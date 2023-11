Chấm giải Cuộc thi Ảnh báo chí 'Khoảnh khắc vàng' Báo Nghệ An năm 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ngày 2/11, Ban Giám khảo Cuộc thi Ảnh báo chí “Khoảnh khắc vàng”, video clip lần thứ XII Báo Nghệ An đã tiến hành chấm điểm và lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào ngày 10/11 tới.

Tham dự có đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó trưởng Ban Tổ chức giải; ông Lê Quang Dũng - Chi hội trưởng Hội NSNA Việt Nam tại Nghệ An, Trưởng ban Ảnh Hội VHNT tỉnh Nghệ An cùng các thành viên Ban Giám khảo.

Cuộc thi Ảnh báo chí "Khoảnh khắc vàng" và video clip lần thứ XII được Báo Nghệ An phát động từ ngày 10/11/2022 đến 17h ngày 20/10/2023. Năm nay cuộc thi thu hút 1.136 tác phẩm tham gia, với 74 tác giả và 32 clip. Các tác phẩm thể hiện đa dạng, phong phú mọi mặt của đời sống chính trị - kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà, ca ngợi cảnh sắc quê hương, vẻ đẹp trong lao động, sản xuất...

Ban Giám khảo tiến hành chấm điểm các tác phẩm. Ảnh: Ngân Hạnh

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Trần Văn Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Ảnh báo chí "Khoảnh khắc vàng" và video clip lần thứ XII cho biết: Sau một năm phát động, cuộc thi đã thu hút nhiều tác phẩm trên nhiều lĩnh vực. Ban giám khảo sẽ làm việc theo đúng quy chế, điều lệ giải, lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc ghi lại những khoảnh khắc giá trị, có tính thời sự cao, đồng thời đáp ứng các tiêu chí về nghệ thuật, bố cục, khung hình,...

Đồng chí Trần Văn Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó trưởng Ban Tổ chức giải. Ảnh: Ngân Hạnh

Dự kiến lễ trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào ngày 10/11, nhân dịp Kỷ niệm 62 năm ngày thành lập Báo Nghệ An (10/11/1961 - 10/11/2023).

Bước sang năm thứ 12, Cuộc thi Ảnh báo chí, Video Clip “Khoảnh khắc vàng” Báo Nghệ An tiếp tục là địa chỉ uy tín nhằm vinh danh các tác phẩm ảnh đẹp, video clip xuất sắc về đất và người Nghệ An. Đây là một trong những hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Báo Nghệ An hàng năm. Những năm qua, cuộc thi Ảnh báo chí “Khoảnh khắc vàng” luôn nhận được sự đồng hành của các nhà báo, nhiếp ảnh gia, các cộng tác viên và những người yêu thích ảnh báo chí.

Ban Giám khảo lựa chọn những tác phẩm xuất sắc để trao giải vào ngày 10/11 tới. Ảnh: Ngân Hạnh

Đây cũng là sân chơi đầy lý thú cho các phóng viên, cộng tác viên trên địa bàn tỉnh, từ đó khích lệ, khơi dậy niềm đam mê nhiếp ảnh và sản xuất video clip, nhằm ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất, ấn tượng nhất về mọi hoạt động trong thực tiễn đời sống và phong cảnh, vẻ đẹp trên mọi miền quê Nghệ An.