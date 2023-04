Cậu lừa bán cháu sang xứ người

(Baonghean.vn) - Trong những năm qua, Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) đã triển khai, tăng cường số hóa từ công tác quản lý, vận hành hệ thống điện, cho đến các hoạt động kinh doanh, dịch vụ khách hàng… mang đến những giá trị mới, phục vụ tối ưu nhu cầu của khách hàng.

(Baonghean.vn) - Sáng 27/4, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức Lễ bế giảng lớp truyền dạy dân ca cho các Câu lạc bộ Dân ca ví, giặm trên địa bàn tỉnh.

(Baonghean.vn) - Sáng 27/4, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đối với đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Giá vé máy bay đắt đỏ sau dịch Covid-19 là một trong những lý do khiến du lịch Việt Nam khó cạnh tranh với các nước trong khu vực. Nhiều khách quốc tế đã "bẻ hướng" sang điểm đến khác.

(Baonghean.vn) - Trải qua 77 năm hình thành và phát triển, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An luôn nỗ lực vượt khó, vươn lên trong công tác, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

(Baonghean.vn) - Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo do tỉnh Nghệ An phát động.

(Baonghean.vn) - Từ thời điểm cuối năm 2022, đến đầu năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, bằng sự năng động của lãnh đạo và uy tín của Nhà máy, Công ty CP Tập đoàn An Hưng xã Công Thành, huyện Yên Thành đã ký kết nhiều đơn hàng lớn với các đối tác đến từ Mỹ, Âu và Canada.

(Baonghean.vn) - Với việc kết quả có lợi của hai trận đấu cuối cùng bảng A, U19 Sông Lam Nghệ An đã chính thức lọt vào vòng tứ kết. Và ở trận đấu cuối của bảng C, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh sẽ có tâm lý khá thoải mái.

Rất nhiều chặng bay nội địa có tỷ lệ đặt chỗ trên 90%, thậm chí hết sạch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Các chặng cao điểm nếu còn vé thì giá vẫn ở mức tương đương, thậm chí tăng nhẹ so với trước đó hai tuần.

(Baonghean.vn) - Cục Thống kê Nghệ An vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2023. Theo đó, chỉ số CPI tháng 4 năm 2023 giảm 0,27% so với tháng trước, tăng 2,19% so với cùng kỳ năm trước.