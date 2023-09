Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc với Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Làm việc với TAND hai cấp tỉnh Nghệ An, Chánh án TAND tối cao yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong tổ chức Đảng, gia tăng kiểm tra nội bộ, đề cao hơn kỷ cương, kỷ luật, không để xảy ra vi phạm.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Sáng 27/9, trong chương trình công tác tại Nghệ An, đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm việc với Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An. Dự cuộc làm việc có đồng chí Phạm Quốc Hưng - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh và một số cơ quan trong khối Nội chính. Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An có đồng chí Trần Ngọc Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An và lãnh đạo Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÉT XỬ

Tại cuộc làm việc, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và đoàn công tác đã nghe báo cáo về công tác Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An Trần Ngọc Sơn trình bày báo cáo về công tác Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới và góp ý dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Ảnh: Thành Duy

Theo đó, năm 2023, số lượng các loại vụ việc Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An phải thụ lý, giải quyết vẫn ở mức cao.

Để làm tốt nhiệm vụ giải quyết, xét xử các loại vụ việc, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và các chỉ tiêu, yêu cầu theo Nghị quyết của Quốc hội, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của đội ngũ công chức người lao động, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An đã triển khai có hiệu quả 14 giải pháp đột phá nâng cao chất lượng xét xử, tiếp tục thực hiện tốt Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Đồng thời, triển khai và đưa vào sử dụng một số ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục tổ chức thi hành Nghị quyết của Quốc hội về phiên tòa xét xử trực tuyến, thực hiện có hiệu quả các giải pháp đột phá của Tòa án nhân dân nhằm nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các vụ việc.

Từ ngày 1/10/2022 đến ngày 31/8/2023, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An đã thụ lý 11.991 vụ việc, đã giải quyết được 9.814 vụ việc, đạt tỷ lệ 82%.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu một số nội dung về dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An cũng kiến nghị 4 nội dung với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao gồm: Bố trí kinh phí đầu tư để bảo đảm điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho việc tổ chức phiên tòa trực tuyến còn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là kinh phí đầu tư cho hệ thống công nghệ thông tin; hệ thống đường truyền; hệ thống thiết bị ghi hình có âm thanh…

Đồng thời, Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Tòa án nhân dân tối cao quan tâm sắp xếp bộ máy tổ chức của đơn vị mới khi sáp nhập thị xã Cửa Lò vào thành phố Vinh; có đề án cụ thể tuyển dụng, phân bổ đối với các vị trí việc làm ngoài chức danh tư pháp do hiện nay cán bộ có chức danh tư pháp phải kiêm nhiệm nhiều công tác khác như: kế toán, văn thư, lưu trữ; quan tâm bố trí kinh phí để xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân hai cấp ở một số đơn vị cấp huyện để đảm bảo hoạt động xét xử.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cũng nghe ý kiến góp ý dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), chuẩn bị trình Kỳ họp cuối năm 2023 của Quốc hội khóa XV, dự kiến khai mạc trong tháng 10 tới.

 Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại cuộc làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An phân tích, trao đổi, đánh giá hoạt động của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh trên các mặt công tác.

Qua đó, mặc dù gặp những khó khăn, đặc biệt là trong bối cảnh địa bàn rộng, dân cư đông, số vụ việc lớn nhưng bộ máy chưa tương đồng, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật Tổ chức Tòa án nhân dân là yêu cầu rất cấp thiết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An đánh giá nội dung dự thảo thể hiện nhiều nội dung cải cách, đổi mới; qua đó vừa tháo gỡ khó khăn hiện tại, vừa có tầm bao quát cao, nên tỉnh mong muốn Tòa án nhân dân tối cao hoàn thiện dự thảo sớm trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Đồng chí Phạm Quốc Hưng - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Nghệ An là tỉnh có số lượng vụ án phúc thẩm, giám đốc thẩm nhiều, do đó, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An cũng mong muốn, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo để giúp cho tỉnh tháo gỡ, nhất là những vụ án trong diện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Mặt khác, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An cũng kiến nghị luật hóa việc đầu tư cơ sở vật chất của cơ quan tòa án; để vừa đảm bảo nguồn lực đầu tư, vừa đồng bộ, thống nhất quy chuẩn xây dựng trụ sở về diện tích, hình thức, công năng trong toàn quốc;...

ĐỀ CAO KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình hoan nghênh những góp ý vào dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) của Tòa án nhân dân tỉnh nói riêng và của tỉnh Nghệ An nói chung. Đây là những thông tin rất bổ ích, thiết thực cho Tòa án nhân dân tối cao hoàn thiện dự án luật trình Quốc hội.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình ghi nhận những kết quả đạt được trên các mặt công tác của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An. Các giải pháp Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo đã được quan tâm thực hiện hiệu quả trên địa bàn tỉnh; đặc biệt đánh giá cao việc sử dụng trợ lý ảo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ công tác. Những kết quả đạt được đã phục vụ tốt trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Thời gian tới, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An phát huy kết quả đạt được, tập trung làm tốt hơn những công việc từ nay đến cuối năm, để vừa đảm bảo chỉ tiêu, vừa đảm bảo chất lượng và yêu cầu của người dân.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cũng đề nghị tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đột phá mà Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo; tuân thủ, chấp hành và thực hiện nghiêm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong tổ chức Đảng ở Tòa án nhân dân hai cấp; gia tăng kiểm tra nội bộ, đề cao hơn kỷ cương, kỷ luật, không để xảy ra vi phạm.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ, phối hợp của tỉnh Nghệ An đối với Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An; đồng thời ghi nhận các đề xuất tại cuộc làm việc để giải quyết cụ thể.