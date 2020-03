Cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An tạo dáng chụp ảnh trong bộ áo đấu V.League 2020

Ngay sau khi được cung cấp trang phục cho mùa giải 2020, các cầu thủ SLNA được chụp ảnh, ghi hình giới thiệu cầu thủ. Ảnh: Trung Kiên

Mẫu áo đấu của SLNA năm 2020 không thay đổi so với năm trước nhưng vẫn khá bắt mắt với hai màu vàng truyền thống và đỏ cho các trận sân khách. Ảnh: Trung Kiên

Trung vệ Hoàng Văn Khánh tự tin trước ống kính. Đây là mùa giải mà Văn Khánh sẽ đeo tấm băng thủ quân SLNA. Ảnh: Trung Kiên

Tiền vệ Đặng Văn Lắm trong lần đầu tiên ghi hình vẫn còn khá lạ lẫm. Ảnh: Trung Kiên

Cầu thủ trẻ Trần Ngọc Ánh khá lúng túng và phải làm đi làm lại nhiều lần. Ảnh: Trung Kiên

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các cầu thủ trẻ dùng điện thoại lưu lại khoảnh khắc cho các đồng đội. Ảnh: Trung Kiên

Phạm Xuân Mạnh tạo dáng trước ống kính, máy quay một cách khá thuần thục. Ảnh: Trung Kiên

Cầu thủ sinh năm 1996 của SLNA đang gặp chấn thương và không kịp tham dự trận đấu ra quân V.League 2020. Ảnh: Trung Kiên

Trung vệ Thái Bá Sang cũng là một trong số những cầu thủ trẻ được đôn lên đội 1 SLNA mùa giải này. Ảnh: Trung Kiên

Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng với chiều cao 1m86 tạo dáng một cách chuyên nghiệp. Ảnh: Trung Kiên

Các ngoại binh của SLNA gây cười vì đùa nghịch, tranh nhau chụp ảnh. Ảnh: Trung Kiên

Năm nay, tiền đạo Peter Onyekachy sẽ là niềm kỳ vọng trên hàng công của đội bóng xứ Nghệ. Ảnh: Trung Kiên

Cận cảnh áo đấu SLNA mùa 2020. Video: TK