiều cổ động viên bày tỏ quan điểm của mình với suy nghĩ khá tích cực và đầy tính xây dựng.

Anh Phan Sơn thành viên của Hội cổ động viên Sông Lam Nghệ An tại Hà Nội cho rằng: “Những trận càng về cuối Sông Lam Nghệ An thi đấu không tốt, phần lớn do lối chơi của đội đã bị bắt bài. Bên cạnh đó nhiều cầu thủ đánh mất phong độ, đặc biệt là ngoại binh. Đó là nguyên nhân chính khiến thành tích của đội không thật sự tốt. Đối với một cổ động viên đã theo sát câu lạc bộ từ rất lâu, tôi thấy rằng vấn đề này không phải ở năm nay, nhiều năm trước cũng đã từng tồn tại. Mặc dù mùa giải 2022, Sông Lam Nghệ An đã có nhiều thay đổi, nhưng tôi nghĩ một sớm một chiều không thể giải quyết ngay được. Tôi kỳ vọng với sự đầu tư bài bản, xuyên suốt từ tuyến trẻ, đến đội 1 của Tân Long, câu lạc bộ sẽ có bước phát triển vững bền trong tương lai. Tôi tin những mùa bóng tiếp theo, Sông Lam Nghệ An sẽ không làm người hâm mộ phải thất vọng. Cá nhân tôi vẫn sẽ luôn theo dõi đội bóng, không những ở thời điểm hiện tại, mà cả trong tương lai”.

Nói về những phát ngôn của một số cầu thủ trên các trang mạng xã hội ông Nguyễn Công Chất cho rằng: “Tôi nghĩ ai sai thì người đó chịu trách nhiệm để sữa chữa, kể cả cống hiến trên sân hay những lời phát biểu không phù hợp với khán giả. Còn phía nhà tài trợ, họ đã bỏ tiền ra để làm bóng đá. Vì thế họ sẽ mong muốn nâng cao thương hiệu. Mặt khác cũng muốn giữ gìn và phát huy truyền thống câu lạc bộ với bề dày thành tích hơn 40 năm nay. Tôi mong rằng người hâm mộ hãy vẫn giữ tình yêu với đội bóng, hãy vẫn đến sân để cổ vũ cho Sông Lam Nghệ An. Bởi đó là niềm tự hào, là tài sản của người dân xứ Nghệ. Riêng tôi, giận thì giận mà thương thì vẫn thương”.

Trước những phản ứng đến từ khán giả, Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã lên tiếng về những hạn chế của đội bóng xứ Nghệ trong mùa bóng này. Đồng thời ông Trương Mạnh Linh cũng khẳng định câu lạc bộ sẽ nỗ lực thi đấu tốt hơn trong những trận đấu tiếp theo và các mùa giải tới. “Chúng ta chấp nhận thực tế rằng đội hình một của SLNA tốt nhưng về mặt bằng chung, cả đội và về tổng thể cả mùa giải, SLNA vẫn còn nhiều việc phải làm và hoàn thiện. Mùa giải này, dù chưa làm hài lòng người hâm mộ, nhưng qua những khó khăn vừa rồi, chúng tôi sẽ khắc phục và nỗ lực thi đấu tốt hơn trong những trận đấu tiếp theo, mùa giải tiếp theo. Sông Lam Nghệ An luôn biết ơn và trân trọng tình yêu bất diệt của người hâm mộ dành cho đội bóng. Mong người hâm mộ thông cảm, hiểu và luôn đồng hành cùng đội dù kết quả ra sao. Bởi Sông Lam Nghệ An luôn ra sân với tôn chỉ hết mình vì màu cờ sắc áo” – ông Trương Mạnh Linh chia sẻ.

Sông Lam Nghệ An ở mùa giải này đã không còn khả năng để hoàn thành mục tiêu đã đặt ra trước giải. Tuy nhiên, với nội binh hiện có đội bóng khó lòng có thể mang đến thành tích ngay ở mùa đầu tiên cải tổ. Để Câu lạc bộ xứ Nghệ phát triển bền vững và ở tương lai sẽ là thế lực trong làng bóng đá Việt Nam, thì rất cần sự ủng hộ, đồng hành của người hâm mộ. Bởi Sông Lam Nghệ An luôn là niềm tự hào của người dân xứ Nghệ.