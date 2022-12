Cậu vác dao chém cháu sau chầu rượu

(Baonghean.vn) - Sau chầu rượu, người cháu say quá nên nằm ngủ tại chỗ còn Đức xuống bếp nấu cơm. Nghĩ cháu chửi mình, Đức vác dao lên nhà chém nhiều nhát vào người cháu đang ngủ.

Ngày 15/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Hà Văn Đức (52 tuổi), trú xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu về tội “Giết người”. Giữa Đức và bị hại có mối quan hệ cậu, cháu.

Theo cáo trạng, trưa ngày 8/6, anh Vi Văn Kh. (36 tuổi) đi làm ăn xa về nên xách chai rượu sang nhà Đức mời uống. Cả hai uống từ trưa đến chiều thì Kh. say, nằm ngủ tại chỗ, còn Đức xuống bếp nấu cơm.

Một lát sau, Đức nghe cháu nói chuyện, cho rằng chửi mình, hỏi cũng không thấy đáp trả nên xách con dao quắm lên nhà, chém nhiều nhát vào mặt, bụng, tay người cháu đang ngủ say.

Bị chém đau, anh Kh. tỉnh dậy, hét lên rồi lao vào ôm lấy Đức. Sau đó, nạn nhân bỏ chạy và gục xuống dưới chân cầu thang.

Anh Kh. được đưa đến bệnh viện cấp cứu với 28 vết thương. Cơ quan chức năng xác định, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra ở thời điểm giám định của anh Kh. là 55%.

Về phần hung thủ, đến ngày 9/6 thì Hà Văn Đức bị công an bắt giữ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An quyết định trưng cầu giám định tâm thần đối với Đức, kết quả cho thấy trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, Đức bị các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu, hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị hại cho rằng hành vi bị cáo gây ra là do ảnh hưởng của việc uống rượu, vì trước đó hai cậu cháu không có mâu thuẫn gì. Bị hại xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tòa tuyên phạt Hà Văn Đức 8 năm tù về tội Giết người.