Chặn nội dung quảng cáo cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm trên các trang thông tin điện tử

Tại Nghệ An, qua rà soát chưa phát hiện hoạt động lợi dụng đăng tải nội dung quảng cáo, cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm trên các trang TTĐT thuộc cơ quan Nhà nước. Tuy nhiên, phát hiện một số trang TTĐT đăng tải các nội dung quảng cáo sản phẩm, dịch vụ khám, chữa bệnh… chưa được kiểm chứng gây phản cảm, thiệt hại cho người dân khi tin tưởng liên hệ hoặc sử dụng sản phẩm, dịch vụ; gây tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng lợi dụng đăng tải các nội dung trái quy định của pháp luật, gây mất an ninh mạng, an toàn thông tin; gia tăng các tội phạm về cá độ, đánh bạc, mại dâm.