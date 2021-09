CDC Trung Quốc đề xuất điều tra nguồn gốc Covid-19 qua hàng đông lạnh nhập khẩu

Tranh cãi về nguồn gốc Covid-19 giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn chưa dừng lại. Trong nhận định mới nhất, các chuyên gia của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc cho rằng, các sản phẩm đông lạnh có thể đã đưa virus vào chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán – nơi bùng phát dịch Covid-19 đầu tiên ở Trung Quốc.

Do vậy, họ đã đề xuất Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nên coi dây chuyền lạnh như một đầu mối quan trọng và trực tiếp tìm hiểu ở các quốc gia nơi virus đã được tìm thấy trên các mẫu sản phẩm đông lạnh, đồng thời tiến hành điều tra dịch tễ học đối với công nhân dây chuyền lạnh của các quốc gia vận chuyển sản phẩm đến Vũ Hán vào năm 2019. Hay nói cách khác, các cuộc điều tra nguồn gốc đại dịch giai đoạn hai của WHO nên tập trung vào dây chuyền hàng đông lạnh nhập khẩu vào nước này và khâu đóng gói, vận chuyển chúng trong giai đoạn từ tháng 9/2019 tới tháng 12/2019.

Bà Mã Hội Lai, quan chức CDC Trung Quốc. Ảnh: CCTV

Bà Mã Hội Lai, một quan chức của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc dẫn chứng rằng, trước khi bùng phát dịch, Bắc Kinh không có dịch cộng đồng trong 56 ngày, Đại Liên không có dịch trong 111 ngày liên tiếp.

“Một loạt các phân tích so sánh về trình tự gen của virus đã được thực hiện với các ca bệnh và trên bao bì bên ngoài của sản phẩm đông lạnh dương tính. Nhiều bằng chứng điều tra truy xuất nguồn gốc đã khẳng định nguồn virus được đưa vào Trung Quốc qua dây chuyền lạnh từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác”- Bà Mã Hội Lai cho hay.

Theo bà Mã, trong nửa đầu năm 2020, ít nhất 30 nhà máy sản xuất thịt lớn, cơ sở giết mổ, nhà máy chế biến hải sản... phân bố ở nhiều quốc gia trên thế giới đã bùng phát dịch Covid-19 và có đặc điểm chung là có thể gây lây nhiễm và lan rộng qua quá trình vận chuyển dây chuyền lạnh nhập khẩu.

Bà khẳng định, “những bằng chứng này cho thấy dịch Covid-19 xảy ra tại chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán vào cuối năm 2019 có thể do virus dây chuyền lạnh du nhập”.

Ông Lưu Quân, một nhà nghiên cứu từ CDC Trung Quốc cũng chỉ ra rằng, chợ hải sản Hoa Nam đã bán 29 loại sản phẩm đông lạnh từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc. Họ cũng phát hiện ra rằng các sản phẩm nhập khẩu được bán từ tháng 9 đến tháng 12/2019 tại Vũ Hán đến từ 37 quốc gia và vùng lãnh thổ với 440 loại.

Trung Quốc từng nhiều lần tuyên bố SARS-CoV-2 có thể lây qua thực phẩm đông lạnh. Tuy nhiên, các nhà khoa học và giới chức WHO từng khẳng định, tới nay chưa có bằng chứng xác thực nào cho thấy loại virus này có thể lây lan qua đường thực phẩm.

Đề xuất của các nhà khoa học Trung Quốc được đưa ra khi WHO đang lên kế hoạch điều tra nguồn gốc Covid-19 giai đoạn hai, trong đó bao gồm kiểm tra các phòng thí nghiệm của Trung Quốc. Bắc Kinh không chấp nhận vì cho rằng kế hoạch này đã bị chính trị hóa, đồng thời yêu cầu giai đoạn hai của cuộc điều tra nên được tiến hành ở các nơi khác trên thế giới.

Hôm 28/8, trong một phản ứng chính thức về báo cáo nguồn gốc đại dịch của tình báo Mỹ, ông Mã Triều Húc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích, đây “hoàn toàn là một báo cáo chính trị, báo cáo giả tạo, không có tính khoa học và độ tin cậy”./.