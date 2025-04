Giải trí Cha tôi, người ở lại tập 30: Toan tính mới của Phi, An và Đại lục đục Trong Cha Tôi, Người Ở Lại tập 30, Phi âm mưu mới đầy toan tính, An và Đại lục đục đối đầu căng thẳng. Bí mật nào sẽ lộ ra?

Dự đoán nội dung Cha Tôi, Người Ở Lại tập 30

Trong tập Cha Tôi, Người Ở Lại tập 30 trên VTV3, sau khi Nguyên chấp nhận “nhường bước” cho An và Đại ở tập trước, tập 30 sẽ đẩy mạch phim lên một tầng kịch tính mới khi quá khứ, toan tính và mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật bắt đầu vỡ ra từng lớp một.



Quyên tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi khán giả được hé lộ về sự kiểm soát kỳ lạ mà Phi áp đặt lên cô. Những ràng buộc giữa hai người không đơn thuần là vì con trai – bé Tôm – mà dường như còn ẩn chứa điều gì đó sâu xa, buộc Quyên phải cam chịu, im lặng và sống dưới tầm kiểm soát của một người đàn ông đầy nghi ngờ và toan tính. Phi, với bản tính luôn đa nghi, bắt đầu nhắm đến Việt như một quân bài để nắm thế chủ động với Quyên. Điều này khiến Việt bất ngờ vướng vào một chuỗi rắc rối không lối thoát, dù bản thân anh hoàn toàn không liên quan.

Trong khi đó, chuyện tình tay ba giữa An – Đại – Nguyên tiếp tục trở nên căng thẳng. An tưởng rằng chỉ cần nói lời chia tay là mọi thứ sẽ dừng lại, nhưng cô đã đánh giá sai tình cảm mãnh liệt và sự kiên quyết của Đại. Không dễ buông tay như vẻ ngoài điềm đạm, Đại khiến An bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì bị kẹt giữa những mối quan hệ đang ngày một rối ren.

Tập 30 hứa hẹn sẽ khiến khán giả “nín thở” trước những màn đối đầu, giằng xé nội tâm và những bí mật đang dần lộ diện. Ai đang che giấu ai? Và liệu có ai thực sự dám bước ra khỏi những ràng buộc cũ để sống đúng với cảm xúc thật của mình?

Lịch chiếu Cha Tôi, Người Ở Lại tập 30

Tập 30 của bộ phim truyền hình đình đám Cha Tôi, Người Ở Lại sẽ chính thức lên sóng vào 20h00 thứ Tư, ngày 23/4/2025, trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Link xem trực tiếp Cha Tôi, Người Ở Lại tập 30

Khán giả của bộ phim Cha Tôi, Người Ở Lại có thể đón xem tập 30 trên kênh VTV3 phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần:

VTVGo: Link xem tại đây.

VTV: Link xem tại đây.

VTVCab: Link xem tại đây.

SCTV: Link xem tại đây.

TV360: Link xem tại đây.

FPTPlay: Link xem tại đây.

