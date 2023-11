Cầu nối nghĩa tình…

Giúp dân vượt lũ dữ

“Bám sát mọi diễn biến, tình hình lũ lụt và hiện trạng đời sống đồng bào huyện núi Quỳ Châu để đưa tin kịp thời…” là yêu cầu của Ban Biên tập Báo Nghệ An được phát đi ngay trong buổi giao ban đầu ngày 27/9. Chỉ ít thời khắc sau, những dòng tin, những chùm ảnh về hiện trạng lũ lụt ở huyện núi Quỳ Châu đã ngập tràn trên các ấn phẩm Báo Nghệ An.

Chuyến hàng cứu trợ của Báo Nghệ An và bạn đọc đến với người dân vùng lũ Quỳ Châu (tháng 10/2023). Ảnh: Thành Cường

Từ những em học sinh dỡ ngói nhà trọ thoát lũ, những người dân thất thần nhìn tài sản bị lũ cuốn trôi; những cán bộ, lực lượng chức năng, đoàn viên thanh niên dầm mình trong nước cứu hộ đồng bào; những vùng dân cư, đồng ruộng, đường giao thông ngập chìm trong biển nước... Những dòng tin, những chùm ảnh ấy như mang theo vị chát mặn của nước mắt người dân vùng lũ.

Bởi ngay sau đó, khi Báo Nghệ An phát đi lời kêu gọi hỗ trợ đồng bào, các em học sinh vùng tâm lũ Quỳ Châu gạo, đồ dùng thiết yếu, sách vở đồ dùng học tập…, thì đã có nhiều tổ chức, cá nhân có tấm lòng thảo thơm đồng hành tham gia ủng hộ.

Đoàn công tác của Báo Nghệ An trao nhu yếu phẩm và sách vở hỗ trợ người dân và giáo viên, học sinh vùng lũ Quỳ Châu. Ảnh: Thành Cường

Ngày 1/10, chuyến hàng cứu trợ đầu tiên gồm 3 tấn gạo, 1,2 tạ lạc, 4 thùng áo quần đã đến với các gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại 3 xã: Châu Hạnh, Châu Thắng, Châu Tiến. Bên cạnh đó, 30 hộ gia đình bị thiệt hại nặng ở 3 xã này được hỗ trợ thêm 30 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và các em học sinh xã Châu Thắng được hỗ trợ 4 thùng sách, vở.

Chuyến hỗ trợ thứ hai rời thành phố Vinh sáng 5/10, đến với các bản Khe Khoang, bản Khe Can (xã Châu Bình) để trao cho người dân mỗi bản 5 tạ gạo, 50 thùng nước và 11 suất tiền mặt (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng); đến Trường THPT Quỳ Châu để trao cho các em học sinh nội trú 1 tấn gạo, 40 thùng nước và hỗ trợ cho các giáo viên phải khắc phục hậu quả thiên tai 10 triệu đồng; và đến Trường Tiểu học Châu Thắng để trao 1.460 quyển vở học sinh, 35 thùng nước.

Phóng viên Thu Hương thay mặt cán bộ, phóng viên nhân viên Báo Nghệ An trao hỗ trợ cho gia đình phóng viên Bé Vinh - Trung tâm VH-TT huyện Quỳ Châu bị thiệt hại do lũ. Ảnh: Thành Cường

Khác với thường lệ, do bộn bề công việc nên lãnh đạo Báo Nghệ An phải ủy thác cho một số phóng viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ đưa hàng cứu trợ đến vùng tâm lũ Quỳ Châu. Họ là phóng viên Thành Cường, Thu Hương, Đình Tuyên và Hoàng Vinh - cán bộ văn phòng. Các anh, chị này sau khi hoàn thành nhiệm vụ được đồng nghiệp gọi đùa là những cán bộ 4 trong 1. Bởi ở thành phố Vinh, họ là “cửu vạn” bưng bê vận chuyển hàng cứu trợ lên xe; trên đường đi, là người khâu nối với từng khu vực chịu lũ để điều tiết phân phối hàng; đến vùng lũ, họ trở thành đại diện của Báo Nghệ An để trao hàng, quà cho người dân, và các cháu học sinh; và đương nhiên họ vẫn đảm trách vai chính của mình- là phóng viên ghi chép thông tin hình ảnh để kịp thời cập nhật tin bài trên các ấn phẩm…

Những phần quà tuy không lớn, nhưng kịp thời và ý nghĩa, đã giúp nhà trường cùng các em học sinh vượt qua khó khăn, yên tâm dạy và học… Ảnh: Thành Cường

Điều không thể không nhắc tới là tình cảm khó thể đo đếm của cán bộ, đồng bào vùng lũ. Bởi đón được nhận kịp thời hàng cứu trợ, bà Lim Thị Tuyết (bản Khe Khoang, xã Châu Bình) đã thổn thức cùng phóng viên Thu Hương: “Lũ cuốn trôi hết tài sản và lương thực của gia đình tôi. Có sự quan tâm này, chúng tôi mới có gạo, có nước uống để duy trì cuộc sống trong những ngày tới…”. Hay như cô giáo Trần Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Châu Thắng đã phát biểu sau khi tiếp nhận hỗ trợ: “Nước uống và sách vở là những phần quà ý nghĩa giúp nhà trường cùng các em học sinh vượt qua khó khăn, yên tâm trong công tác giáo dục và học tập…”.

Tổng số hàng hóa, nhu yếu phẩm qua 2 đợt hỗ trợ người dân vùng lũ Quỳ Châu trị giá trên 166 triệu đồng (trong đó cán bộ, phóng viên, nhân viên và con em của Báo Nghệ An ủng hộ trên 40 triệu đồng; còn lại của bạn đọc, các đơn vị, nhà hảo tâm).

Cầu nối nghĩa tình

Có hai hoạt động thiện nguyện đã và đang được Báo Nghệ An thực hiện kề sát Lễ kỷ niệm 62 năm ngày thành lập (10/11/1961 - 10/11/2023). Đó là kết nối, phối hợp cùng Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em 2 huyện Quỳ Hợp và Nghi Lộc vào ngày 11 và 12/11 tới; kết nối, kêu gọi Công ty Xi măng công nghệ cao Vixito - Tập đoàn TTG trao tặng 70 tấn xi măng với tổng giá trị trên 100 triệu đồng cho Trường THPT Mường Quạ và xã Môn Sơn (Con Cuông) để xây dựng trường học và làm đường giao thông.

Ở hai hoạt động đầy ý nghĩa này, thêm điều mừng là sẽ được nối dài trong tương lai. Như lãnh đạo Công ty Xi măng công nghệ cao Vixito đã nói, sau chuyến đi thì hiểu hơn về miền Tây xứ Nghệ; để có cam kết đồng hành tiếp tục cùng Báo Nghệ An thực hiện Chương trình “Cùng Vixito tân trang trường cho em”.

Báo Nghệ An phối hợp với Công ty cổ phần Green GMC trao tặng 400 áo ấm cho học sinh Trường Tiểu học và Trường Mầm non xã Xiêng My. Ảnh: Phạm Bằng

Ngược thời gian về những ngày tháng đã qua của năm 2023, nhờ có sự gắn kết, đồng hành của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có lòng hảo tâm, Báo Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội từ thiện thiết thực, hiệu quả. Đó là các hoạt động “Tết vì người nghèo” được thực hiện trong tháng đầu năm 2023, Báo Nghệ An đã cùng các nhà tài trợ tặng 570 suất quà tết (500 nghìn đồng cùng ấn phẩm báo Xuân Quý Mão) cho hộ gia đình nghèo xã Xiêng My (Tương Dương) và nhiều những hộ nghèo tại các địa bàn của tỉnh.

Riêng với xã Xiêng My, là đơn vị Báo Nghệ An nhận hỗ trợ theo chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong năm 2023 đã kêu gọi hỗ trợ 500 cây giống để cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế hộ gia đình; tặng 400 áo ấm và 100 chăn ấm cho học sinh và người nghèo; phối hợp với Công ty TNHH Hòa Hiệp hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn...

Tại Lễ khai mạc Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25, còn có 18 chiếc xe đạp được trao tới 18 cầu thủ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đức Anh

Bước vào hè năm 2023, Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 do Báo Nghệ An tổ chức đã đạt được thành công tốt đẹp, thu hút hơn 354 vận động viên là các em thiếu niên – nhi đồng của 28 đội bóng đến từ các huyện, thành, thị. Thành công của Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng phải kể đến sự đóng góp đặc biệt quan trọng của nhà tài trợ chính là Tập đoàn TH – Bắc Á Bank và 22 nhà tài trợ khác. Từ nguồn kinh phí lên đến hơn 1,2 tỷ đồng được tài trợ, ở giải đấu này, Báo Nghệ An đã trao 98 suất học bổng cho các em học sinh học giỏi – đá bóng hay; 20 suất học bổng cho các em học sinh Làng trẻ SOS Vinh; trao 18 chiếc xe đạp cho 18 em học sinh hộ nghèo và cận nghèo....

Với sự kết nối của Báo Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng nhóm thiện nguyện Niềm tin lên thăm, tặng quà cho đồng bào Đan Lai Bá Hạ (Con Cuông). Ảnh: Hoài Thu

Ấm áp lòng người dân Đan Lai Bá Hạ trước cảnh khó của 35 hộ đồng bào Đan Lai bản Bá Hạ (xã Thạch Ngàn, Con Cuông), tháng 4/2023, Báo Nghệ An đã kêu gọi tổ chức doanh nghiệp hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm trị giá gần 30 triệu đồng. Đến ngày 13/7/2023, từ thông tin của Báo Nghệ An qua bài viết “Trăn trở cùng Bá Hạ”, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã cùng nhóm thiện nguyện Niềm tin lên thăm đồng bào Đan Lai Bá Hạ, đồng thời, hỗ trợ gạo và thực phẩm thiết yếu tổng giá trị 50 triệu đồng.

Khó có thể liệt kê hết những hoạt động xã hội mà tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An đã thực hiện trong năm 2023. Nhưng thống kê của Phòng Truyền thông, Báo Nghệ An cho thấy, trong 11 tháng năm 2023, tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An phối hợp cùng các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có lòng hảo tâm thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện với tổng giá trị trên 2,2 tỷ đồng. Đây là con số đầy ý nghĩa trước Lễ kỷ niệm 62 năm ngày thành lập Báo Nghệ An. Là niềm vui của tập thể CB, PV, NV Báo Nghệ An, bởi luôn mang trong mình tâm nguyện: mãi là “cầu nối nghĩa tình” giúp những vùng khó của tỉnh đổi thay, giúp những cảnh nghèo vươn lên trong cuộc sống.