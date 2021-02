'Cầu nối' đưa chính sách pháp luật đến với người dân

(Baonghean.vn) - Nằm trong chuỗi hoạt động “Hành trình tuổi trẻ theo dấu chân Bác”, Đoàn thanh niên Bộ Công an và Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng chống tội phạm ma túy tại bản Phá Lõm, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương vào tối 4/7.

(Baonghean.vn) -Sáng 24/4, Phòng 10, Cục Cảnh sát giao thông (C67) và Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho các thầy, cô giáo, các em học sinh THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An.