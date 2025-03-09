Thể thao Cầu thủ Việt kiều giá 12 tỷ đồng bị loại khỏi U23 Việt Nam; Messi chuẩn bị cho 'trận đấu cuối cùng' theo cách đặc biệt nhất Cầu thủ Việt kiều giá 12 tỷ đồng bị loại khỏi U23 Việt Nam; HLV Shin Tae Yong lại bị sa thải?; MU sắp thanh lý thêm 3 cầu thủ; Messi chuẩn bị cho 'trận đấu cuối cùng' theo cách đặc biệt nhất... là những thông tin thể thao đáng chú ý 24h qua.

Cầu thủ Việt kiều giá 12 tỷ đồng bị loại khỏi U23 Việt Nam

Theo nguồn tin của PV, HLV Kim Sang-sik quyết định loại Việt kiều Trần Thành Trung khỏi danh sách U23 Việt Nam dự giải U23 châu Á 2026. Ngoài ra, trung vệ Đinh Quang Kiệt - người có chiều cao gần 2 m cũng không được bổ sung.

Ông Kim không giải thích lý do loại Trần Thành Trung. Tuy nhiên, lý do không phải vì cầu thủ Việt kiều này gặp chấn thương. Hiện nay, U23 Việt Nam chỉ có Khuất Văn Khang vẫn chưa bình phục hoàn toàn vết đau.

HLV Kim Sang Sik gạch tên tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung

Trần Thành Trung có bố và mẹ đều là người Việt Nam và sinh sống tại Bulgaria. Cầu thủ này từng thi đấu cho đội bóng danh tiếng Slavia Sofia. Trần Thành Trung lên đội 1 và thi đấu từ mùa giải 2022/2023 khi anh mới 18 tuổi - điều này cho thấy tài năng của tiền vệ sinh năm 2005 được đánh giá cao.

Anh là cầu thủ trẻ nổi bật ở giải vô địch quốc gia Bulgaria, được định giá đến 12 tỷ đồng. Mùa vừa qua, cầu thủ 20 tuổi đá 32 trận cho Slavia Sofia. Nhìn chung, đây là bản hợp đồng có thể cung cấp thêm phương án chiến thuật cho CLB Ninh Bình.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik chưa phải lo lắng khi Trần Thành Trung không ra sân ở vòng loại U23 châu Á 2026. U23 Việt Nam vẫn còn nhiều tiền vệ trung tâm chất lượng như Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Công Phương, Nguyễn Xuân Bắc. Nhóm cầu thủ này thi đấu rất thành công ở giải U23 Đông Nam Á vừa qua.

Vấn đề lớn nhất với U23 Việt Nam nằm ở hàng công, Ngoài Đình Bắc phần nào thể hiện được khả năng, các tiền đạo còn lại chơi mờ nhạt và chưa chứng minh được năng lực.

HLV Shin Tae Yong lại bị sa thải?

Theo truyền thông Hàn Quốc, HLV Shin Tae Yong đang có nguy cơ bị sa thải dù mới cầm quân được 4 trận ở K-League.

Cụ thể, Ulsan HD đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất kể từ sau chức vô địch K-League 1 năm ngoái. Sự kỳ vọng đặt vào HLV Shin Tae Yong đang dần biến thành áp lực khi đội bóng liên tục sa sút.

Kể từ khi lên thay HLV Kim Pan Gon, HLV Shin Tae Yong mới chỉ dẫn dắt Ulsan HD được bốn trận. Nhưng trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, nhà đương kim vô địch K-League lại nhận đến ba thất bại. Điều này khiến Ulsan HD chỉ còn hơn Suwon FC – đội đang đứng ở vị trí thứ 10 (suất đá play-off trụ hạng) đúng ba điểm. Một kịch bản không ai ngờ tới với đội bóng vốn đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vương.

Theo truyền thông Hàn Quốc, HLV Shin Tae Yong đang có nguy cơ bị sa thải dù mới cầm quân được 4 trận ở K-League. Ảnh- Ulsan HD

Sự thất vọng càng tăng khi người hâm mộ so sánh với giai đoạn HLV Hong Myung Bo còn tại vị, Ulsan HD từng chơi ổn định và có bản sắc rõ ràng. Còn hiện tại, lối chơi dưới tay HLV Shin Tae Yong bị đánh giá là rời rạc, hàng thủ thiếu chắc chắn trong khi hàng công mất đi sự sắc bén.

Điều đáng nói, HLV Shin Tae Yong đã bị Indonesia sa thải vào đầu năm nay. Nếu bị mất việc ở Ulsan HD thì quả thực rất buồn với HLV Shin Tae Yong, bởi hai lần bị sa thải trong năm 2025.

Trong lịch sử K-League, không ít HLV danh tiếng từng phải ra đi chỉ sau vài tháng nắm quyền vì áp lực thành tích. HLV Shin Tae Yong đang đứng trước viễn cảnh tương tự. Từ chỗ là niềm hy vọng đưa Ulsan HD trở lại quỹ đạo chiến thắng, ông có nguy cơ trở thành HLV bị sa thải sớm nhất mùa giải.

Trận đấu với Pohang vào ngày 13/9 nhiều khả năng sẽ định đoạt ghế của HLV Shin Tae Yong. Nếu Ulsan HD thất bại thì khả năng sẽ là dấu chấm hết cho HLV Shin Tae Yong trong việc nỗ lực giữ ghế HLV trưởng.

MU sắp thanh lý thêm 3 cầu thủ

Sự khác nhau về ngày đóng cửa kỳ chuyển nhượng hè 2025 tại các nước giúp MU có cơ hội thanh lý những gương mặt không còn nằm trong kế hoạch.

Theo Sportbible, Andre Onana có thể rời Manchester United sau sự xuất hiện của tân binh Senne Lammens. Saudi Pro League được xem là bến đỗ tiềm năng khi thị trường chuyển nhượng hè tại đây còn mở đến ngày 10/9. Bên cạnh đó, các CLB Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể tham gia cuộc đua, bởi hạn chót ở quốc gia này là 11/9.

Onana có thể rời MU. Ảnh- Reuters.

Nguồn tin từ Daily Mail cho hay HLV Ruben Amorim chưa đưa ra khẳng định về tương lai của Onana, dù thủ môn người Cameroon vẫn bày tỏ mong muốn gắn bó với sân Old Trafford. Tuy nhiên, khả năng anh ra đi không nhỏ, bởi MU hiện sở hữu tới bốn thủ môn trong đội một.

Không chỉ Onana, vị trí của Altay Bayindir cũng bị đặt dấu hỏi. Được trao cơ hội ở một số trận gần đây, thủ thành Thổ Nhĩ Kỳ lại liên tiếp mắc sai lầm và có nguy cơ trở về quê hương thi đấu.

Cái tên thứ ba đối diện cảnh rời Old Trafford là Tyrell Malacia. Hậu vệ trái người Hà Lan từng tiến gần thỏa thuận gia nhập Elche theo dạng cho mượn, nhưng thương vụ đổ bể vào phút cuối.

Messi chuẩn bị cho 'trận đấu cuối cùng' theo cách đặc biệt nhất

Lionel Messi chưa chính thức tuyên bố thời điểm giải nghệ, nhưng anh hiểu rằng trận gặp Venezuela vào tuần tới sẽ là lần cuối cùng được khoác áo tuyển Argentina thi đấu vòng loại World Cup trên sân nhà. "Đó sẽ là một trận đấu cực kỳ, cực kỳ đặc biệt với tôi bởi vì đó là trận vòng loại cuối cùng", Messi chia sẻ vào tối thứ Tư sau khi cùng Inter Miami đánh bại Orlando City để vào chung kết Leagues Cup.

Lionel Messi chưa chính thức tuyên bố thời điểm giải nghệ, nhưng anh hiểu rằng trận gặp Venezuela vào tuần tới sẽ là lần cuối cùng được khoác áo tuyển Argentina thi đấu vòng loại World Cup trên sân nhà.

Messi đã cống hiến mọi thứ cho tuyển Argentina

Messi từng úp mở khả năng sẽ chia tay ĐTQG sau World Cup 2026, nơi Argentina sẽ bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch đã giành được tại Qatar 2022. Đến lúc vòng loại World Cup 2030 khởi tranh năm 2027, chủ nhân của 8 Quả Bóng Vàng sẽ tròn 40 tuổi.

"Tôi không biết sau trận gặp Venezuela sẽ còn có các trận giao hữu hay thêm cơ hội nào khác hay không, nhưng chắc chắn đây là một trận đấu rất đặc biệt. Vì vậy, gia đình tôi sẽ ở đó cùng tôi: vợ tôi, các con, bố mẹ, anh chị em tôi. Chúng tôi sẽ sống cùng nó như vậy. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo", Messi nói.

Ngay sau phát biểu này của Messi, LĐBĐ Nam Mỹ ( CONMEBOL) đã đăng tải trên mạng xã hội thông điệp "The last dance is coming" (Vũ điệu cuối cùng đang đến), kèm hình ảnh Messi trong màu áo đội tuyển Argentina.



Trong khi đó, LĐBĐ Argentina (AFA) đang tìm cách tận dụng sức hút của sự kiện lịch sử này bằng cách tăng giá vé, với loại rẻ nhất 100 USD (hơn 2 triệu 6 VND), trong khi vé đắt nhất lên tới 500 USD (hơn 13 triệu VND).

Hiện tại, Messi là cầu thủ ghi bàn và khoác áo nhiều nhất lịch sử bóng đá Argentina. Với việc cùng Albiceleste lên đỉnh World Cup năm 2022, Messi được xem đã hoàn tất di sản vĩ đại của anh trong bóng đá thế giới. Dưới góc nhìn của nhiều chuyên gia lẫn người hâm mộ, Messi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử túc cầu giáo.

Sau tất cả những gì mà Messi đã cống hiến cho môn thể thao vua, anh đơn giản là một tượng đài bất tử.

