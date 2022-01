Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên

Cùng đi có các đồng chí: Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thiếu tướng Dương Văn Thăng - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn đại biểu về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Tòa án nhân dân tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh;…

Trong không khí thiêng liêng, Đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.