Chân dung tân Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An

Theo đó, đồng chí Thái Minh Sỹ được bầu là Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đồng chí Thái Minh Sỹ - Sinh năm 1986

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Công tác Xã hội.

Quá trình công tác:

Từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 8 năm 2013: Cán bộ Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn Nghệ An.

Tháng 8 năm 2013 đến tháng 9 năm 2014: Cán bộ Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn Nghệ An.

Tháng 9 năm 2014 đến tháng 12 năm 2015: Phó Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn.

Tháng 12 năm 2015 đến tháng 7 năm 2017: Ủy viên Ban Chấp Hành Tỉnh đoàn, Phó Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn.

Tháng 7 năm 2017 đến tháng 10 năm 2017: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Phó Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh.

Tháng 10 năm 2017 đến tháng 4 năm 2018: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh.

Tháng 4 năm 2018 đến tháng 9 năm 2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh.

Tháng 10 năm 2019 đến tháng 03 năm 2021: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban Phong trào Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An.

Tháng 3 năm 2021 đến tháng 5 năm 2021: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An.

Tháng 5 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh, Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Ngày 13 tháng 1 năm 2023: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa VI nhiệm kỳ 2019-2024