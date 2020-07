Cầu thủ hạng Nhất sút bóng thẳng vào người thầy cũ; Arteta chỉ đạo học trò bằng 3 ngoại ngữ

Cầu thủ hạng Nhất sút bóng thẳng vào người thầy cũ



Võ Văn Huy, cầu thủ từng trưởng thành dưới bàn tay của HLV Hứa Hiền Vinh đã có hành động thiếu chuyên nghiệp dẫn đến xung đột không đáng có trong trận đấu giữa Phố Hiến và An Giang tại giải hạng Nhất Quốc gia 2020. Bức xúc trước hành động không đẹp, HLV Hứa Hiền Vinh - người cũng đã chỉ bảo cho Văn Huy 5 năm ở PVF lao tới, bóp phía sau gáy của cậu học trò cũ.

Phút bù giờ đầu tiên hiệp 2 trận đấu giữa Phố Hiến và An Giang, khi Văn Huy (An Giang) đang chuẩn bị ném biên thì có một quả bóng khác xuất hiện. Cầu thủ đội khách do đang bị thua có hành động không đẹp là sút bóng vào khu cabin ban huấn luyện Phố Hiến. Bóng đi trúng người trợ lý HLV Lê Phước Tứ - thầy cũ của Văn Huy tại Trung tâm PVF.

Đối phương "loạn đao pháp" khi Arteta chỉ đạo chiến thuật bằng 3 ngoại ngữ khác nhau