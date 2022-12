Chậm hoàn thuế VAT cho doanh nghiệp xuất khẩu tinh bột sắn, Cục Thuế nói gì?

(Baonghean.vn) - Thời gian qua một số doanh nghiệp xuất khẩu tinh bột sắn địa bàn Nghệ An phản ánh về việc chậm hoàn thuế VAT, khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Ngành liên quan cần sớm có giải pháp để tháo gỡ vướng mắc.

Doanh nghiệp gặp khó

Ông Võ Thanh Tùng - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Trung Hưng - TP. Vinh cho biết: Đơn vị chuyên kinh doanh thu mua tinh bột sắn ở các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh, sau đó xuất bán sang thị trường Trung Quốc.

Ngày 14/7/2022, Công ty có gửi tới Cục Thuế tỉnh Nghệ An Công văn số 25/CV-TH về việc xử lý hồ sơ hoàn thuế thuộc kỳ hoàn thuế tháng 11/2020 và kỳ hoàn thuế từ tháng 12/2020 đến tháng 3/2021.

Ngày 24/8/2022, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 5176 trả lời về việc xử lý hồ sơ hoàn thuế. Công văn nêu rõ: “Số thuế không đủ điều kiện hoàn tại Kết luận số 7783/CT-TTKT2 ngày 22/12/2021 của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 13/QĐ- CT ngày 05/01/2021 là 18 tỷ đồng hiện vẫn đang trong thời gian chờ xác minh của cơ quan Công an theo chỉ đạo của Tổng Cục Thuế tại Công văn số 2413/TCT-TTKT ngày 7/7/2022 và Công văn số 607/CSKT ngày 16/7/2022 của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An.

Sau khi có kết quả, ý kiến xác minh của cơ quan Công an, Cục Thuế tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục xử lý hoàn thuế theo đúng quy định”.

Việc chậm hoàn thuế giá trị gia tăng của công ty từ tháng 11/12/2020, khiến Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Trung Hưng gặp nhiều khó khăn. Doanh nghiệp không có vốn kinh doanh, phải huy động nguồn vốn để bù đắp lại khoản chưa được hoàn thuế giá trị gia tăng, phát sinh chi phí lãi vay. Ngoài ra, doanh nghiệp còn đang thua lỗ vì chênh lệch tỷ giá.

Đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Việt An - một doanh nghiệp chuyên xuất khẩu tinh bột sắn ở TP. Vinh cho biết: Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng, là một chính sách có ý nghĩa lớn đối với nông dân nói riêng, ngành nông nghiệp nói chung. Tuy nhiên, thời gian qua đơn vị đang vướng mắc liên quan đến xử lý thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng tinh bột sắn, hiện số tiền chậm hoàn thuế thời gian từ năm 2019 - 2020 còn trên 20 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã xác nhận đơn vị chúng tôi không có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Hiện tại hồ sơ thủ tục của đơn vị là đầy đủ, có hợp đồng mua bán, có chứng từ nhập kho đầy đủ. Nhưng hiện nay vẫn chưa được cơ quan thuế cho hoàn thuế giá trị gia tăng số sản phẩm này.

Ông Nguyễn Viết Hùng - Giám đốc Công ty CP Á Châu Hoa Sơn, là đơn vị chuyên sản xuất chế biến tinh bột sắn, bã sắn sấy khô và đường lỏng ở huyện Anh Sơn cũng cho biết: Sản phẩm tinh bột sắn của đơn vị chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc. Trong đó 70% trong số đó là xuất khẩu qua biên mậu.

Hàng năm đơn vị thu mua sắn củ nguyên liệu cho người dân trên 120.000 tấn. Hiện tại, công ty không bị tồn đọng tiền thuế VAT chưa được hoàn. Tuy nhiên, khách hàng thu mua tinh bột sắn của công ty không thể xuất khẩu được thì chúng tôi cũng gặp khó gián tiếp, vì không thể bán sản phẩm.

Đang tập trung xác minh

Theo báo cáo của Cục Thuế Nghệ An, cho biết; vừa qua cơ quan thuế nhận thấy một số dấu hiệu nghi vấn trong hồ sơ hoàn thuế VAT của một số một số doanh nghiệp xuất khẩu tinh bột sắn sang Trung Quốc không đáp ứng điều kiện về hoàn thuế VAT.

Theo xác minh từ các cơ quan thuế nước ngoài, qua cơ chế phối hợp giữa các cơ quan thuế đã phát hiện một số doanh nghiệp nhập khẩu tinh bột sắn tại Trung Quốc không còn tồn tại hoặc đã bỏ trốn, mất tích từ lâu. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng không đúng tên người mua hàng, chuyển khoản thông qua ngân hàng biên giới không đúng quy định về điều kiện thanh toán để được hoàn thuế…

Để công tác quản lý hoàn thuế VAT đảm bảo đúng quy định pháp luật, tránh thất thoát ngân sách nhà nước, đầu tháng 3/2022, Tổng Cục Thuế đã có văn bản chỉ đạo các cục thuế kiểm tra, rà soát và đối chiếu các doanh nghiệp trên địa bàn có kê khai phát sinh giao dịch mua bán với các doanh nghiệp, tổ chức có tên trong tài liệu xác minh từ cơ quan thuế Trung Quốc để thực hiện ngay các biện pháp nghiệp vụ.

Tuy nhiên, đối với địa bàn Nghệ An, hiện có một số đơn vị chuyên xuất khẩu mặt hàng tinh bột sắn sang Trung Quốc đều khẳng định hồ sơ thủ tục của đơn vị là đầy đủ, nhưng đến nay vẫn chậm hoàn thuế. Trả lời về vấn đề này ông Nguyễn Đình Đức - Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An cho biết: Đối với Cục thuế Nghệ An luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất khẩu tinh bột sắn, tuy nhiên đang còn những vướng mắc chung của cả nước về vấn đề hoàn thuế.

Cơ quan thuế đang phối hợp với cơ quan chức năng, cơ quan điều tra xác minh, làm rõ thêm một số nội dung theo yêu cầu của Tổng Cục Thuế Việt Nam. Như cần làm rõ nguồn gốc hàng hoá, vận chuyển… Doanh nghiệp cần chia sẻ với cơ quan quản lý thuế về việc thực hiện các quy định của pháp luật. Sau khi kết quả xác minh đúng và doanh nghiệp có đủ điều kiện được hoàn, cơ quan thuế sẽ hoàn theo đúng quy định./.