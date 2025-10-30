CFMoto 250SR Lite 2025: 250 cc giá 9.988 RM tại Malaysia Ra mắt tại Malaysia, CFMoto 250SR Lite 2025 dùng máy 249 cc 27,5 mã lực, ABS hai kênh, slipper clutch. Giá 9.988 RM, yên 780 mm, full LED và 2 cổng USB.

CFMoto 250SR Lite 2025 chính thức trình làng tại Malaysia với giá 9.988 RM (khoảng 62 triệu đồng, chưa gồm thuế và phí đăng ký). Mẫu sportbike 250 cc hướng đến người dùng trẻ cần kiểu dáng thể thao, hiệu năng vừa đủ và chi phí sở hữu thấp, nổi bật với động cơ xi-lanh đơn DOHC làm mát bằng dung dịch, công suất 27,5 mã lực, hộp số 6 cấp kèm ly hợp chống trượt và hệ thống ABS hai kênh tiêu chuẩn.

Phong cách sport nhỏ gọn, cảm hứng từ dòng SR

250SR Lite 2025 tiếp tục ngôn ngữ thiết kế của dải SR, ưu tiên thân hình gọn gàng, tư thế lái vừa tầm để người mới làm quen xe thể thao dễ tiếp cận. Trọng lượng 165 kg và chiều cao yên 780 mm giúp đa số người dùng châu Á tự tin xoay xở trong đô thị.

cfmoto 250sr lite 2025 ra mat tai malaysia, gia re chi 62 trieu dong hinh anh 2

Động cơ 249 cc, hộp số 6 cấp kèm slipper clutch

Khối máy xi-lanh đơn, DOHC, 249 cc làm mát bằng dung dịch cho công suất 27,5 mã lực tại 9.750 vòng/phút và mô-men xoắn 22 Nm tại 7.250 vòng/phút. Sức mạnh truyền qua hộp số 6 cấp, đi kèm ly hợp chống trượt (slipper clutch) hỗ trợ sang số mượt và hạn chế khóa bánh sau khi giảm số gấp.

Khung gầm, phanh và lốp: cấu hình dễ làm quen

Hệ thống treo gồm phuộc trước ống lồng hành trình 120 mm và phuộc sau monoshock tùy chỉnh tải trước. Cụm phanh đĩa đơn 292 mm phía trước và 220 mm phía sau, tích hợp ABS hai kênh tiêu chuẩn nhằm tăng độ ổn định khi phanh trên nhiều điều kiện mặt đường. Bộ mâm 17 inch đi kèm lốp 110/70R17 trước và 140/60R17 sau, hướng đến độ bám và phản hồi thân thiện người lái.

cfmoto 250sr lite 2025 ra mat tai malaysia, gia re chi 62 trieu dong hinh anh 3

Trang bị điện và tiện ích: full LED, đồng hồ LCD, 2 cổng USB

Hệ thống chiếu sáng full LED (đèn pha, đèn hậu, xi-nhan và đèn cảnh báo nguy hiểm) đi kèm bảng đồng hồ LCD kỹ thuật số hiển thị đủ thông tin. Xe hỗ trợ hai cổng sạc USB gồm Type-A và Type-C, phù hợp nhu cầu kết nối và sạc thiết bị di động khi di chuyển. Tại Malaysia, 250SR Lite có ba màu: Nebula Black, Gem Black và Zephyr Blue; chế độ bảo hành 2 năm không giới hạn số km.

cfmoto 250sr lite 2025 ra mat tai malaysia, gia re chi 62 trieu dong hinh anh 1

Giá bán và thị trường: dễ tiếp cận người dùng mới

Với mức 9.988 RM (khoảng 62 triệu đồng, chưa gồm thuế và phí đăng ký), CFMoto 250SR Lite 2025 là một trong những lựa chọn sportbike 250 cc có giá bán hấp dẫn tại Malaysia. Cấu hình động cơ vừa đủ, treo-phanh cơ bản nhưng có ABS hai kênh, cùng trang bị tiện ích hợp xu hướng giúp mẫu xe này phù hợp người mới hoặc người dùng cần chiếc sportbike đi lại hằng ngày.

Triển vọng về thị trường lân cận và các đối thủ

250SR Lite 2025 được kỳ vọng sẽ sớm xuất hiện tại các thị trường lân cận như Việt Nam, Thái Lan hoặc Indonesia. Nếu được phân phối chính hãng, mẫu xe này sẽ cạnh tranh trực tiếp với Yamaha YZF-R25, Honda CBR250RR và Kawasaki Ninja 250 nhờ phong cách trẻ trung, hiệu năng ổn định và chi phí sở hữu thấp.

Bảng thông số kỹ thuật CFMoto 250SR Lite 2025

Hạng mục Thông số Động cơ Xi-lanh đơn, DOHC, làm mát bằng dung dịch Dung tích 249 cc Công suất cực đại 27,5 mã lực tại 9.750 vòng/phút Mô-men xoắn cực đại 22 Nm tại 7.250 vòng/phút Hộp số 6 cấp, ly hợp chống trượt (slipper clutch) Phuộc trước Ống lồng, hành trình 120 mm Giảm xóc sau Monoshock, tùy chỉnh tải trước Phanh trước/sau Đĩa đơn 292 mm (trước) / 220 mm (sau), ABS hai kênh Mâm và lốp 17 inch; 110/70R17 (trước), 140/60R17 (sau) Trọng lượng 165 kg Bình xăng 12 lít Chiều cao yên 780 mm Chiếu sáng Full LED Bảng đồng hồ LCD kỹ thuật số Kết nối/tiện ích 2 cổng USB (Type-A và Type-C) Màu sắc Nebula Black, Gem Black, Zephyr Blue Bảo hành 2 năm, không giới hạn số km Giá tại Malaysia 9.988 RM (khoảng 62 triệu đồng, chưa gồm thuế và phí đăng ký)

Tin liên quan

Honda Việt Nam vừa thông báo triệu hồi mẫu CB1000 để thay thế bu-lông cần chuyển số có nguy cơ bị lỏng và có thể gây tai nạn trong quá trình vận hành.