Cầu lông Nghệ An: Mạnh phong trào, yếu thành tích

(Baonghean.vn) - Dù phong trào luyện tập, thi đấu cầu lông ở Nghệ An phát triển mạnh, thu hút đông các tầng lớp nhân dân ở mọi lứa tuổi tham gia nhưng tỉnh chưa có những cá nhân tiêu biểu tham gia cạnh tranh thành tích cao trong toàn quốc.

Nở rộ phong trào

Đều đặn cuối buổi chiều mỗi ngày, các thành viên của Câu lạc bộ Cầu lông Lương Thực tập trung để cùng nhau luyện tập, thi đấu giao lưu tại nhà thi đấu của Công ty CP Lương thực Thanh Nghệ Tĩnh ở số 58 Lê Lợi (thành phố Vinh).

Anh Ngũ Thành Chung - một thành viên CLB cho biết: “CLB được thành lập từ khoảng 10 năm nay và đến nay đã có gần 30 thành viên là những người có chung niềm đam mê môn Cầu lông, với nhiều thành phần, lứa tuổi... Từ niềm đam mê với môn thể thao này, tình cảm của anh em trong CLB gắn kết và không khí tập luyện vui vẻ, nâng cao trình độ, kinh nghiệm luyện tập, thi đấu”.

Thành phố Vinh là địa phương có phong trào cầu lông phát triển mạnh nhất với hàng chục nhà tập luyện ở khắp các cơ quan, đơn vị, trường học như: Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục dự trữ Nhà nước Khu vực Nghệ Tĩnh, Tòa án tỉnh, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An…

Bên cạnh đó, nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã đầu tư, xây dựng các nhà tập luyện, thi đấu cầu lông đáp ứng nhu cầu tập luyện của người dân như: Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ 470, Công ty CP Lương thực Thanh Nghệ Tĩnh…

Ngoài ra, các sân cầu lông ngoài trời cũng được các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm đầu tư xây dựng. Trung bình mỗi xã, phường, thị trấn có từ 2-3 sân cầu lông ngoài trời được xây dựng trong khuôn viên nhà văn hóa khu dân cư theo tiêu chí nông thôn mới; đảm bảo các điều kiện về diện tích, có hệ thống điện chiếu sáng, lưới quây chắn gió...

Ngoài thành phố Vinh, một số địa phương có phong trào cầu lông phát triển mạnh, được đầu tư cơ sở vật chất tương đối hoàn thiện như: huyện Yên Thành có gần 220 sân, huyện Quỳnh Lưu có khoảng 200 sân, huyện Diễn Châu có khoảng 160 sân, huyện Hưng Nguyên có trên 100 sân cầu lông trong nhà và ngoài trời…

Theo thống kê của ngành Văn hóa, Thể thao, trên địa bàn tỉnh hiện có trên 860 sân cầu lông (cả trong nhà và ngoài trời). Toàn tỉnh đã có hơn 250 CLB cầu lông được thành lập và hoạt động, thu hút gần 30.000 người thường xuyên tham gia tập luyện thuộc mọi lứa tuổi.

Hằng năm, từ cấp huyện đến cấp xã trong tỉnh đã tổ chức hàng trăm giải cầu lông vào ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước, của ngành… Nhiều giải đấu cầu lông của các ngành, các xã, thị trấn đã thu hút được sự hưởng ứng và tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Ở cấp tỉnh, ngoài Giải cầu lông tỉnh Nghệ An, môn cầu lông còn thường xuyên được đưa vào thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh, Giải thể thao gia đình tỉnh và các giải thể thao, hội thao của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các ngành: Công an tỉnh, Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng… Môn cầu lông cũng thường xuyên được đưa vào thi đấu tại các huyện, thành phố hàng chục giải thi đấu, giao lưu cầu lông được tổ chức sôi nổi.

Đặc biệt trong ngành Giáo dục và Đào tạo, cầu lông được chọn là một trong những môn thể thao trọng tâm để duy trì hoạt động ngoại khóa; đồng thời tổ chức môn thi cầu lông trong giải thể thao học sinh hàng năm.

Để có thành tích tại các giải đấu quốc gia

Tuy nhiên, nhiều năm qua, sự phát triển của cầu lông Nghệ An cũng mới chỉ dừng lại ở tính phong trào, bởi tại các giải cầu lông cấp quốc gia nhiều năm qua, các vận động viên của Nghệ An chưa thể ghi dấu ấn.

Hằng năm, các vận động viên cầu lông Nghệ An mới chỉ tham gia các giải đấu ngoài tỉnh như Giải Cầu lông - Bóng bàn gia đình toàn quốc và các giải đấu như Giải cầu lông các nhóm tuổi Thanh Hóa mở rộng, Giải cầu lông tỉnh Lâm Đồng mở rộng, Giải Ẩm thực Trần mở rộng (Đà Nẵng)…

Trong số này, chỉ có ở Giải cầu lông - bóng bàn gia đình toàn quốc, việc tham gia của các vận động viên Nghệ An có sự tuyển chọn, tổ chức của cơ quan quản lý nhà nước là Sở Văn hóa và Thể thao, còn hầu như ở các giải đấu còn lại, sự tham gia của các vận động viên Nghệ An mang tính chất tự phát, mạnh ai nấy đi.

Nhiều năm qua, Nghệ An không có vận động viên nào tham gia các giải đấu toàn quốc của bộ môn cầu lông như: Giải cầu lông vô địch cá nhân toàn quốc, Giải vô địch cầu lông trẻ quốc gia, Giải cầu lông các cây vợt thiếu niên, trẻ xuất sắc quốc gia hay môn cầu lông tại các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc.

Anh Nguyễn Danh Nam - Phó trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao (Sở Văn hóa và Thể thao) cho biết: “Việc cầu lông Nghệ An dù có phong trào mạnh nhưng thiếu thành tích ở các giải đấu quốc gia, phần lớn là do thiếu vai trò “cầm trịch”. Liên đoàn Cầu lông tỉnh Nghệ An được thành lập từ năm 2001 nhưng chỉ hoạt động hiệu quả trong khoảng 5-7 năm đầu, khi Chủ tịch Liên đoàn là một vị lãnh đạo tỉnh.

Sau hơn 20 năm hoạt động Liên đoàn này mới chỉ tổ chức được 3 kỳ Đại hội, trong đó kỳ Đại hội gần nhất đã cách đây hơn 9 năm, vào tháng 9/2013. Từ năm 2009 đến nay, Liên đoàn Cầu lông Nghệ An đóng vai trò rất hạn chế trong sự phát triển của phong trào cầu lông tỉnh nhà, khi hầu như không hỗ trợ được gì cho việc tổ chức các giải đấu cầu lông của tỉnh cũng như của các địa phương, ngành.

Bên cạnh đó, tỉnh đang thiếu các huấn luyện viên có đủ trình độ chuyên môn để đào tạo các vận động viên cầu lông tham gia các giải đấu cấp quốc gia. Trên địa bàn thành phố Vinh và các huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu cũng có hàng chục lớp dạy cầu lông nhưng những người đứng lớp hầu hết đều không có chuyên môn về sư phạm thể thao. Cùng vì những lý do trên nên đến nay cầu lông vẫn chưa được đưa vào đào tạo, huấn luyện thành tích cao”.

Do vậy, để môn cầu lông phát triển sâu rộng, giành được thành tích tốt hơn tại các giải đấu quốc gia, thời gian tới, ngành văn hóa và thể thao cần quan tâm kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên đoàn Cầu lông tỉnh.

Bên cạnh đó, thời gian tới các ngành, các địa phương đẩy mạnh công tác xã hội hoá thể dục thể thao, xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị; tổ chức ngày càng nhiều các giải đấu để tăng cường sự giao lưu, cọ sát cho các vận động viên.

Trên nền tảng phát triển của phong trào, Sở Văn hóa, Thể thao cần có định hướng phát triển cụ thể bộ môn thể thao thành tích cao; quan tâm đến công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên ổn định ở các địa phương để tạo nguồn cung cấp vận động viên cầu lông cho tuyến năng khiếu của tỉnh.