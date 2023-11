Chấn chỉnh tình trạng vi phạm an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên

Chiều 2/11, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trần Lưu Quang, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về chuyên đề bảo đảm an toàn giao thông đối với học sinh.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong những năm qua, các cấp uỷ đảng từ Trung ương đến địa phương đã xác định công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Nhờ đó, đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của Nhân dân giúp công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông hiện nay ngày càng phổ biến và có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là hiện tượng học sinh Trung học cơ sở, Trung học phổ thông đi học bằng phương tiện xe máy điện, xe máy, xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, chạy quá tốc độ, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, kéo đẩy xe khác, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, đặc biệt là điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe đang diễn ra khá phổ biến, làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo báo cáo của Bộ Công an, từ cuối năm 2022 đến nay, đã xảy ra 881 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh (chiếm 8,96% số vụ tai nạn giao thông toàn quốc), làm chết 490 người, bị thương 827 người. So với cùng kỳ năm 2022, tăng 8 vụ.

Qua số liệu cho thấy lỗi học sinh vi phạm an toàn giao thông chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chiếm 47,59%; hệ quả tai nạn giao thông liên quan điều khiển xe trên 50 phân khối chiếm 71,31%.

Tại hội nghị, các tham luận của các ngành cũng đã chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng tai nạn giao thông vẫn tiếp tục tăng. Đó là, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa hiệu quả, nhiều học sinh chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi tham gia giao thông; nhiều phụ huynh, nhà trường chưa nhận thức được đầy đủ trách nhiệm trong công tác này.

Tổ chức giao thông tại khu vực cổng trường và trong trường học còn nhiều bất cập, việc phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội để quản lý, giáo dục học sinh chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông còn chưa hiệu quả, một bộ phận phụ huynh còn thiếu trách nhiệm dẫn đến khi học sinh ra khỏi nhà thì gia đình xem là việc của xã hội, của nhà trường; khi học sinh ra khỏi trường thì nhà trường xem là việc của xã hội, của gia đình.

Từ đầu năm đến nay, thông qua công tác thanh tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, lập biên bản 1.335 trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm trật tự an toàn giao thông, chiếm 1,9% và phạt tiền hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, lỗi vi phạm chính như không đội mũ bảo hiểm, nồng độ cồn, đi quá tốc độ, chở quá số người quy định, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông.

Sau khi phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, Công an tỉnh đã gửi thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông đến nhà trường để phối hợp giáo dục ý thức pháp luật an toàn giao thông, có hình thức xử lý kỷ luật đối với các trường hợp vi phạm.