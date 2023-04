Chân dung ngoài đời của anh cả đáng ghét trong 'Gia đình mình vui bất thình lình'

(Baonghean.vn) - Thực hiện kế hoạch đóng cửa, xoá bỏ chợ trung tâm thương mại Đô Lương (chợ cũ) theo Quyết định 881/QĐ-UBND ngày 6/4/2022 của UBND tỉnh Nghệ An, sáng nay (7/4), UBND huyện Đô Lương đã bố trí lực lượng, máy móc tiến hành đóng cửa chợ trước sự chứng kiến của các ban, ngành liên quan.

(Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo Số 13551 ngày 7-4-2023.

(Baonghean.vn) - Ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Chu Thị Quế (SN 1963), trú tại thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ về tội cho vay lãi nặng trên địa bàn với lãi suất gấp 9 lần so với quy định.