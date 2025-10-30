Changan Qiyuan A06: Thuần điện và tăng cường, chi tiết Ra mắt 9/11, Changan Qiyuan A06 (nền tảng SDA) dùng 800V SiC; công suất 120–210 kW, pin 42,12–63,18 kWh, 420–630 km. Trang bị lidar, âm thanh 20 loa, ghế sau massage 28 điểm.

Changan Qiyuan A06 sẽ công bố giá và ra mắt ngày 9/11, là mẫu sedan đầu tiên phát triển trên nền tảng SDA của Changan. Xe có hai cấu hình thuần điện và tăng cường, dùng kiến trúc điện 800V SiC, dải công suất 120–210 kW, pin 42,12–63,18 kWh cho phạm vi hoạt động công bố 420–630 km. Trang bị công nghệ đáng chú ý gồm lidar, đèn thông minh, hệ âm thanh 20 loa NEVO Sound và ghế sau massage 28 điểm.

Ra mắt, đặt trước và giá dự kiến

Qiyuan A06 đã mở đặt hàng từ 28/9. Theo thông tin công bố, mức giá dự kiến từ 11,99 đến 15,99 vạn nhân dân tệ. Thông tin chi tiết về cấu hình theo từng phiên bản sẽ được làm rõ khi xe ra mắt ngày 9/11.

Kích thước và nền tảng kỹ thuật

Thuộc phân khúc sedan cỡ trung, A06 có các kích thước dài, rộng, cao lần lượt 4.885 mm, 1.916 mm và 1.496 mm; chiều dài cơ sở 2.922 mm. Đây là mẫu sedan đầu tiên của Changan dùng nền tảng SDA, hứa hẹn tối ưu không gian và tích hợp điện hóa theo kiến trúc mới.

Hệ truyền động: hai cấu hình, 800V SiC

Qiyuan A06 cung cấp hai lựa chọn: thuần điện và tăng cường. Kiến trúc điện 800V dùng SiC (silicon carbide) thường xuất hiện trên những hệ thống ưu tiên hiệu suất và hiệu quả năng lượng; tuy nhiên, tốc độ sạc cụ thể và chuẩn sạc chưa được công bố.

Thuần điện: 120–210 kW, ba gói pin

Phiên bản thuần điện có hai mức công suất 120 kW và 210 kW. Xe đi cùng ba dung lượng pin 42,12 kWh, 51,48 kWh và 63,18 kWh, tương ứng phạm vi hoạt động công bố 420 km, 510 km và 630 km.

Phiên bản tăng cường

Cấu hình tăng cường sử dụng động cơ xăng 1.5L, công suất tối đa 72 kW. Thông tin chi tiết về cách phối hợp giữa hệ thống điện và động cơ xăng, cùng mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế, chưa được công bố.

Công nghệ hỗ trợ lái và chiếu sáng

A06 được trang bị lidar và đèn thông minh. Với sự hiện diện của lidar, xe có nền tảng phần cứng để hỗ trợ các chức năng hỗ trợ lái nâng cao; phạm vi tính năng cụ thể sẽ phụ thuộc cấu hình phần mềm khi bán ra.

Không gian chứa đồ: trước 108 lít, sau 656 lít

Xe bố trí khoang hành lý phía trước dung tích 108 lít, phù hợp các hành lý nhỏ hoặc đồ dùng cần thao tác nhanh. Khoang sau đạt 656 lít ở trạng thái thông thường, đáp ứng tốt nhu cầu hành lý cho hành trình dài ngày.

Tiện nghi hướng tới trải nghiệm người dùng

Cabin nhấn mạnh yếu tố giải trí và chăm sóc sức khỏe:

Hệ thống âm thanh 20 loa NEVO Sound.

Đèn nội thất 256 màu.

Sạc không dây cho điện thoại ở hàng ghế trước.

Ghế sau điều chỉnh điện vô cấp, hỗ trợ 28 điểm massage toàn thân “Maldives”.

Cổng sạc USB-C công suất 67W.

Tủ lạnh mini dung tích 4,6 lít.

Tổ hợp này cho thấy A06 ưu tiên sự tiện nghi cho cả hành khách phía sau, bên cạnh tiêu chí công nghệ và điện hóa.

Bảng thông số nhanh

Hạng mục Thông số Nền tảng SDA (sedan đầu tiên của Changan trên nền tảng này) Kích thước (D x R x C) 4.885 x 1.916 x 1.496 mm Chiều dài cơ sở 2.922 mm Kiến trúc điện 800V, SiC (silicon carbide) Động cơ điện (thuần điện) 120 kW hoặc 210 kW Dung lượng pin 42,12 kWh; 51,48 kWh; 63,18 kWh Phạm vi hoạt động công bố 420 km; 510 km; 630 km Cấu hình tăng cường Động cơ xăng 1.5L, 72 kW Công nghệ hỗ trợ lidar, đèn thông minh Âm thanh NEVO Sound, 20 loa Tiện nghi Đèn nội thất 256 màu; sạc không dây; ghế sau điều chỉnh điện vô cấp; massage 28 điểm; USB-C 67W; tủ lạnh mini 4,6 lít Khoang chứa đồ Trước 108 lít; sau 656 lít Đặt hàng Từ 28/9 Ra mắt 9/11 Giá dự kiến 11,99–15,99 vạn nhân dân tệ

Đánh giá nhanh

Dựa trên các thông số đã công bố, Qiyuan A06 tập trung vào ba trụ cột: điện hóa 800V SiC, gói tiện nghi dày và công nghệ cảm biến lidar. Dải pin 42,12–63,18 kWh và hai mức công suất 120–210 kW giúp người dùng có nhiều lựa chọn theo nhu cầu. Không gian chứa đồ 108/656 lít và các trang bị như âm thanh 20 loa, massage 28 điểm hay USB-C 67W cho thấy định hướng mở rộng giá trị sử dụng hàng ngày.

Thông số sạc, chuẩn an toàn chủ động/ bị động và cấu hình chi tiết theo từng phiên bản sẽ là yếu tố cần theo dõi khi xe chính thức bán ra. Tuy vậy, trên nền tảng SDA và cấu hình đã nêu, A06 nổi bật ở sự cân bằng giữa thông số điện hóa và tiện nghi cho hành khách.