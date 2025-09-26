Kinh tế Chấm dứt ùn tắc nút giao Lý Thường Kiệt – Lê Lợi: Lắp đèn giao thông, hoàn thành cuối tháng 9 Hiện các công nhân đang khẩn trương lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Lý Thường Kiệt – Lê Lợi, phường Thành Vinh (Nghệ An), dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành cuối tháng 9/2025 nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm qua.

Tại phường Thành Vinh, nút giao giữa đường Lý Thường Kiệt và đường Lê Lợi từ lâu được coi là “điểm nóng” về mất an toàn giao thông. Vào các khung giờ cao điểm, tình trạng phương tiện chen chúc, đi lấn làn thường xuyên diễn ra, gây khó khăn cho người dân và áp lực lớn cho lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ điều tiết.

Nút giao đường Lý Thường Kiệt - Lê Lợi là một trong những điểm nóng về ùn tắc giao thông trên địa bàn TP. Vinh cũ. Ảnh tư liệu

Ông Đinh Nho Tài – Phó Chủ tịch UBND phường Thành Vinh cho biết: “Đây là vị trí giao cắt phức tạp, nằm trên tuyến Quốc lộ 1A nên lượng phương tiện qua lại rất lớn. Mỗi khi vắng lực lượng điều tiết, giao thông lập tức trở nên hỗn loạn. Việc lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu là nguyện vọng chính đáng, đã được người dân chờ đợi từ lâu. Khi công trình hoàn thành, chắc chắn sẽ góp phần giải tỏa bức xúc, bảo đảm an toàn và thuận tiện hơn cho việc đi lại”.

Công nhân triển khai lắp đặt đèn tín hiệu tại điểm nóng này. Ảnh: Q.A

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vinh, hệ thống đèn tín hiệu tại nút giao này là một hạng mục nằm trong dự án nâng cấp, mở rộng đường Lý Thường Kiệt kéo dài.

Hiện nay, công nhân đang gấp rút thi công các hạng mục từ lắp cột, đấu nối đến hiệu chỉnh thiết bị. Điểm đặc biệt của hệ thống chính là việc sử dụng nguồn điện năng lượng mặt trời. Các tấm pin được lắp trực tiếp trên cột đèn, có khả năng tích trữ và cung cấp điện cho toàn bộ hoạt động tín hiệu. Song song đó, hệ thống còn kết nối với điện lưới để bảo đảm vận hành xuyên suốt trong mọi điều kiện thời tiết.

Công nhân kiểm tra, đấu nối thiết bị. Ảnh: Q.A

Cụ thể, tại nút giao này sẽ có 2 cột cao 6,2m vươn 6m; 2 cột cao 6,2m vươn 4m và 4 cột cao 4,5m bố trí trên vỉa hè. Tất cả cột đều được chế tạo bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, bảo đảm độ bền chắc và an toàn. Hệ thống còn được lắp đặt đồng bộ tủ điều khiển, tiếp địa để đáp ứng tiêu chuẩn vận hành hiện đại, ổn định và lâu dài.

Đèn giao thông tại đây sử dụng pin năng lượng mặt trời. Ảnh: Q.A

Việc sử dụng năng lượng mặt trời là một bước tiến so với các đèn tín hiệu giao thông thông thường. Ưu điểm nổi bật là tiết kiệm chi phí vận hành, giảm áp lực tiêu thụ điện năng trong bối cảnh xã hội đang khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo.

Đặc biệt, ngay cả khi xảy ra sự cố mất điện lưới, đèn tín hiệu vẫn hoạt động bình thường nhờ nguồn năng lượng đã tích trữ. Điều này giúp việc điều tiết giao thông không bị gián đoạn, tránh tái diễn tình trạng hỗn loạn khi hệ thống ngừng hoạt động đột ngột. Đây cũng là điểm nhấn cho thấy sự đổi mới trong đầu tư hạ tầng giao thông, gắn phát triển với tiêu chí bền vững, thân thiện với môi trường.

Việc lắp đặt đèn giao thông sẽ hạn chế tình trạng ùn tắc dai dẳng nhiều năm qua. Ảnh: Q.A

Ông Nguyễn Đức Thiện - Phó Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vinh cho biết: Hiện đơn vị đang chỉ đạo các công nhân đẩy nhanh tiến độ lắp đặt, đưa hệ thống đèn tín hiệu tại nút giao này vào vận hành ngay trong những ngày cuối tháng 9/2025.

Việc lắp đặt đèn tín hiệu tại nút giao Lý Thường Kiệt – Lê Lợi không chỉ giải quyết tình trạng ùn tắc trước mắt mà còn nâng cao ý thức chấp hành luật lệ của người dân. Với ưu điểm sử dụng năng lượng tái tạo, hệ thống này góp phần hiện đại hóa hạ tầng, tiết kiệm điện năng và tạo dựng hình ảnh đô thị văn minh, an toàn, bền vững.