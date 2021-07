Cầu thủ người Nghệ An 'nguyện chung thủy' với Than Quảng Ninh

Tương tự như cuối mùa giải năm ngoái, Than Quảng Ninh đang phải đối diện với vấn đề "chảy máu lực lượng" khi hàng loạt trụ cột lần lượt chia tay sân Cẩm Phả để đầu quân cho các đội bóng khác. Nguyên nhân là do sự chậm trễ trong việc trả tiền lương và tiền phí lót tay của Ban lãnh đạo đội bóng đất Mỏ.



Lê Thế Mạnh (số 37). Ảnh: FBNV Tính đến thời điểm này, một số gương mặt quen thuộc đã tìm được bến đỗ mới. Theo những thông tin xuất hiện trên các mặt báo, thì bộ đôi Mạc Hồng Quân - Nghiêm Xuân Tú đã thuộc biên chế của tân binh V.League Bình Định. Trong khi đó, 2 cầu thủ là Dương Văn Khoa và Nguyễn Hải Huy cũng đang trên đường gia nhập CLB TP.HCM.



Trái ngược với những người đồng đội trên, tiền vệ trung tâm Lê Thế Mạnh lại khẳng định là sẽ tiếp tục thi đấu cho đội bóng đất Mỏ, bất chấp bản thân cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Hiện tại, cầu thủ người Nghệ An đã sắp hoàn thành quá trình hồi phục chấn thương và sẽ trở lại tập luyện bình thường vào đầu tháng 8 tới.

Chia sẻ với Báo Nghệ An, Lê Thế Mạnh cho biết: "Tôi sẽ thi đấu cho Than Quảng Ninh đến hết mùa giải năm nay, rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng về chuyện đi hay ở. Thú thật là trong quá trình điều trị chấn thương, tôi đã được đội bóng quan tâm rất nhiều. Vả lại, Than Quảng Ninh cũng cần ít nhất 1 điểm nữa mới chắc chắn trụ hạng. Cho nên, tôi sẽ ở lại để cùng với các đồng đội hoàn thành mục tiêu".

Lê Thế Mạnh sinh năm 1993 tại huyện Nghĩa Đàn, là sản phẩm của lò đào tạo T&T-VSH ( thị xã Cửa Lò). Trước khi khoác áo Than Quảng Ninh (2019), cầu thủ 28 tuổi từng thi đấu cho Lâm Đồng, Tây Ninh và Sài Gòn. Ngoài vị trí sở trường là tiền vệ trung tâm, Lê Thế Mạnh còn đảm nhiệm được vị trí hậu vệ cánh trái.

Đầu mùa giải 2021, Lê Thế Mạnh được đội bóng đất Mỏ gia hạn hợp đồng thêm 3 năm. Và đặc biệt, Quảng Ninh cũng chính là quê vợ của Lê Thế Mạnh./.