Cha mua bán ma túy bị bắt, 2 con trai lao vào 'giải cứu'

Ngày 29/5, Công an huyện Thanh Chương cho biết vừa bắt 3 đối tượng buôn bán ma túy và chống người thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 26/5, Công an huyện Thanh Chương cùng với Công an xã Hạnh Lâm bắt quả tang 2 đối tượng trú tại xã Thanh Sơn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,05g heroin. Đấu tranh, mở rộng vụ án, cả hai đối tượng đều khai nhận mua ma túy của Vi Văn Duyên (SN 1968), trú tại bản Thanh Dương, xã Thanh Sơn.

Đối tượng Vi Văn Duyên. Ảnh: Đức Vũ Vì vậy, 17 giờ 30’ cùng ngày, lực lượng chức năng gồm Công an huyện Thanh Chương, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm và Công an 3 xã biên giới là Thanh Sơn, Hạnh Lâm, Thanh Đức, thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vi Văn Duyên tại nơi cư trú của đối tượng. Quá trình làm nhiệm vụ, bất ngờ đối tượng Vi Văn Mão (SN 1995) là con trai thứ 2 của Vi Văn Duyên sử dụng dây điện kết nối nguồn điện trong nhà, đổ nước trên sàn nhà để tấn công, ngăn cản lực lượng thi hành công vụ.



Tuy vậy, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế 2 cha con Vi Văn Duyên. Cùng lúc đó, người con trai đầu của Vi Văn Duyên là Vi Văn Hợi (SN 1994) từ bên ngoài cầm 1 con dao mẹo chặt đứt khóa cổng, lao đến chống trả lực lượng thi hành công vụ nhằm “giải cứu” cho cha và em trai.

Số vũ khí thu giữ từ nhà Vi Văn Duyên. Ảnh: Đức Vũ Nhận thấy Vi Văn Hợi có thái độ rất manh động, lực lượng chức năng đã yêu cầu đối tượng đi ra khỏi khu vực nhà Vi Văn Duyên, nhưng Vi Văn Hợi vẫn dùng dao chống trả quyết liệt. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã sử dụng súng bắn đạn cao su và công cụ hỗ trợ để trấn áp, khống chế đối tượng. Thấy vậy, đối tượng đã vứt dao và bỏ chạy qua suối, tuy vậy, chỉ chạy được vài chục mét thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.



Do Vi Văn Hợi bị thương nhẹ ở vùng bụng nên lực lượng chức năng đã đưa đối tượng đi sơ cứu tại bệnh viện. Sau khi khống chế được 3 cha con Vi Văn Duyên, Vi Văn Hợi và Vi Văn Mão, Công an huyện Thanh Chương đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Duyên và thu giữ 20g heroin.

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Chương cho biết: Vi Văn Duyên là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về tội phạm ma túy, trước đây đã có nhiều lần chống trả lực lượng đồn biên phòng khi đang thi hành nhiệm vụ.

Đối tượng này còn biến nhà ở thành tụ điểm bán lẻ ma túy, gây nhức nhối, bức xúc trong quần chúng nhân dân xã Thanh Sơn và các xã phụ cận. Mặt khác, đối tượng có nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi và rất manh động, có nhiều hung khí nguy hiểm luôn “thủ” sẵn trong nhà để sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện.

Hiện Công an huyện Thanh Chương đang tạm giữ hình sự các đối tượng trên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.