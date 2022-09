Chân dung tân Thủ tướng Anh Liz Truss

(Baonghean.vn) - Sau hơn 2 tháng ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông theo Kế hoạch của Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 11.000 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm tốc độ lên đến 2.784 trường hợp. Đây là một thực tế đáng báo động, bởi được xác định là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.