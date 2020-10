Chấm giải cuộc thi ảnh, clip 'Khoảnh khắc vàng' Báo Nghệ An năm 2020

Quang cảnh buổi chấm giải. Ảnh: Lâm Tùng

Ngày 29/10, tại Tòa soạn Báo Nghệ An diễn ra buổi chấm thi Cuộc thi Ảnh báo chí “Khoảnh khắc vàng” và Video clip Báo Nghệ An lần thứ IX - năm 2020. Các đồng chí Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An: Trần Văn Hùng - Phó trưởng Ban Tổ chức giải, Trần Hữu Nghĩa, Ngô Đức Kiên; các thành viên Ban Giám khảo cuộc thi cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn tham dự.



Phát động từ ngày 9/11/2019, đến ngày 20/10/2020, cuộc thi đã nhận được 852 tác phẩm ảnh và clip tham gia. Các tác phẩm thể hiện đa dạng, phong phú mọi mặt của đời sống chính trị - kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà, ca ngợi cảnh sắc quê hương, vẻ đẹp trong lao động, sản xuất... Nhiều tác giả, tác phẩm đã ghi nhận kịp thời những khoảnh khắc giá trị, có tính thời sự cao. Đặc biệt, dù là năm đầu tiên thể lệ cuộc thi có thêm tác phẩm video clip nhưng đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo tác giả chuyên và không chuyên; chất lượng tác phẩm tốt.