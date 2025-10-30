Xã hội Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong tình hình mới Trong 2 ngày 29 - 30/10, Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn "Hướng dẫn kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi" và Hội thảo "Củng cố, hướng dẫn phát triển và quản lý Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở" tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Dự các hội nghị và hội thảo có TS. Phan Văn Hùng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam; Cao Đăng Vĩnh - Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Nghệ An; đại diện Hội Người cao tuổi các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị và đại diện các cơ quan, đơn vị, ban, phòng liên quan.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại hội nghị, nhiều nội dung quan trọng liên quan đến: Việc củng cố, hướng dẫn phát triển và quản lý Quỹ chăm sóc - phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở; Chính sách về người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số; Công tác xã hội với người cao tuổi; Công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi đã được đại diện Trung ương Hội Người cao tuổi triển khai cụ thể, chi tiết.

Theo đó, Quỹ chăm sóc - phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở là một quỹ xã hội, từ thiện được thành lập ở cấp xã, phường do UBND xã, phường trực tiếp quản lý, hoặc giao Hội Người cao tuổi quản lý. Đây là nguồn quỹ ý nghĩa nhằm chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần và phát huy vai trò của người cao tuổi tại địa phương.

Nguồn quỹ này được đóng góp tự nguyện và tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước; từ các khoản thu hợp pháp và từ hỗ trợ của ngân sách Nhà nước.

TS. Phan Văn Hùng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thời gian qua, nguồn quỹ này đã được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp tạo điều kiện của MTTQ, các tổ chức thành viên và sự ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân. Nhờ vậy, Quỹ đã được sử dụng đúng mục đích, đáp ứng nguyện vọng của hội viên và Hội Người cao tuổi ở cơ sở.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tại một số địa bàn, có lúc, có khi nguồn Quỹ vẫn chưa được quan tâm đúng mức theo đúng quy định của pháp luật. Bởi vậy, hội nghị đã trao đổi, thống nhất một số giải pháp quan trọng nhằm phát triển và quản lý Quỹ một cách có hiệu quả trong thời gian tới.

Ước tính, cả nước có 699.596 Quỹ đã xây dựng được Quy chế quản lý và sử dụng tài chính quỹ (đạt tỷ lệ 74%) tổng số quỹ được thành lập.

Hội nghị thu hút sự quan tâm đông đảo người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại Nghệ An, hiện toàn tỉnh có 130 tổ chức cơ sở Hội Người cao tuổi cấp xã, phường; 3.802 chị hội với gần 429 nghìn hội viên (chiếm khoảng 12% dân số toàn tỉnh).

Năm 2024, toàn tỉnh Nghệ An có 453/460 xã, phường, thị trấn thành lập được Quỹ chăm sóc - phát huy vai trò người cao tuổi, với gần 55 tỷ đồng được vận động, đóng góp. Đây là nguồn tài chính quan trọng giúp cho các cấp hội tổ chức những hoạt động ý nghĩa cho người cao tuổi trong việc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe; khám, chữa bệnh; các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; hỗ trợ người cao tuổi khi gặp rủi ro, thiên tai, dịch bệnh.

Người cao tuổi ngày càng phát huy được vai trò của mình trong mọi lĩnh vực của đời sống. Ảnh: Thanh Quỳnh - Huy Thư Người cao tuổi ngày càng phát huy được vai trò của mình trong mọi lĩnh vực đời sống. Ảnh: Thanh Quỳnh - Huy Thư Người cao tuổi ngày càng phát huy được vai trò của mình trong mọi lĩnh vực đời sống. Ảnh: Thanh Quỳnh - Huy Thư

Đối với chính sách về người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số, Hội nghị đã tập trung trao đổi về các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, cải thiện điều kiện sống và phát huy vai trò tích cực của người cao tuổi trong cộng đồng.

Các đại biểu nhấn mạnh, việc hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến y tế, phúc lợi và an sinh xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhóm đối tượng này.

Về công tác xã hội với người cao tuổi, Hội nghị đề cập đến việc đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ tâm lý, hướng dẫn kỹ năng chăm sóc sức khỏe, cũng như khuyến khích người cao tuổi tham gia các phong trào, câu lạc bộ, góp phần phát huy trí tuệ và kinh nghiệm sống của họ trong cộng đồng.

Đồng thời, các đại biểu cũng thảo luận về mô hình Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở, nhằm đảm bảo nguồn lực lâu dài và hiệu quả trong các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ và phát triển người cao tuổi.