Cầu thủ SLNA: Phải ăn tốt mới đá bóng giỏi!

Các cầu thủ trẻ SLNA hào hứng với các món ăn hấp dẫn. Ảnh: PV Khi cầu thủ được chăm lo từ bữa ăn



Những năm qua, SLNA luôn là trung tâm đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu của cả nước. Qua các giải đấu ở cấp độ đội trẻ, CLB xứ Nghệ đã gặt hái được nhiều thành tích đáng khích lệ. Đặc biệt, trong năm 2020, các đội trẻ đội bóng áo vàng đã làm dày thêm nhiều chiếc cúp danh giá cho phòng truyền thống của CLB. Có thể kể đến Cúp Vàng cho U11, U13, U17; U21 đoạt Cúp Bạc; U15, U19 giành Cúp Đồng. Đó là những thành tích mà rất nhiều học viện bóng đá lớn trên cả nước phải ngưỡng mộ.

Để có được những thành tích đó, SLNA đã tổ chức bài bản đào tạo các lớp bóng đá trẻ. Câu lạc bộ đã xây dựng đầy đủ các lớp từ U10 đến U21. Mỗi lớp đều được đảm nhiệm bởi các HLV có chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy. Qua đó, các cầu thủ được tập luyện bài bản, theo những nội dung giáo án của bóng đá hiện đại. Tuy nhiên, theo đánh giá của các nhà chuyên môn thì các chân sút của CLB xứ Nghệ có thể hình và thể lực không bằng các học viện bóng đá lớn như Viettel, PVF, HAGL… Minh chứng là ở các lứa U nhỏ thì SLNA luôn chiếm ưu thế khi tham gia thi đấu, nhưng đến lứa từ U19 trở lên CLB xứ Nghệ thường bị hụt hơi. Lý giải cho điều đó chính là việc cầu thủ chưa được đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng một cách tốt nhất.

Theo ông Nguyễn Đình Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ SLNA cho biết: “Những năm trước đây, kỹ thuật cơ bản của các cầu thủ SLNA luôn nằm tốp trên so với các học viện bóng đá hàng đầu ở Việt Nam. Tuy nhiên, ở một số CLB giàu có, cầu thủ của họ có thể lực tốt hơn SLNA. Bởi chế độ dinh dưỡng dành cho các cầu thủ của họ là rất tốt, vì thế, thể lực các cầu thủ của họ được nâng lên. Trong khi chế độ dinh dưỡng của các cầu thủ trẻ SLNA có phần bị hạn chế, do thời điểm đó mức đầu tư của tỉnh cho các bữa ăn của cầu thủ chưa được cao. Thế nên, tương quan thể lực của các cháu có phần kém hơn so với những học viện bóng đá lớn của cả nước”.

Nhận thức được vấn đề quan trọng: Cần nâng cao chất lượng bữa ăn, lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ đã lập kế hoạch xây dựng chi tiết chế độ dinh dưỡng cho từng cầu thủ, nhằm nâng cao thể hình, thể lực cho mỗi vận động viên. CLB đã mời những bác sỹ là chuyên gia hàng đầu về dinh dưỡng, những đầu bếp giỏi, có kinh nghiệm, cùng với đó là chế độ tiền ăn của mỗi vận động viên được nâng lên. Với kinh phí như trên cùng với cách thức triển khai bài bản, CLB SLNA đang xây dựng chế độ dinh dưỡng dành cho các cầu thủ gần như ngang bằng với những học viện bóng đá hàng đầu của cả nước.

Cầu thủ phải ăn như thế nào?

Tại CLB Bóng đá xứ Nghệ có khoảng 200 vận động viên, mỗi cầu thủ có chiều cao, cân nặng, thể hình, thể trạng và lứa tuổi khác nhau. Vì thế, bác sỹ dinh dưỡng của CLB đã lập ra từng số liệu dinh dưỡng cho từng cầu thủ đưa vào mỗi bữa ăn. Cụ thể, trước và sau mỗi trận đấu cầu thủ sẽ có chế độ ăn hoàn toàn khác nhau. Mỗi cầu thủ sẽ được đo cân nặng, kiểm tra độ béo phì từng tuần, từng tháng, để có thể cung cấp dinh dưỡng một cách hợp lý. Điều này để tránh tình trạng có cầu thủ thừa cân, nhưng lại ăn quá nhiều chất béo, hoặc cầu thủ quá gầy không được bổ sung đủ năng lượng cần thiết. Mỗi cầu thủ bình thường sẽ được ăn 4 bữa 1 ngày, cùng với đó là kèm thêm sữa và các loại trái cây khác nhau… Ngoài ra, trước đây các cầu thủ thường quen việc mua các đồ ăn vặt từ ngoài vào để ăn thêm, thì nay CLB đã có tổ quản sinh theo dõi chặt chẽ việc làm này và quán triệt không để tình trạng đó xảy ra.

Bếp trưởng SLNA chuẩn bị các món tráng miệng cho cầu thủ. Ảnh: PV Song song với việc lập số liệu dinh dưỡng cho từng cầu thủ, CLB đã đề cao đến việc xây dựng các món ăn làm sao vừa hợp khẩu vị, vừa đưa lại cảm giác ngon miệng cho từng vận động viên. Để làm được việc này, CLB đã mời về nhiều đầu bếp tốt để phục vụ bữa ăn cho các cầu thủ. Hiện tại, CLB đang có khoảng 8 đầu bếp, trong đó, bếp trưởng là ông Nguyễn Tiến Long, người đã có nhiều thời gian làm bếp trưởng tại hệ thống các khách sạn lớn của cả nước.



Ông Long cho biết: “Chúng tôi đã cùng bàn bạc đưa ra thực đơn đa dạng theo tiêu chí, không món nào trùng nhau trong 1 tuần, sau 7 ngày phải thay đổi thực đơn mới. Về chi tiết các món ăn, chúng tôi đã tham khảo và sáng tạo, chế biến ra nhiều món ăn khác nhau, chủ yếu mang bản sắc vùng, miền của xứ Nghệ, sao cho luôn hợp khẩu vị của các cháu. Ngoài ra, chúng tôi đã kết hợp thêm các món Âu, Mỹ như, bò bít tết, salat.. để tạo sự lạ miệng cho VĐV trong mỗi bữa ăn”.

Các món ăn ở CLB SLNA đa dạng được chế biến từ các đầu bếp lành nghề. Ảnh: PV Ông Long bày tỏ mong muốn thời gian tới cứ mỗi tháng 1 lần sẽ cố gắng tổ chức 1 buổi party nhỏ, làm buffet cho cầu thủ. Với việc tổ chức được những buổi buffet như thế, sẽ có rất nhiều món ăn được chế biến, thông qua đó các cháu có nhiều sự lựa chọn những món ăn mình ưa thích. Việc này cũng để tổ bếp nhận biết được những món nào có sức thu hút lớn với các cầu thủ, để tổ bếp xây dựng ra các món ăn hàng ngày. Từ việc xây dựng thực đơn khoa học như vậy, đã tạo nên sự hào hứng đối với các cầu thủ, vừa giúp nâng cao thể lực, vừa tạo sự ngon miệng, dễ hấp thu các chất dinh dưỡng hơn.



Qua thời gian hơn 6 tháng có chế độ dinh dưỡng mới, dù thời gian chưa dài nên chưa thể nhìn nhận một cách chính xác, nhưng theo đánh giá, thể lực các vận động viên ở SLNA đã có được nhiều chuyển biến tích cực. Theo ông Nguyễn Đình Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ SLNA cho biết: “Với chế độ dinh dưỡng mới thể lực vận động viên đã dần tốt lên. Các cháu đã hoàn thành tốt các giáo án mà BHL tại các đội trẻ đưa ra. Qua khảo sát thì nhận thấy, tất cả các cháu đều cảm giác ngon miệng và hấp thu tốt hơn sau mỗi bữa ăn. Gia đình hãy hoàn toàn yên tâm khi gửi các con em mình vào đây để tập luyện”.