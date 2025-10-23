Champions League: 5 đội Anh thắng, MU có thể trên Barca Năm trên sáu đội Ngoại hạng Anh thắng ở lượt 3 Champions League; Liverpool và Chelsea cùng thắng 5-1. Ở kịch bản giả định, MU có thể kiếm 6-7 điểm và tạm trên Barcelona.

Khi tiếng còi khép lại lượt 3 vòng phân hạng Champions League 2025/26, bóng đá Anh để lại dấu ấn mạnh mẽ: năm chiến thắng và một trận hòa, tổng tỷ số 19-2. Hai cơn mưa bàn thắng 5-1 của Liverpool và Chelsea khiến bầu không khí châu Âu như bùng nổ, còn Manchester City, Arsenal và Newcastle đồng loạt thắng sạch lưới. Từ nền tảng ấy, câu hỏi được đặt ra: nếu Manchester United góp mặt, họ đang ở đâu trong bức tranh 36 đội?

Champions League anh 1

Diễn biến: năm chiến thắng, một trận hòa và cơn mưa bàn thắng

Man City nhẹ nhàng vượt qua Villarreal 2-0 trên đất Tây Ban Nha. Trong khi đó, Arsenal hạ Atletico Madrid 4-0 tại Emirates, màn trình diễn được xem như lời khẳng định họ đã trưởng thành để trở lại nhóm ứng viên vô địch.

Newcastle, sau những hoài nghi ở Ngoại hạng Anh, tăng tốc ở châu Âu với thắng lợi 3-0 trước Benfica của Jose Mourinho. Anthony Gordon và Harvey Barnes tỏa sáng trong hệ thống pressing của Eddie Howe, gợi lại hình ảnh một tập thể bốc lửa, cơ động.

Hai chiến thắng gây phấn khích nhất thuộc về Liverpool và Chelsea. Không có Mohamed Salah trong đội hình xuất phát, Liverpool vẫn ngược dòng thắng Eintracht Frankfurt 5-1, với dấu ấn của cặp trung vệ Virgil van Dijk – Ibrahima Konate cùng tân binh Florian Wirtz và tiền đạo Hugo Ekitike. Ở London, Chelsea thắng Ajax 5-1, lập cột mốc lịch sử Champions League khi có ba cầu thủ tuổi teen cùng ghi bàn: Marc Guiu, Estevao Willian và Tyrique George. Tottenham khép lại loạt trận với kết quả hòa 0-0 trước Monaco.

CLB Anh Đối thủ Tỷ số Ghi chú Manchester City Villarreal 2-0 Cỗ máy của Pep Guardiola tiếp tục hiệu quả Arsenal Atletico Madrid 4-0 Màn trình diễn mãn nhãn tại Emirates Newcastle Benfica 3-0 Gordon, Barnes tỏa sáng trong pressing Liverpool Eintracht Frankfurt 5-1 Ngược dòng, không có Salah đá chính Chelsea Ajax 5-1 Kỷ lục ba cầu thủ tuổi teen cùng ghi bàn Tottenham Monaco 0-0 Chia điểm

Phân tích chiến thuật: bản lĩnh và chiều sâu của đại diện Anh

Man City không còn bùng nổ như giai đoạn đỉnh cao hai mùa trước, nhưng chiến thắng 2-0 trên sân khách cho thấy một bộ máy quen thuộc: kiểm soát rủi ro, dứt điểm lạnh lùng. Arsenal, trong khi đó, phô diễn tốc độ và sự nhuần nhuyễn trong cấu trúc tấn công để bóp nghẹt Atletico 4-0, như một lời xác tín về bước tiến chiến lược dưới tay Mikel Arteta.

Newcastle ghi điểm bằng cách triển khai pressing tốc độ và kỷ luật. Các mũi công như Anthony Gordon, Harvey Barnes là điểm nhấn trong cách Eddie Howe dựng lại sức ép và năng lượng cho “Chích chòe”.

Với Liverpool, chiến thắng 5-1 tại Frankfurt mang thông điệp đáp trả sau chuỗi bốn thất bại liên tiếp. Arne Slot – còn rất mới ở Anfield – đang thổi vào đội bóng chất thép và phản xạ tinh thần: xoay xở khi thiếu Salah từ đầu, khai thác tốt chất lượng trục trung vệ Van Dijk – Konate và sự hòa nhập của Florian Wirtz, Hugo Ekitike.

Chelsea tiếp tục viết chương mới cho kỷ nguyên trẻ hóa. Không chỉ thắng đậm, họ còn trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Champions League có ba cầu thủ tuổi teen cùng ghi bàn trong một trận. Đội hình trẻ thứ hai của bóng đá Anh tại sân chơi này thể hiện sự tự tin và bản lĩnh đáng kinh ngạc.

Tottenham khép lại loạt đấu bằng trận hòa không bàn thắng trước Monaco – điểm số vẫn giá trị trong bức tranh cạnh tranh dày đặc của vòng phân hạng.

Champions League anh 2

MU trong tấm gương Champions League

Điểm thú vị: cả Liverpool và Chelsea – hai đội vừa thắng 5-1 – đều là bại tướng của Manchester United ở Ngoại hạng Anh mùa này. Liverpool thua MU 1-2 ngay tại Anfield, Chelsea cũng gục ngã với cùng tỷ số hồi tháng trước. Dù đang đứng thứ 9 ở Premier League, thực tế ấy buộc giới quan sát nhìn lại con đường của thầy trò Ruben Amorim với nhiều tôn trọng hơn.

MU trải qua lịch thi đấu nặng trong 1/4 đầu mùa khi lần lượt chạm trán Man City, Arsenal, Liverpool và Chelsea – bốn trong năm đội vừa thắng tưng bừng ở châu Âu. Họ có hai chiến thắng trước Liverpool, Chelsea và từng áp đảo Arsenal nhưng thua vì thiếu may mắn. Một năm trước, Amorim cũng từng hạ Pep Guardiola tại Champions League, dấu mốc cho thấy năng lực đối đầu đỉnh cao của HLV người Bồ Đào Nha.

Từ sức mạnh tương đối của nhóm đại diện Anh ở vòng phân hạng, có cơ sở để đưa ra giả định: nếu dự Champions League mùa này, MU có thể kiếm 6-7 điểm sau ba lượt – mức đủ để chen vào nhóm 8 đội dẫn đầu tạm thời và thậm chí đứng trên Barcelona hiện tại. Đó là nhận định mang tính giả định, nhưng phản chiếu thực tế rằng MU đang dần hồi sinh với dấu ấn pressing và cấu trúc tiền vệ rõ rệt hơn dưới tay Amorim.

Thống kê chính của lượt 3

Đại diện Anh: 5 thắng, 1 hòa, 0 thua.

Tổng tỷ số sáu trận: 19-2.

Giữ sạch lưới: 4 trận.

Hai chiến thắng cùng tỷ số 5-1 thuộc về Liverpool và Chelsea.

Trên bảng xếp hạng 36 đội của vòng phân hạng: có hai CLB Anh nằm trong top 8 và cả sáu CLB đều ở top 16 thời điểm hiện tại.

Tác động và triển vọng

Năm chiến thắng rực rỡ của bóng đá Anh ở lượt 3 không chỉ là điểm số. Đó là thông điệp về chiều sâu, bản lĩnh và chất lượng huấn luyện lan tỏa từ Manchester City, Arsenal đến Newcastle, Liverpool, Chelsea. Trong bối cảnh ấy, dù không góp mặt, Manchester United vẫn hiện diện theo cách gián tiếp: họ đã đánh bại hai đội vừa thắng đậm ở châu Âu, và đang tìm lại quỹ đạo cạnh tranh dưới quyền Ruben Amorim.

Hành trình còn dài với mô hình 36 đội của vòng phân hạng. Nhưng kết quả của lượt 3 cho thấy trật tự quyền lực nghiêng về Ngoại hạng Anh. Và nếu MU sớm trở lại Champions League, sân khấu quen thuộc ấy có lẽ vẫn còn chỗ cho Quỷ đỏ.